Операция «Ульм»: как русская тайга победила немецких диверсантов

В ночь на 18 февраля 1944 года с военного аэродрома в оккупированной Риге взлетел трёхмоторный «Юнкерс-52». От других аналогичных машин его отличали дополнительные топливные баки. Неожиданным оказался и его курс – на Псков. Уже оттуда воздушное судно выдвинулось в сторону Уральских гор. Но борту бомбардировщика находились семеро диверсантов главного управления имперской безопасности под командованием гауптшарфюрера Игоря Тарасова. Они ещё не знали, что им предстоит проиграть бой не Красной Армии, а русской тайге…

Зайти с тыла

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1943 год стал переломным в ходе Великой Отечественной войны. Наконец-то был окончательно развеян миф о непобедимости фашисткой Германии. Но и нацисты так просто сдаваться не собирались. Чтобы лишить Красную Армию обеспечения, ведомство Гиммлера задумало совершить масштабную диверсию, направленную на два главных уральских предприятия – Уралвагонзавод, выпускающий танки, и Магнитогорский металлургический комбинат, снабжавший всю страну первоклассной сталью. Для этого дали старт операции под кодовым названием «Ульм».

В группу подготовки немцы отобрали 70 белоэмигрантов, которые ненавидели СССР. Привилегиям пользовались жители Урала, которые хорошо ориентировались в тех местах. Через два месяца упорных тренировок из 70 человек осталось только 30. Их в ускоренном темпе стали обучать не только подрывному делу, но и выживанию в лесу, ходьбе на лыжах.

Бросить вызов тайге

К декабрю 1943 года удалось сформировать две диверсионные группы – по 7 человек в каждой. От членов первой требовалось после прибытия на место в течение двух дней связаться со своими нацистскими кураторами для получения дальнейших инструкций.

Как известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот и для советской разведки детали предстоящей операции были окончательно известны ещё до её начала. Стратегические объекты взяли под охрану, но диверсанты в назначенное время даже на горизонте не появились…

Оказалось, что немецкие пилоты сбились с курса, не долетев до пункта назначения километров 300. Диверсанты оказались в глухой тайге и их ждала незавидная участь. Один из них пропорол себе суком бок при приземлении, другой сломал ногу, после чего, действуя по инструкции, застрелился. Командир группы Игорь Тарасов получил сильное обморожение и начал согреваться спиртом. Когда стало понятно, что таким образом побороть холод не получится, Тарасов решил отравиться. Но яд вместе с «градусами» подействовал не как отравляющее вещество, а как слабительное. В итоге обмороженный Тарасов, страдающий непрерывным поносом, наложил на себя руки. Кстати, от обморожения скончался и ещё один диверсант.