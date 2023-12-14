Часы, книги и не только: что нельзя дарить согласно приметам

До Нового года остались считанные недели, а потому именно сейчас большинство из нас проводят часы в торговых центрах в поисках подарков для семьи и друзей.

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Однако если вы человек суеверный, прежде чем выбирать презент, обратитесь к приметам. Согласно им, многие популярные подарки дарить опасно, и на то есть ряд причин.

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Подробнее о том, от каких подарков лучше отказаться, читайте в материале «Рамблера».

Часы

Часы – элегантный и при этом полезный подарок. Однако именно с этим подарком связано множество негативных примет. Так в России считается, что если подарить часы возлюбленному, то разрыв отношений не заставит себя долго ждать. Как минимум, такой подарок точно привлечет ссору. А в Китае суеверие насчет часов куда более мрачное: китайцы считают, что подаренные часы отсчитывают время до кончины человека.

Книги

У книг, как у подарка, такая же репутация, как у часов. Принято считать, что книгу не следует дарить любимому человеку – это к расставанию. Кроме того, книги нельзя дарить семейным парам, поскольку это чревато разладом и ссорами в семье.

Жемчуг

Украшения из жемчуга нравятся многим, но все же не стоит выбирать их в качестве подарка. Дело в том, что в Древней Греции жемчужины считали слезами морских нимф. Оттуда и пришло поверье о том, что жемчуг в подарок – предвестник горя и слез.

Посуда

Особенно опасно дарить ненароком треснутую или надколотую посуду, поэтому перед покупкой важно тщательно проверить товар. Если же человек получит в дар посуду со сколом, она может разбить его жизнь.

Но даже если с вашим сервизом все в порядке, не дарите его просто так – положите внутрь монетку. Считается, что пустая посуда привлекает безденежье.

Животные

Зачастую такой подарок вызывает у принимающей стороны много эмоций. Однако, если вы решили подарить котенка, щенка, попугая или другую живность, обязательно попросите за него «выкуп». Сумма может быть символической, подойдет даже самая мелкая купюра.