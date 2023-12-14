Как викинги в X-XII веках пытались лечить болезни зубов

Ученые Университета Гетеборга в Швеции обнаружили, что викинги часто страдали от болезней зубов и пытались их лечить. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

© Getty Images

В ходе раскопок в городе Вархнеме в 2005 году были обнаружены руины древней христианской церкви с захоронением викингов, датируемым X-XII веками. Археологи провели клиническое и рентгенологическое исследование зубных рядов черепов людей из этого места. Всего было проанализировано более 2300 зубов 171 человека.

Более 60 процентов взрослых имели признаки кариеса на поверхности корня, при этом ни у одного из лиц молодого возраста кариес обнаружен не был. Также наблюдались другие патологии, в том числе инфекции, поражающие зубные ткани, и признаки утраты зубов. У нескольких человек кариес был настолько запущенным, что должен был вызывать зубную боль. Чтобы справиться с ней, викинги, вероятно, пытались спиливать часть зубов. На некоторых зубах были обнаружены повреждения, вероятно, связанные с попыткой удаления остатков пищи.

Распространенность кариеса в этой популяции аналогична тому, что было отмечено в других европейских популяциях того же возраста, однако авторы отмечают, что на результаты влияет то, что почти четверть зубов была потеряна. Частота кариеса у викингов из Варнхема снижается с возрастом, что может отражать увеличение количества зубов, выпавших у пожилых людей из-за сильного разрушения.