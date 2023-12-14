Волгоградцы распродают одежду времен СССР после сериала «Слово пацана»

На сервисах бесплатных объявлений стало появляться большое количество предложений о продаже винтажной одежды.

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Из-за популярности сериала о подростковых бандах Татарстана особо предприимчивые жители Волгограда решили выставить на продажу старые шапки, олимпийки, шарфы, свитеры и куртки из своего гардероба. Благодаря поклонникам сериала на винтажную одежду 80-х годов появился спрос.

Сейчас волгоградцы могут заполучить куртки и олимпийки по цене более 4 тыс. руб., а шапки и шарфы стоят до 3 тыс.