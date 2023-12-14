Как наши полярники достигли "Полюса недоступности"
14 декабря 1958 года советские полярники достигли наиболее удаленной от побережья точки Антарктиды. В эту точку наши полярники добирались на тракторах и санях. И назвали станцию, которую основали здесь,"Полюсом недоступности".
1400 километров от побережья. 3 700 метров над уровнем моря. Минус 30 - самая теплая температура. Вот условия "Полюса недоступности".
Станция оставалась обитаемой чуть менее двух недель, здесь полярники наблюдали за погодой, фиксировали изменение температуры. После двухнедельной "командировки" - вернулись на станцию "Мирный".
"Полюс недоступности" был законсервирован. На станции оставили запас продовольствия и записку, что любой человек может ими распоряжаться.
А еще здесь кроме жилых вагончиков были установлены советский флаг и бюст Ленина. До "Полюса холода" впоследствии доходили другие экспедиции, которые фиксировали, как жилье постепенно заметали снега.
Так, например, в 2007 году британские и канадские исследователи зафиксировали, что станция полностью занесена снегом. Но бюст Ленина до сих пор еще немного возвышался над снежной массой.
Об этом можно судить по фото из 2020 года. Тогда китайская путешественница Фэн Цзин с двумя соотечественниками достигла "Полюса недоступности" - они преодолели путь от побережья пешком.