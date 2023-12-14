Почему жители средневековой Европы боялись мыться

Еще из школьных уроков истории мы помним, что в Средние века европейские города были настоящими клоаками. По улицам ручьями текли нечистоты, в которых плавали крысы, запахи сшибали с ног, а среди всего этого великолепия шныряли грязные, дурно пахнущие люди. Да, в ту эпоху многие мылись лишь дважды — появившись на свет и перед погребением, но причину такого отношения к личной гигиене знают немногие. Мы расскажем, откуда у средневековых граждан взялась боязнь мыться и как ее удалось преодолеть.

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Религиозные и этнические различия

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В античные времена царил культ тела и чистоты. «Темные язычники», не познавшие благодати христианства, постоянно стирали и мылись, а в городах работали акведуки-водопроводы, термы и даже общественные туалеты с подобием туалетной бумаги. В Древнем Риме даже нищие имели право на бесплатное посещение бани и охотно им пользовались.

Римские термы

Но пришло христианство и стремление к чистоте осталось в прошлом. Вместо тяги к совершенствованию и чистоте, новая вера принесла грязь и искоренила привычку европейцев мыться и вообще следить за собой. Это произошло не сразу и в первые столетия новой веры бани еще работали. Но многочисленные требования христианства делали процесс мытья очень хлопотным.

С одной стороны, Священное Писание поощряло стремление к чистоте, но с другой — христианам запрещалось посещать бани вместе с представителями другой веры: язычниками, мусульманами и иудеями. Наибольшую проблему в этом отношении создавали евреи, которые с давних времен жили в Европе, сохраняя свою веру и обычаи.

Отличить еврея от христианина было непросто, особенно в бане, где из одежды на посетителях были лишь набедренные повязки. Ревностный христианин, помывшись рядом с иудеем, считал себя оскверненным и это было серьезной проблемой. В итоге церковники не нашли иного решения, как ввести запрет на общественные бани. С этого момента помыться можно было в надежных, частных заведениях, куда приходили одни христиане. Но таких мест было мало, а плата за их посещение «кусалась».

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С наступлением 6 века ситуация усугубилась Великим похолоданием, длившимся более трех столетий. Так как в качестве топлива тогда использовалась исключительно древесина, цены на дрова подскочили, а землевладельцы начали пристально следить за тем, чтобы в их лесах не хозяйничали лесорубы-браконьеры. Тем не менее, гигантский реликтовый лес, занимавший территорию практически всей Европы, на несколько столетий был почти полностью вырублен и хорошее топливо стало дефицитом.

Расходовать ценную древесину не на обогрев жилья и приготовление пищи, а на какое-то мытье было глупо и постепенно бани исчезли из жизни европейцев. В 11 веке холода отступили и климат нормализовался, но к тому времени привычка мыться многим казалась странной, даже подозрительной.

Интерес к мытью возродился началом эпохи Ренессанса — падение Византии привело к тому, что в Италию и Францию из Азии хлынули потоки беженцев, неся с собой культуру империи, некогда унаследовавшей славу и величие Рима. Интерес к термам снова проснулся и Европа понемногу начала приучаться к чистоте. Но это был недолгий период — эпидемии чумы поставили крест на этом благом начинании.

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В 1526 году известный нидерландский ученый Эразм Роттердамский, прозванный за свои передовые взгляды «князем гуманизма», писал:

«Всего 25 лет назад ничего не было таким популярным, как общественные бани. Сегодня их уже не отыскать — чума научила нас обходиться без них…»

«Черная смерть» и церковь

Наступление очередного похолодание снова подняло цену на дрова и купаться стало дорого. Отказ от гигиены привел к распространению болезней и среди множества смертельных недугов была чума, которая в 14 веке уже собрала в Европе обильную жатву. Как и в прошлый раз «черная смерть» пришла с Востока, из Китая, и снова главными распространителями ее стали блохи.

В банях создавались идеальные условия для заражения. Насекомые перепрыгивали с вещей и тел инфицированных людей на одежду и тела здоровых, способствуя быстрому распространению заразы. Люди заметили связь между заболеваемостью и посещением общественных бань и сделали соответствующие выводы. Необразованные европейцы решили, что именно мытье становится причиной смертельной болезни и стали избегать бань.

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В 16 веке богатые горожане мылись в частных банях 2-3 раза в год, а уже в 17-18 веках большинство европейцев совсем перестали мыться. Этому немало способствовала церковь с ее строгими канонами и взглядами на жизнь. На заре эпохи Возрождения люди любовались античными скульптурами и считали, что совершенствуя себя, можно стать ближе к Богу. Но с наступлением Реформации точка зрения на плоть изменилась и тело начали считать сосудом греха.

Протестантские и католические священники запрещали не только мыться, но и просто трогать тело руками — это считалось греховным. О посещении бань, где в одном помещении могли находиться несколько обнаженных посетителей, даже не шло и речи. Поддерживали церковников и медики. В 15 веке в одном из медицинских трактатов были следующие слова:

«Водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры, поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть».

Изабелла Кастильская

К началу 16 века все стало так плохо, что за искреннее стремление к чистоте тела можно было попасть на карандаш к инквизиции. Но никто особо и не стремился мыться — Изабелла Кастильская, королева Испании, женщина добродетельная и набожная, оставила после себя запись, в которой гордо сообщала, что мылась за свою жизнь дважды — при рождении и в день свадьбы. Очевидно, королеву помыли еще раз, перед тем, как отнести в усыпальницу.

Как «немытая Россия» научила Европу гигиене

Вернули Европу к чистоте русские воины во время наполеоновских походов. В 1813–1814 годах российская армия заняла Париж и была расквартирована во французской столице. Так как жизнь русского человека невозможна без бани, их тут же организовали. Раз в неделю военные отправлялись шумными толпами в парные, где, охая и хохоча, хлестали себя до изнеможения дубовыми вениками. Для парижан, никогда не видевших подобных картин, русская баня казалась неким филиалом ада.

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В 1818 году первая общественная баня открылась в Берлине. Она долгие годы оставалась единственной в стране. Реакция «просвещенного» европейца на русскую баню хорошо описана Александром Дюма в романе «Учитель фехтования», вышедшем в 1840 году. Автор с отличным чувством юмора показал ужас иностранца, оказавшегося в одном из «храмов чистоты» российской столицы.

В 1889 году в Германии произошло историческое событие, ознаменовавшее возвращение граждан этой страны к основным канонам гигиены. В Берлине открылось добровольное «Немецкое общество народных бань», занимавшееся популяризацией чистоты. Его девизом было: «Каждому немцу баня — каждую неделю». На рубеже 19 и 20 столетий к услугам немцев были уже более 200 общественных бань.