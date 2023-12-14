Смертный приговор директору «Елисеевского»: почему он шокировал даже чекистов

Юрий Соколов, на протяжении 10 лет занимавший пост директора магазина «Елисеевский», в начале 80-х годов был обвинен в коррупции и приговорён к смертной казни. На судебном заседании присутствовала его жена. Уже после того, как стало известно, что Соколову жить осталось недолго, к супруге осужденного подошёл следователь КГБ и сделал неожиданное признание.

В ходе следствия было установлено, что в период с 1972 года, то есть практически с самого первого дня на должности директором столичного гастронома, Юрий Соколов на регулярной основе получал взятки за то, что обеспечивал бесперебойное поступление в торговую точку товаров в самом широком ассортименте. Конечно, деньги Юрий Константинович забирал себе не в полном объёме. Нужно было обязательно что-то отдать начальникам баз снабжения и другим руководителям. Без их поддержки избранные клиенты магазина просто не смогли бы получать необходимую продукцию в нужном количестве и вовремя.

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Под конец следствия Соколов признал, что действительно существовали различные «тёмные» схемы, благодаря которым полки «Елисеевского» никогда не пустовали. При этом он допустил «оговорку по Фрейду», заявив, что в Советском Союзе работать без взяток в торговле попросту невозможно. Таким образом, он намекнул, что его арест — политическая воля вышестоящих чиновников.

В прессе то и дело появлялись материалы, в которых с упоением рассказывалось о несметных богатствах Соколова. Естественно, советские граждане, взбудораженные такой информацией, приговору обрадовались. Однако многих он, мягко говоря, удивил. Например, следователь КГБ сразу после того, как стал известен вердикт судьи, подошёл к жене Соколова и произнёс: «Ну 10-12 лет… Но расстрел! Это не наше решение. Это решение горкома».

Соколов, конечно, подал ходатайство о помиловании, но оно было отклонено. Это лишь отсрочило исполнение изначально вынесенного приговора. 14 декабря 1984 года бывшего директора магазина всё-таки расстреляли.