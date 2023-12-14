Глобальное потепление и аномальные морозы: почему земляне мерзнут на горячей планете

Изменения неравномерны и неодинаковы

Вообще-то, «глобального потепления» на самом деле действительно больше нет. От этого термина отказались несколько лет назад, так что он считается устаревшим.

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— Сегодня более корректно говорить «глобальные изменения климата». А они носят региональный характер. Это значит, что в разных регионах мира и даже нашей страны температура и климат меняются по-разному. Например, ярко выраженные тренды на повышение средней температуры из года в год отмечаются в Арктике, в европейской части России, в южной части запада страны — Кубань, Ростовская область и т. п. А вот к Уралу эти тренды ослабевают, и в Центральной Сибири, в Челябинской и Омской областях потепление не наблюдается, можно отметить даже некоторое похолодание, — говорит Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России.

То есть климат меняется, но при этом довольно неравномерно: где-то теплее, где-то даже чуть холоднее, где-то суше, где-то — больше осадков, чем обычно.

Год рекордов

Речь идет о «средней температуре по больнице». Нам, людям, живущим здесь и сейчас в конкретной точке планеты, сложно оценить и почувствовать глобальные изменения, которые еще и неодинаковы из года в год. Сегодня нам холодно, а какой была зима прошлого года, позапрошлого, 10 лет назад, чем они отличались, точно вспомнить уже не очень получается. Для этого и существует статистика, объединяющая много наблюдений за много лет.

Общий планетарный тренд — на потепление.

В докладе Всемирной метеорологической организации говорится, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений (предыдущий рекорд был у 2020-го). Средняя температура воздуха в этом году на 1,4±0,12°C выше доиндустриального уровня, а среднемесячные температуры били рекорды с апреля по ноябрь для мирового океана и с июля по ноябрь для воздуха над сушей.

Максимальная протяженность антарктического морского льда в этом году была самой низкой за всю историю наблюдений и составила 16,96 млн км² — на 1 млн меньше предыдущего рекорда 1986 года. Быстро таяли и горные ледники: так, ледники в швейцарских Альпах за последние два года потеряли 10% своего объема. Теплосодержание океана в 2023 году оказалось самым высоким за 65 лет прямых измерений, а темпы повышения уровня моря — в два раза более высокими чем за первое десятилетие спутниковых наблюдений с 1993 по 2002 годы.

— После индустриальной эпохи, особенно примерно с 1970 года, график изменения температур, можно сказать, напоминает клюшку, а потом становится более пологим, но тем не менее, тенденция на повышение остается. Она проявляется в нашей жизни, например, более частой повторяемостью теплых зим. Количество холодных зим становится меньше, но они не исключаются, — объясняет Марина Макарова.

Нервная погода

Еще почувствовать на личном опыте климатические тенденции мешает то, что глобальные изменения выражаются во все большей «рваности» и «аномальности» климата.

— Когда речь идет о глобальном изменении климата, то первое, что наблюдается, в частности, в нашем Приморском крае: межсезонье удлиняется, становится длиннее вегетационный период растений, увеличивается число разных катастрофических явлений и количество осадков. Наверное, это и есть самая большая опасность изменения климата. Все не так, как многие себе представляют: «Будет тепленько и всем хорошо». Изменения климата влекут за собой именно учащение каких-то экстремальных природных явлений, которые раньше были не характерны для конкретных территорий, — говорит заведующая Дальневосточной лабораторией системного контроля за глобальными изменениями климата ДВФУ Ольга Нестерова.

То есть в течение одного месяца теперь может быть и аномально тепло, и аномально холодно, и наводнение, и засуха. Все эксперты сходятся в том, что это одно из главных проявлений тех самых глобальных изменений климата.

— Погода становится более «нервной». То есть будут отмечаться колебания: сейчас у нас холодный период, который продлиться может даже месяц, две первые декады декабря — точно. Но потом все равно произойдет изменение циркуляции атмосферы и наступит более теплый период. Погода в течение сезона будет переменчивой: и холодные периоды, и теплые, и каждый год обладает своей уникальностью. Но мы действительно наблюдаем: повторяемость теплых периодов все выше, они становятся более интенсивными, — отмечает Марина Макарова.

Так что же ждет Россию?

Прошедшая осень вообще и ноябрь в частности оказались весьма необычными. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, нынешний ноябрь стал четвертым из самых теплых.

— Теплее он был только в 2020, 2013 и 1924 годах. Эта осень в России — вторая из самых теплых, рекордная была не так давно, в 2020 году. Если брать северное полушарие, то прошедший ноябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений, как и вся осень. Средняя температура осенью отличалась от нормы на 2,5-3°C — это очень много! В Москве сентябрь был самым теплым и самым сухим за всю историю наблюдений. А вот в октябре выпало осадков на 80-100% больше нормы, в ноябре — в 1,7 раза. Среднее атмосферное давление в ноябре было самым низким за последние 40 лет. Это был еще и очень мрачный, темный месяц — отмечалась в среднем 78% облачность. Оценки показывают, что девять лет с 2015 по 2023 год оказались на планете самыми теплыми за всю историю наблюдений. Повышение было неравномерное, но если брать последние девять лет в сумме, то рекорд очевиден. В декабре особые опасения вызывает перепад температур, например, на юге Сибири: еще 7 декабря здесь было около 0, иногда даже плюс, а уже на следующий день температура упала до -16-18°C. В целом нынешняя зима в России прогнозируется очень неоднородной и переменчивой, — сказал он.

Теплый ноябрь мешает спать медведям в Приамурье.

«В некоторых районах недалеко от берлог до сих пор гуляют полусонные мишки. Наедать на зиму жир им уже не нужно (у большинства нормальных медведей все давно уже готово к зимней спячке), но и лечь наконец спать им мешает “неприлично” высокая на их вкус температура воздуха. Впрочем, у самок с детенышами такой проблемы нет. Косолапые мамаши увели свои пушистые выводки в берлоги строго по графику — в конце октября. И никакие погодные аномалии их не волнуют», — написали в официальном аккаунте Охотуправления Амурской области.

Сильнее всего в мире нагревается Арктика — 0,71°C за десятилетие. Это отражается на темпах потепления всей России. Об этом говорится в резюме третьего оценочного доклада Росгидромета, выпущенного в конце 2022 года.

Территория нашей страны теплеет почти вдвое быстрее, чем суша планеты в целом: примерно на 0,5 °C за десятилетие. Наблюдается сокращение продолжительности залегания снежного покрова: с 1976 года за каждые 10 лет снежный период сокращается на 1,17 дня. Этот тренд обнаружен в основном на европейской территории России, юге Западной Сибири, севере Средней Сибири. Если с 1976 по 1980 крупномасштабных летних волн тепла на европейской части России было всего три, то с 2001 по 2020 лишь одно лето 2004 года прошло без них.

Парниковый газ в атмосфере

— Практически все метеорологи и климатологи солидарны, что сейчас концентрация парниковых газов рекордно высока. Парниковые газы — главная причина потепления климата. Концентрация парниковых газов рекордно высока, глобальная температура рекордно высока, повышение уровня моря рекордно велико, уровень морского льда в Антарктиде рекордно низок... Нет, не симфония рекордов, а оглушительная какофония, которая настораживает и ученых, и политиков, — говорит Роман Вильфанд.

Климатические изменения обычно несут в себе изменения экономические: меняется урожайность, распространение по планете растений, животных, морских ресурсов, вирусов и бактерий, требуется больше энергии для охлаждения, становится меньше пресной воды — дорожают ресурсы и пр.

— Есть российские исследователи, которые говорят, что слой вечной мерзлоты уменьшается не только на суше, но и в океане, а это может грозить увеличением концентрации метана в морской среде. Одной из причин цветения токсичных водорослей на Камчатке считают сезонную температурную аномалию, не характерную для этого региона, что привело к массовой гибели морских обитателей. В СМИ начали появляться сообщения от рыбаков Приморья, что им в улове стала попадаться рыба фугу, которая обычно обитает значительно южнее, — рассказывает Ольга Нестерова.

Вслед за экономическими проблемами, согласно одной известной теории, часто идут политические потрясения.

Есть даже гипотеза, что природные катаклизмы VI века нашей эры, вызвавшие голод, «юстинианову чуму» и разочарование жителей Среднего Востока в старых богах, породили целую мировую религию — ислам...

Недавно ВМО выпустила также бюллетень о парниковых газах за 2022 год. В нем говорилось, что средняя концентрация углекислого газа в атмосфере составила 417,9±0,2 частей на миллион, что составляет 150% от доиндустриального уровня. При этом суммарное воздействие трех главных парниковых газов — CO2, NH4 и N2O — с 1990 года выросло почти в два раза.

— Содержание углекислого газа в атмосфере колебалось от 180 частей на миллион в ледниковые периоды до 280 в периоды межледниковья, такие, как сейчас. За последние 150 лет углекислого газа закачено в атмосферу и океан столько, что даже если прямо сейчас прекратить всякие выбросы, пару-тройку десятилетий это потепление будет продолжаться, — комментирует ведущий научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров.

На самом деле тема изменения климата — одна из самых болезненных в мире. Разные мнения высказывают и ученые, хотя то, что он меняется, сомнению уже не подвергается.

— Вопрос о причинно-следственной связи деятельности человека и современных глобальных изменений климата, на мой взгляд, очень сложен. Выбросы углекислого газа в атмосферу, как и изменения климата, часто вызваны естественными причинами. Кроме того, эту тему можно использовать в манипулятивных целях. Для современной промышленности жизненно важна электроэнергия. Есть страны, где электроэнергия дешевая, а есть — где дорогая. Не могут ли вторые призывать первых к «сокращению выбросов» ради собственной выгоды? — размышляет Ольга Нестерова.

Природное или антропогенное?

Действительно, температура на планете колебалась в течение истории Земли и были периоды теплее нынешнего. Однако, по словам Рашита Хантемирова, сейчас на Земле «по расписанию» температура должна как раз падать.

— Чтобы реконструировать климат далекого прошлого, приходится использовать косвенные признаки — тысячи лет назад метеостанций не было. Один из самых лучших маркеров — годичные кольца деревьев. Мы изучаем древние деревья, остатки которых сохранились на полуострове Ямал. За десятилетия работы нам удалось составить самую длительную шкалу годичных колец для России и всей Арктики — она охватывает 8770 лет. Арктические деревья очень чувствительны к изменениям температуры, так что эти данные можно считать надежными, — объясняет Рашит Хантемиров, один из авторов недавно вышедшего в Nature Communications исследования на эту тему.

После ледниковых периодов обычно температура резко повышается, а затем медленно падает, после — скачок вниз, и Земля снова погружается в ледниковый период. Считается, что это зависит от изменений орбиты нашей планеты и положения ее оси вращения.

В годичных кольцах деревьев ученые действительно увидели постепенное, «естественное» падение температуры с начала голоцена — нашего межледниковья. Однако примерно 150 лет назад эта «нормальная» тенденция внезапно обратилась вспять: температура пошла вверх.

Так тепло, как сейчас, на планете не было последние 8000 лет, даже во время знаменитого средневекового оптимума примерно 1000 лет назад.

— Все это позволяет предположить, что нынешнее потепление не является «естественным», речь идет как раз о «сбитых» климатических часах. И ледникового периода, который должен был бы начаться, теперь просто не будет, — говорит ученый.

Что же делать?

В качестве спасения мировое сообщество предлагает резко снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, который образуется в результате сжигания ископаемого топлива. Принимаются новые и новые экологические требования, Евросоюз и Австралия постановили к 2035 году полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, перейдя на электрокары.

Однако, как показывают исследования, добиться снижения выбросов не удается. В 2022 году в результате сжигания угля, нефти и природного газа в атмосферу было выброшено на 1,7% больше углекислого газа, чем в 2021. В последние 10 лет каждый год в атмосферу человечество выбрасывает 54 гигатонн углекислого газа.

— Я думаю, что человечеству остается только адаптация. Да, можно попробовать снизить наш углеродный след, улучшая производство и качество транспорта, но возможно ли принципиально вернуть экономику назад — условно, заменить экскаватор человеком с лопатой? Требуется больше исследований, однородной статистики. В этом помогают, например, карбоновые полигоны, которые создаются в России, но они работают всего несколько лет. В любом случае, то, что люди стали задумываться о том, что они делают с планетой, о последствиях своих действий — безусловно хорошо, — комментирует Ольга Нестерова.

Впрочем, почему не попытаться изменить ситуацию?

— По моему мнению, снизить количество выбросов углекислого газа вполне возможно. Да, для этого потребуются решения властей, сознательность граждан, но увеличение доли «зеленой» энергии в энергетике западных стран дает повод для предположения, что мы не оставим нашим внукам полностью разрушенные экосистемы. Прогресс не стоит на месте, — считает Рашит Хантемиров.