Волгоградцы распродают одежду времен СССР после сериала «Слово пацана»
На сервисах бесплатных объявлений стало появляться большое количество предложений о продаже винтажной одежды.
Из-за популярности сериала о подростковых бандах Татарстана особо предприимчивые жители Волгограда решили выставить на продажу старые шапки, олимпийки, шарфы, свитеры и куртки из своего гардероба. Благодаря поклонникам сериала на винтажную одежду 80-х годов появился спрос.
Сейчас волгоградцы могут заполучить куртки и олимпийки по цене более 4 тыс. руб., а шапки и шарфы стоят до 3 тыс.
Отметим, что такие объявления появляются и в других регионах нашей страны.