Оккупация, теракты, восстания: как Израиль захватил сектор Газа и почему ушел оттуда

После непродолжительного перемирия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, позволившего сторонам обменяться десятками пленных, бои в секторе Газа начались с новой силой. Вслед за обстрелами возобновились и дискуссии о послевоенном будущем палестинского анклава. За закрытыми дверями обсуждаются самые разные варианты — от протектората ООН до учреждения правительства под руководством Палестинской национальной администрации, управляющей Западным берегом реки Иордан. Не исключается и реоккупация анклава Израилем, которую премьер-министр Биньямин Нетаньяху называет «контролем за безопасностью в Газе». Многие в Израиле воспринимают это как тревожное дежавю. Более полувека назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла Газу в ходе Шестидневной войны и оставалась там без малого 40 лет. Эти годы стали суровым испытанием как для палестинской автономии, так и для еврейского государства. Что заставило Израиль вывести войска из сектора Газа и почему прекратившего оккупацию премьер-министра Ариэля Шарона сейчас обвиняют в трагедии 7 октября — в материале «Ленты.ру».

© Anadolu Agency / Getty Images

Видео дня

Давние распри

Семейная фотография, колония Рамалла, Иерусалим, 1898 год

В 1880-х годах в Палестину, входившую тогда в состав Османской империи, устремилась первая волна еврейских переселенцев из Восточной Европы. Они сильно отличались от евреев, прежде населявших эти земли и мирно сосуществовавших с численно преобладавшими арабами: выходцы из Европы были вдохновлены идеями сионизма и мечтали создать собственное государство. С 1882 по 1914 год еврейское население Палестины выросло почти в четыре раза — с 24 до 94 тысяч, что не могло не тревожить арабов. Иммиграция сопровождалась регулярными вспышками насилия, которые утихли на время Первой мировой войны, а затем возобновились с новой силой, когда Палестина решением Лиги Наций перешла под контроль Великобритании.

Число еврейских переселенцев, несмотря на попытки Лондона всячески им препятствовать, лишь продолжило расти, в том числе за счет нелегальной иммиграции евреев, возросшей из-за Холокоста: к 1946 году их число превысило полмиллиона человек. В начале 1947 года правительство Великобритании, утомленное попытками положить конец бесконечным распрям между арабами и евреями, антиколониальному терроризму и бесперебойной нелегальной иммиграции, пошло на радикальные меры: отказалось от палестинского мандата и возложило ответственность за разрешение кризиса на только что созданную Организацию Объединенных Наций (ООН).

Земля обетованная и разделенная

Лорд Артур Джеймс Бальфур, британский консервативный политик и государственный деятель, провозглашает открытие Еврейского университета в Иерусалиме, Палестина, 1925 год

Спустя несколько месяцев ожесточенных дебатов специальная комиссия ООН презентовала международному сообществу план разделения подмандантной Палестины на два новых независимых государства — еврейское и арабское. Каждое из них должно было состоять из трех анклавов, соединенных специальными транспортными коридорами. Одним из трех арабских анклавов должно было стать южное побережье Средиземного моря, включая территорию современного сектора Газа. Иерусалим, священный для представителей христианства, ислама и иудаизма, решено было сделать международным городом и заселить его примерно поровну — по 100 тысяч арабов и евреев.

С планом не согласились ни арабы, ни наиболее радикальные еврейские представители. Последние настаивали на том, что под нужды еврейского государства необходимо выделить всю территорию Палестины, поскольку у арабов к тому времени и так было несколько национальных государств. Великобритания от голосования в ООН по предложенному плану воздержалась, но согласилась на его реализацию. Датой окончания мандата было назначено 15 мая 1948 года. Однако плану ООН не суждено было сбыться: буквально на следующий день после голосования в Нью-Йорке между арабскими и еврейскими формированиями начались первые бои, вскоре переросшие в полноценную войну.

Под контролем Египта

Семья бежит из еврейского квартала Иерусалима после взрыва, 1948 год

На первом этапе войны еврейским формированиям удалось установить контроль над частью территорий, которые по плану ООН должны были быть выделены под нужды арабского государства. Накануне истечения британского мандата, 14 мая 1948 года, первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого государства Израиль, а уже на следующий день на Израиль напала превосходящая по мощи коалиция из пяти арабских государств — Египта, Трансиордании, Сирии, Ливана и Ирака. Из-за масштабных боевых действий территорию бывшей подмандатной Палестины были вынуждены покинуть свыше 700 тысяч арабов.

Без власти

Последствия взрыва в еврейской части Палестины, 26 февраля 1948 года

При активной поддержке из-за рубежа, в том числе со стороны СССР, Израилю удалось не только выстоять, но и существенно продвинуться за пределы границ, предусмотренных планом разделения. В 1949 году война закончилась — при посредничестве ООН стороны заключили перемирие. Но независимое арабское государство на территории Палестины так и не возникло: Западный берег реки Иордан отошел под контроль Иордании, а сектор Газа — под контроль Египта. Еще во время арабо-израильской войны в 1948 году было сформировано Всепалестинское правительство. После завершения войны под его формальной юрисдикцией остался лишь сектор Газа, однако реальной власти у него не было.

Крах мечты

Президент Египта Гамаль Абдель Насер объявляет 250-тысячной толпе о национализации Суэцкого канала в день празднования четвертой годовщины революции, 26 июля 1956 года

В 1956 году президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, перекрыв его для израильского судоходства. Это вызвало сильнейшее негодование не только в Израиле, но и в Великобритании и Франции, — три государства вступили в тайный сговор и вторглись в сектор Газа и Синай. В считаные дни израильским военным удалось установить контроль практически над всем полуостровом, но под давлением СССР и США операцию пришлось прекратить, и к марту 1957 года армия Израиля покинула Газу и Синай.

После объединения Египта и Сирии в 1958 году Всепалестинское правительство было распущено, а сектор Газа официально присоединен к новой Объединенной Арабской Республике (просуществовавшей, впрочем, недолго). Надежды на рождение независимой Палестины рухнули.

Шестидневная война

Египетские пленные, захваченные израильскими войсками во время Шестидневной войны на Ближнем Востоке

Противоречия между Израилем с одной стороны и Египтом и Сирией с другой продолжили расти. В мае 1967 года Советский Союз проинформировал Каир о том, что израильтяне готовятся вторгнуться в Сирию. Эти сведения впоследствии оказались ошибочными, но Насер велел перебросить армию к границе и обратился к соседним государствам с призывом «сбросить евреев в море», положив конец существованию государства Израиль. Те прислушались и стянули свои силы к израильским границам, а Египет велел силам ООН покинуть Синай. Но коалиция медлила с согласованием плана боевых действий, и Израиль решил перехватить инициативу и сам инициировал войну.

5 июня израильская армия приступила к массированным ударам по аэродромам Египта, Сирии и Иордании, выведя из строя большую часть авиации противника, а затем перешла в сухопутное наступление. Совет Безопасности ООН принял несколько резолюций с требованием немедленного прекращения огня, однако боевые действия были прекращены лишь на шестой день — 10 июня.

К этому моменту Израилю удалось выполнить свои главные задачи: арабская коалиция была сломлена, под контролем еврейского государства оказались Синайский полуостров, сектор Газа, Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты. 22 ноября Совбез ООН принял еще одну резолюцию, предписывающую израильским властям вернуть захваченные территории, однако они ее проигнорировали. В 1979 году в обмен на заключение мирного договора Израиль согласился вернуть Египту Синай, но полностью его войска покинули полуостров лишь в 1982 году. Сектор Газа же оставался под израильским контролем в общей сложности 38 лет.

«Новая нормальность»

Один из восьми лагерей палестинских беженцев неподалеку от Газы, 1971 год

За Шестидневной войной последовал второй исход палестинцев: свои дома в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан покинули около полумиллиона человек. Управление двумя регионами было вверено израильской военной администрации, схожей с действовавшими там ранее египетской и иорданской администрациями.

Формально и Газа, и Западный берег Иордана считались автономными экономическими единицами, но на многие отрасли, включая рыболовство и сельское хозяйство, были наложены существенные ограничения, а деятельность профсоюзов была запрещена. При этом в первое десятилетие оккупации израильские власти предпринимали усилия к тому, чтобы улучшить условия в обоих регионах, создать видимость «нормальной жизни» и заставить палестинцев смириться со сложившимся статус-кво.

Восстания и рейды

Израильский раввин Моше Левингер (слева) и лидер поселенцев Ханан Порат празднуют согласие правительства удовлетворить их требования о создании первого еврейского поселения в Самарии, Западный берег реки Иордан, 8 декабря 1975 года

Получалось это с переменным успехом. В 1970 году в Газе вспыхнуло вооруженное восстание против израильской оккупации. В ответ израильские военные ужесточили контроль над муниципальными советами в секторе Газа, вырубили рощи и цитрусовые сады, чтобы улучшить обзор для своих солдат, взяли 12 тысяч палестинцев под стражу, а около 30 тысяч депортировали в Синай. Руководил этим всем Ариэль Шарон, занимавший тогда пост командующего Южным военным округом.

Другим источником головной боли для израильтян была Организация освобождения Палестины (ООП), созданная в 1964 году и ставившая своей целью создание независимого палестинского государства. После Шестидневной войны ее боевики совершали регулярные атаки на кибуцы и позиции израильских военных, те отвечали рейдами в лагеря ООП в Иордании. В итоге в 1971 году иорданские власти выслали членов палестинской организации в Ливан.

Закручивание гаек

Группа вооруженных израильских солдат идет по улицам Наблуса, Западный берег реки Иордан, 1989 год

Важным столпом израильской политики по сосуществованию с палестинцами стало создание заманчивых возможностей по трудоустройству в Израиле: зарплаты на израильских стройках и заводах были ощутимо выше, чем доходы на фермах и рыболовных судах в Газе. В итоге к 1973 году свыше 65 процентов рабочей силы из анклава были трудоустроены в Израиле. Кроме того, вскоре после завершения Шестидневной войны на оккупированных территориях стали появляться еврейские поселения; нередко для их строительства проводилось насильное выселение арабов и снос их домов. По данным специальной комиссии Совбеза ООН, в период с 1967 по 1979 год израильские власти возвели 133 поселения: 79 — на Западном берегу, 29 — на Голанских высотах, 7 — в секторе Газа и 18 — на Синае.

В 1977 году в Израиле впервые в его истории было сформировано правое правительство, во главе которого встала партия «Ликуд». Она отказалась от прежнего курса на сосуществование и избрала более жесткий курс по отношению к палестинским муниципальным советами, еще больше ограничив их в полномочиях — даже в таких базовых вопросах, как водо- и электроснабжение. Тогда в секторе Газа и на Западном берегу на пожертвования из арабских государств возникли негосударственные палестинские образования, которые независимо от израильских властей занимались вопросами здравоохранения, образования и сельского хозяйства и нередко были связаны с ООП.

В ответ в 1981 году израильские власти сформировали помимо военной еще и гражданскую администрацию для Газы и Западного берега, окончательно положив конец практике прежнего правительства по невмешательству в бытовые вопросы палестинцев. Строительство еврейских поселений на оккупированных территориях, напротив, приобрело еще больший размах. Это закономерно укрепило симпатии жителей Газы и Западного берега к ООП.

Палестинское «пробуждение»

Ясир Арафат посещает военный тренировочный лагерь недалеко от Тебессы, в 40 километрах от границы с Тунисом, Алжир, 19 февраля 1983 года

В 1987 году взаимная враждебность израильтян и палестинцев достигла критической фазы. В начале декабря израильский военный грузовик врезался в автомобиль, перевозивший палестинских рабочих из Израиля назад в сектор Газа. По анклаву тут же расползся слух: автомобильная авария была не случайностью, а местью израильтян за нападение на еврейского торговца в Газе. Разгоряченная палестинская молодежь вышла на спонтанную акцию протеста, жгла покрышки и забросала камнями израильских патрульных.

Вскоре камни в руках палестинских протестующих сменились «коктейлями Молотова», оружием и взрывчаткой, а народные волнения, которые сами палестинцы назвали интифадой (араб. «пробуждение»), приобрели затяжной характер и продлились до 1993 года. За шесть лет в столкновениях пали свыше 100 израильтян и более 1000 палестинцев.

Тупик на дороге к миру

Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин (в центре), министр иностранных дел Израиля Шимон Перес (справа) и палестинский лидер Ясир Арафат на вручении Нобелевской премии мира 1994 года, Осло, Норвегия

Хотя израильским военным в конечном итоге удалось подавить восстание, в обществе и политическом истеблишменте начали осознавать острую необходимость диалога с палестинцами. В 1991 году в Мадриде прошла первая встреча израильских и палестинских представителей, а спустя два года под эгидой Норвегии израильский премьер-министр Ицхак Рабин и глава ООП Ясир Арафат заключили соглашения «Осло», подарившие надежду на долгожданный мир: ООП признавала право Израиля на существование и отказывалась от любых форм терроризма, тогда как Израиль признал ООП в качестве официального представителя палестинского народа и дал согласие на формирование палестинского правительства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Вскоре там была создана Палестинская национальная администрация, а Израиль приступил к выводу своих войск.

Конец процесса

Израильские солдаты проводят учения в Гуш-Катифе, сектор Газа, 24 мая 2005 года

Однако надеждам не суждено было сбыться: в 1995 году израильский экстремист Игаль Амир совершил успешное покушение на Ицхака Рабина — после этого закончился и мирный процесс. Через год после трагедии к власти в Израиле пришло правое правительство во главе с тогда еще совсем молодым Биньямином Нетаньяху, которое было мало заинтересовано в полноценной реализации норвежских соглашений. В 1999 году к власти снова пришло левое правительство, но момент был упущен: уже через год разгорелась вторая интифада.

Одностороннее размежевание

Палестинские боевики ХАМАС на военной демонстрации в Бани Сухейла, сектор Газа, 20 июля 2017 года

В 2001 году пост премьер-министра Израиля вновь занял правый политик, Ариэль Шарон. Ситуация с сектором Газа к тому времени стала патовой: число жертв терактов среди мирных израильтян продолжало расти, строительство разделительной стены и зачистки в анклаве привели лишь к временному затишью, а план мирного урегулирования, разработанный в 2003 году международными посредниками из «ближневосточного квартета», потерпел неудачу.

Несмотря на сопротивление внутри собственной партии «Ликуд», Ариэль Шарон решился на довольно радикальный шаг: одностороннее размежевание с сектором Газа, в чем он видел единственный способ обезопасить население Израиля. В октябре 2004 года израильский парламент поддержал законопроект об эвакуации 20 еврейских поселений из палестинского анклава, а 12 сентября 2005 года сектор Газа покинул последний израильский солдат, положив тем самым конец 38-летней израильской оккупации.