Часы, книги и не только: что нельзя дарить согласно приметам
До Нового года остались считанные недели, а потому именно сейчас большинство из нас проводят часы в торговых центрах в поисках подарков для семьи и друзей.
Однако если вы человек суеверный, прежде чем выбирать презент, обратитесь к приметам. Согласно им, многие популярные подарки дарить опасно, и на то есть ряд причин.
Подробнее о том, от каких подарков лучше отказаться, читайте в материале «Рамблера».
Часы
Часы – элегантный и при этом полезный подарок. Однако именно с этим подарком связано множество негативных примет. Так в России считается, что если подарить часы возлюбленному, то разрыв отношений не заставит себя долго ждать. Как минимум, такой подарок точно привлечет ссору. А в Китае суеверие насчет часов куда более мрачное: китайцы считают, что подаренные часы отсчитывают время до кончины человека.
Книги
У книг, как у подарка, такая же репутация, как у часов. Принято считать, что книгу не следует дарить любимому человеку – это к расставанию. Кроме того, книги нельзя дарить семейным парам, поскольку это чревато разладом и ссорами в семье.
Жемчуг
Украшения из жемчуга нравятся многим, но все же не стоит выбирать их в качестве подарка. Дело в том, что в Древней Греции жемчужины считали слезами морских нимф. Оттуда и пришло поверье о том, что жемчуг в подарок – предвестник горя и слез.
Посуда
Особенно опасно дарить ненароком треснутую или надколотую посуду, поэтому перед покупкой важно тщательно проверить товар. Если же человек получит в дар посуду со сколом, она может разбить его жизнь.
Но даже если с вашим сервизом все в порядке, не дарите его просто так – положите внутрь монетку. Считается, что пустая посуда привлекает безденежье.
Животные
Зачастую такой подарок вызывает у принимающей стороны много эмоций. Однако, если вы решили подарить котенка, щенка, попугая или другую живность, обязательно попросите за него «выкуп». Сумма может быть символической, подойдет даже самая мелкая купюра.
Если выкуп не попросить, согласно поверьям, животное не найдет себе места в новом доме и будет искать путь к предыдущему владельцу.