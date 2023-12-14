Как наши полярники достигли "Полюса недоступности"

14 декабря 1958 года советские полярники достигли наиболее удаленной от побережья точки Антарктиды. В эту точку наши полярники добирались на тракторах и санях. И назвали станцию, которую основали здесь,"Полюсом недоступности".

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1400 километров от побережья. 3 700 метров над уровнем моря. Минус 30 - самая теплая температура. Вот условия "Полюса недоступности".

Станция оставалась обитаемой чуть менее двух недель, здесь полярники наблюдали за погодой, фиксировали изменение температуры. После двухнедельной "командировки" - вернулись на станцию "Мирный".

"Полюс недоступности" был законсервирован. На станции оставили запас продовольствия и записку, что любой человек может ими распоряжаться.

А еще здесь кроме жилых вагончиков были установлены советский флаг и бюст Ленина. До "Полюса холода" впоследствии доходили другие экспедиции, которые фиксировали, как жилье постепенно заметали снега.

Так, например, в 2007 году британские и канадские исследователи зафиксировали, что станция полностью занесена снегом. Но бюст Ленина до сих пор еще немного возвышался над снежной массой.