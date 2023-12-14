Как разведчик-нелегал за ночь раскрыл секреты американского атомного проека

Артур Александрович Адамс - один из наименее известных разведчиков-нелегалов, удостоенных звания Героя России.

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Судьба невероятная. Прямо фантастический роман, но с абсолютно документальным содержанием.

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Вряд ли когда-нибудь еще в многолетней истории военной разведки в ее ряды приглашали новичка 50 лет от роду.

Удивительная биография

Артур Александрович Адамс (1885-1969)

Адамс родился в 1885 году в шведском городе Эскильстуна. Получил прекрасное образование, работал инженером, объездил множество стран. Английский, шведский и русский языки - родные. Коммунист. Работал на руководящих постах в СССР. Но не имел ни советского гражданства, ни воинского звания. И, несмотря на это, военная разведка отправила его на работу нелегалом не куда-нибудь, а в США.

Там в 1944 году агент "Ахилл", которому было уже под 60, добыл сверхсекретные документы по американскому атомному проекту "Манхэттен". Они подтверждали, что еще усилие - и американцы получат небывалое разрушительное оружие, атомную бомбу.

Это был прорыв.

Как удалось "Ахиллу" выйти на источника, получить ценнейшие материалы и кто тот ученый, или военный, или ..., что предоставил ему горы ценнейших сведений?

Взлет и падение

В Разведывательное управление РККА он был приглашен в 1935 году. Случайными такие приглашения не бывают: у Адамса, долгое время жившего и работавшего за границей, не могло не быть связей с разведкой. В ту пору такое было абсолютно исключено. Да и знакомство с руководителем военной разведки Яном Карловичем Берзиным было давнишним.

В начале 1920-х, когда Адамс работал на Московском автомобильном заводе АМО, товарищ Берзин заехал на территорию предприятия на своем автомобиле иностранного производства. Требовался срочный ремонт, к которому немедленно приступили. Чтобы скоротать ожидание, большой начальник познакомился с одним из заводских руководителей.

Невольный, чисто случайный контакт. Но, полагаю, сыгравший решающую роль в жизни Артура Александровича Адамса. Бывший первый директор автозавода уверенно передвигался, может, и с чекистского благословения Берзина, по служебной лестнице, занимая все более ответственные и чувствительные посты в военной промышленности.

Приход в военную разведку - вполне логичное завершение полугражданской карьеры и начало новой.

Интересно, как смотрели преподаватели разведывательной школы на совсем немолодого ученика? Впрочем, тут еще вопрос, кому у кого было поучиться. В неповторимой биографии Артура Адамса случился эпизод, когда он, гражданин Соединенных Штатов с 1913 года, служил в технической службе американской армии. Окончил курсы офицеров Национального резерва, получил звание майора...

Уже в 1935 году Адамс в Нью-Йорке, где открывает "Техническую лабораторию". Отличное прикрытие для выполнения поставленных перед ним задач по получению информации в области химии, электромеханики, авиации, радиотехнике и танковой промышленности. Все эти сведения "Ахилл" добывал, создав в Штатах нелегальную сеть, неводом прошедшуюся по интересующим СССР американским отраслям военной промышленности.

Однако все достижения перечеркнул донос, немыслимый по нелепости. Адамса обвинили в контактах, вдумайтесь только, с канадцем, занимающимся контрреволюционной деятельностью, и другим иностранцем, подозреваемым в шпионаже. Последовал отзыв в Москву, разбирательства и увольнение в 1938 году из Разведывательного управления.

Знакомство с "Кэмпом"

Начальству все же удалось отстоять "Ахилла". Времена расстрельные медленно уходили, война быстро приближалась. И в 1939 году случилось чудо из чудес. Артура Александровича не только вернули в разведку, но и вновь отправили в США, где ему пришлось срочно восстанавливать нелегальную сеть, им созданную и в его отсутствие бездарно утраченную. Ему, небывалое дело, так доверяли, что разрешили проводить вербовки без разрешения Центра. "Ахилл" завербовал 16 (!) агентов. Действовал инициативно, смело...

Въезд на территорию секретной лаборатории Лос-Аламос, где занимались разработкой атомной бомбы

Не выполнил только одного приказа: "Не отвлекаться по прочим, хотя бы и соблазнительным возможностям, ограничиваясь извещениями о них в Центр".

Обширную информацию Адамс получал от агента "Эскулапа": тогда в Москве особо интересовались новыми отравляющими веществами. Но как-то "Эскулап" обмолвился, что его старый друг занимается в закрытой лаборатории разработкой конструкции урановой атомной бомбы и готов помочь русским союзникам, "Ахилл" насторожился. Даже ему, опытному инженеру, было сложно представить, что это значит, к чему могут привести или уже привели атомные исследования.

"Ахилл" моментально связался с резидентом советской военной разведки в США "Мольером" - он же майор Павел Меклишев. Тот, не раздумывая, предложил как можно быстрее встретиться с другом "Эскулапа".

Адамс торопился. Взяв на себя всю ответственность и дерзко пренебрегая некоторыми служебными инструкциями, договорился о встрече с ученым, назовем его псевдонимом "Мартин Кэмп". И познакомился с ним в феврале 1944 года в небольшом городе вдали от Нью-Йорка.

Атомная бомба "Толстяк", сброшенная 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки

69 пленок за ночь

"Ахилл" не мог и предположить, что работа над атомной бомбой ведется такими темпами и столь успешно. Секретный фонд президента США в миллиард долларов уже почти израсходован - и не зря. Тысячи инженеров и сотни ученых из разных стран вот уже несколько лет трудились под руководством великих физиков-атомщиков.

"Кэмп" руководил одним из важных направлений и знал, о чем говорил: еще одно усилие, и бомба готова к испытаниям.

23 февраля 1944 года "Кэмп" передал Адамсу портфель. Нелегал не ожидал, что он будет таким тяжелым: в нем уместились около тысячи страниц секретнейших материалов и образцы чистого урана и бериллия. Все документы надо было обязательно возвратить "Кэмпу" рано утром.

Всю ночь "Ахилл" фотографировал документы. В них помимо чисто технической информации в основном за 1943 год - отчеты об исследованиях, испытаниях, секретные инструкции. Как хватило сил у "Ахилла" все это переснять, да так, что ни разу не дрогнула рука...

Потом в Москве ему скажут, что на всех 69 черно-белых пленках ни единого запоротого изображения!

Даже у профессиональных фотографов случаются промахи, нелегал же ночь напролет работал совсем не в комфортабельных условиях на конспиративной квартире. А возраст, нервы, жесткая необходимость во что бы то ни стало вернуть документы уже через несколько часов?

Показания Д.С. Мюррея и Э.Т. Мэннинга против Адамса в Конгрессе США . 14 августа и 5 октября 1949 года

Еще одна встреча приблизительно через месяц - и еще 986 страниц документов по атомной тематике. А потом еще новые и новые материалы, образцы продукции...

За короткие минуты общения они поняли друг друга. "Кэмпа" нельзя было назвать завербованным агентом. Честный человек, он передал Советам то, с чем должны были поделиться с ними сами американцы, изготовившие атомную бомбу. Понимая, что "Кэмп" совершенно далек от меркантильных соображений, Адамс все же передал ему подарок - конверт с долларами. Вот где была допущена единственная ошибка. Ученый денег не взял, возмущения не выказывал, но было видно, что возникшее непонимание его расстроило. Адамс честно написал в Центр о своем промахе.

Тень Хиросимы

Оценка материалов была вынесена будущим отцом советской атомной бомбы академиком Игорем Курчатовым - высочайшая.

И ещеодна похвала: "Все вышеуказанные материалы по отзыву Народного комиссара химической промышленности СССР представляют исключительную ценность. 21 июля 1944 года".

Впервые за годы работы в особых условиях не избалованный щедрыми наградами и похвалами Адамс получил от руководителя советской военной разведки не только благодарность, но и премию в размере двухмесячного денежного оклада "за инициативу, проявленную при добывании документов об американском атомном проекте".

Захоронение Артура Адамса в колумбарии Новодевичьего кладбища

Случайное ли везение - выход на "Мартина Кэмпа"? Свалившаяся с неба удача? Да, элемент везения присутствует. А случайности - никакой. Ведь Адамс - создатель нелегальной сети разведки, вербовщик, на связи у которого, напомню, было 16 своих агентов. Он мог и стал одним из самых результативных нелегалов военной разведки времен Великой Отечественной. Работа с ученым-атомщиком "Кэмпом" - итог этой беспримерной командировки.

Послания начальнику Главного разведывательного управления писать было не принято, но, извинившись за нарушение, "Ахилл" отправил длиннющее письмо-исповедь. Ключевые, на мой взгляд, строки из его письма:

"Я вертелся вокруг университетов около двух лет и до последнего ничего конкретного узнать не мог. Здесь научились хранить секреты. Только физики уровня нашего академика Иоффе могут разобраться в направляемых Вам материалах".

И очень важное, провидческое, на которое в 1944-м внимания, быть может, не обратили, вспомнив слова Адамса лишь 6 августа 1945 года, когда первая бомба упала на Хиросиму:

"Сейчас проектируется полное уничтожение Японии, но нет гарантии, что наши союзники не попытаются оказать влияние и на нас... Мы теперь имеем возможность получить достаточно данных, чтобы вести самим работы в этом направлении".

А "Кэмп" неожиданно исчез. Не пришел на заранее оговоренную встречу в сентябре 1944-го. "Ахилл" терпеливо ждал октября. Но тот так и не появился.

Судьба "Кэмпа", как и его настоящее имя неизвестны. Известно другое. "Эскулап" позже сообщил Адамсу: его друг тяжело болен, и врачи никак не могут установить причину болезни, которая не позволяет "Кэмпу" вставать с постели. Возможно, во время испытаний ученый был облучен. В те годы о смертельной опасности, которой подвергаются все, кто работал в атомных лабораториях, подозревали и даже говорили. Но верили в это слабо. И болели, уходя после неведомых медицине заболеваний.

Как бы то ни было в истории создания американской атомной бомбы, которая переплелась с достижениями советской разведки, нашему другу "Мартину Кэмпу" так и оставаться "Кэмпом".

Возвращение

В ноябре 1944 "Ахилл" почуял неладное. Сначала думал, что показалось, будто все чаще и чаще за его машиной неотступно следует какой-то автомобиль. Потом на хвост ему садилась наружка. Трудно сказать, когда и чем заинтересовал он ФБР. Сам Адамс мог лишь предположить, что, вероятно, его тщательно подготовленные встречи с советскими дипломатами не остались незамеченными.

Первое испытание советской атомной бомбы на полигоне в Семипалатинске. 29 августа 1949 года

Адамс тотчас прекратил любые контакты с агентами. Как им действовать дальше, было уже давно оговорено. А вот ему надо было уходить. Он и уходил. Каждый вечер Адамс отправлялся на квартиру своего знакомого и часами гулял с его собакой. И не только: прогуливал он и четырех людей из ФБР, аккуратно сменявших друг друга. Этот вечерний моцион превратился для них в рутину. До тех пор, когда к порогу квартиры вернулся только хорошо выдрессированный пес.

Но еще год "Ахиллу" пришлось переезжать из одного города США в другой. Менять фамилии, документы и профессии, пока в 1946-м его, наконец, в результате сложной операции не вывезли в Москву, о чем доложили товарищу Сталину лично.

Артур Александрович не был увенчан наградами. Получил самую "массовую" медаль "За победу над Германией". Но все искупило присвоенное звание "инженера-полковника", которым Адамс гордился. Как и вступлением в советское гражданство. История Разведывательного управления, где он продолжал работать, подобного не знала.

Мать Адамса, рожденная в Российской империи и после смерти мужа туда вернувшаяся, была еврейкой. И когда в 1948 году началась охота на космополитов, "Ахиллу", переславшему в Москву из Штатов 5 тысяч страниц секретных документов по атомному проекту "Манхэттен" и 18 образцов чистого урана, тяжелой воды, бериллия... это припомнили. Уволили.

Как и многие его коллеги, вынужденные распрощаться с разведкой, он устроился работать в ТАСС. Писал, переводил, не бедствовал и в 1969-м скончался в Москве в немалом возрасте 83 лет.