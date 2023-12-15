«Ужасная мощь». Как США отомстили за самое чудовищное поражение в своей истории

15 декабря 1943 года развернулось сражение за меланезийский остров Новая Британия, входящий в архипелаг Бисмарка в Тихом океане. Бои продолжались до окончания Второй мировой войны. Американским и австралийским войскам противостояли не только японские части, но и непроходимые джунгли, кишащие опасными насекомыми, затяжные тропические дожди и малярийные болота. Какова была главная цель Новобританской операции? Какую тактику избрал командующий союзными войсками в юго-западной части Тихого океана американский генерал Дуглас Макартур? «Лента.ру» вспоминает ход событий.

© U.S. National Archives / Высадка морпехов на остров Новая Британия

«Остров был воплощением зла»

Видео дня

Ранним утром 15 декабря 1943 года у юго-западного побережья Новой Британии появились американские корабли и десантные суда. Целью был небольшой островок Араве, который подвергся ожесточенному обстрелу корабельной артиллерии и бомбардировке с воздуха. Затем началась высадка 112-го кавалерийского полка США.

Первую волну десантников на берегу встретил пулеметный огонь, который был быстро подавлен. Вскоре кавалеристы захватили плацдарм, на который высадились вторая и третья волны вторжения.

Морские пехотинцы во время боев на мысе Глостер острова Новая Британия

Командующий 8-м фронтом японский генерал Хитоси Имамура решил, что основной удар враг наносит именно в этом месте, и спешно перебросил к Араве подкрепления. Однако американцы успели подвести резервы, включая танки, и неприятельская контратака была отбита.

На самом деле боевые действия на Араве были отвлекающим маневром. Главный удар США нанесли 26 декабря 1943 года, высадившись на мысе Глостер на северо-западе Новой Британии, примерно в 100 километрах от Араве. Целью был захват вражеских аэродромов, после чего предполагалось соединиться в западной части острова с подразделениями, наступающими с юга.

Основной ударной силой стала 1-я дивизия морской пехоты США генерала Уильяма Рупертуса. Соединение было укомплектовано добровольцами, за плечами которых были многомесячные бои за остров Гуадалканал. После отдыха в Австралии дивизию снова бросили в пекло. Американцам противостояли пехотинцы генерала Ивао Мацуда.

Под прикрытием авиации и дымовой завесы морпехи высадились на побережье. Зоны высадки были поделены на сектора Yellow-1, Yellow-2 и Green. Второй батальон первого полка, занявший сектор Green, был атакован двумя японскими пехотными ротами. После пятичасового ожесточенного боя нападавших отбросили. Они потеряли 89 солдат погибшими и 5 попавшими в плен. Американцы лишились 6 убитыми и 17 ранеными.

Не менее динамично события разворачивались в секторах Yellow-1 и Yellow-2, где действовали первый и седьмой полки дивизии (пятый полк оставался в резерве командования).

Японские торпедоносцы и бомбардировщики нанесли ряд успешных ударов по американским кораблям вокруг пляжей высадки. Эскадренный миноносец Brownson двумя бомбами был потоплен, вместе с кораблем погибли 108 моряков. Понесли потери в своих экипажах эсминцы Mugford и Shaw.

Ветераны Гуадалканала сразу поняли, что Новая Британия — это нечто другое.

Рядовой первого класса Роберт Леки вспоминал:

Остров был воплощением зла, темного, тайного зла, врагом рода человеческого. Этот враг растворял, разлагал, отравлял людей, высасывал из них жизненные силы. Остров наступал на человека густым туманом, зеленой плесенью и непрекращающимися ливнями, опутывая корнями, лозами и лианами, отравлял зелеными насекомыми, зловонными жуками и корой деревьев

Морские пехотинцы медленно двигались вглубь острова вдоль болот под непрекращающимся дождем. Труднопроходимые джунгли затрудняли наступление, к тому же второй батальон седьмого полка был атакован японским батальоном под командованием майора Cинъити Такабэ.

Тем не менее к концу первого дня на берег было высажено 13 тысяч солдат и офицеров 1-й дивизии морской пехоты, включая бронетехнику и артиллерию.

27 декабря морпехи наткнулись на неприятельский блокпост на восточном краю аэродромов. Подтянув танки, американцы атаковали вражеские позиции, потеряв при этом 45 человек убитыми и ранеными. Противник отошел, оставив на месте боя 266 трупов. Но бои за остров Новая Британия только лишь начинались.

«Нам приходилось сражаться с отважным противником»

7 декабря 1941 года Япония нанесла неожиданный воздушный удар по американской базе Перл-Харбор, уничтожив несколько кораблей, в том числе и линкоров. У берегов Малайи были потоплены английские корабли: линкор Prince of Wales и линейный крейсер Repulse.

Военно-морские, воздушные и сухопутные силы Страны восходящего солнца вторгшись в заморские владения США, Великобритании, Нидерландов, Австралии, развернули решительное наступление, нанося союзникам поражение за поражением.

Летчики-истребители японского авианосца «Секаку» перед началом операции по обороне японской базы Рабаул, ноябрь 1943 года

В начале 1942 года Япония захватила архипелаг Бисмарка, в том числе Новую Британию. Основные бои развернулись за порт Рабаул, расположенный на северо-востоке острова.

Бегство австралийцев из Новой Британии Начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных сил Японии Хаттори Такусиро отмечал: «Основные силы противника отступили вдоль северного берега острова Новая Британия. Побросав свои танки, бронеавтомобили, велосипеды на берегу реки Керавал, противник скрылся в джунглях. Преследовавший его 144-й пехотный полк углубился в джунгли и переправился через реку Вундал. 6 февраля противник в составе одной тысячи человек во главе с губернатором Пейджем капитулировал». Рабаул был превращен в одну из самых мощных морских и воздушных баз Японии в регионе. 7 марта 1942 года японские войска высадились на самом большом острове Тихого океана (и второго по величине на планете после Гренландии) — Новой Гвинее, расположенном в 315 километрах юго-западнее Новой Британии. До войны эти территории принадлежали Австралии, которая расценила японскую агрессию как попытку захватить затем и Зеленый континент.

К лету 1942 года первая фаза грандиозного плана Токио по завоеванию Юго-Восточной Азии была завершена и казалось, что никто не сможет остановить японские корабли, самолеты и войска.

Однако японцы переоценили свои силы и недооценили противника. В морском сражении за атолл Мидуэй (4-7 июня 1942 года) и в битве за Гуадалканал (с августа 1942-го по февраль 1943-го) Япония потерпела поражение, и стратегическая инициатива на Тихом океане перешла к союзникам.

Сабуро Сакаи

Захлебнулось и японское наступление на столицу Новой Гвинеи — город Порт-Морсби, после чего американские и австралийские войска почти целиком очистили остров от врага, зажав его силы на небольшом приморском плацдарме на северо-востоке Новой Гвинеи. Ожесточенные бои шли на земле, в воздухе и на море.

Один из лучших японских пилотов, младший лейтенант Сабуро Сакаи вспоминал: «Несмотря на соотношение сил, летчики-истребители союзников без колебаний принимали бой. Нам приходилось сражаться с отважным противником».

Невзирая на отвратительное питание и тяжелую каждодневную службу, изобилующую опасностями, японские пилоты не уступали врагу в храбрости. Сакаи отмечал:

Наш моральный дух оставался высоким. Мы находились здесь не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы сражаться. В конце концов, для чего нужны летчики-истребители, если не для того, чтобы уничтожать вражеские самолеты в бою?

На Тихоокеанском театре военных действий США являлись главной силой союзников и были заинтересованы в скорейшем разгроме Японии. Англичане же больше были озабочены событиями в Европе и Северной Африке и проявляли мало интереса к происходящему на другом краю планеты. Исключение составляла судьба их колоний, захваченных японцами.

В кулуарах Касабланской конференции, состоявшейся в январе 1943 года президент США Франклин Рузвельт в беседе с сыном Эллиотом сказал: «Англичане намерены не выпускать свои колонии из рук, хотят отвоевать Бирму. Они впервые проявляют подлинный интерес к войне на Тихом океане. Почему? Из-за своей колониальной империи!»

«Одну за другой захватывать японские авиабазы»

В начале 1943 года генерал Дуглас Макартур представил комитету начальников штабов план, согласно которому вести стратегическое наступление на Японию следует через Новую Гвинею и Филиппины, последовательно захватывая остров за островом, — как выразился генерал, «пальму за пальмой». Макартур подчеркнул, что успех возможен при условии, если японская база в Рабауле будет взята штурмом или нейтрализована.

Генерал Дуглас Макартур

Моряки настаивали на другом направлении.

Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Честер Нимиц писал: «Наступление через центральную часть Тихого океана, где климат здоровый, а коммуникации более короткие, потребует меньше войск и транспортных средств. Япония окажется в этом случае отрезанной от южной части Тихого океана, а коммуникации союзников с этим районом станут более короткими. Война быстрее будет перенесена в воды Японии, а флоту противника придется принять бой, так как едва ли он бросит Японию на произвол судьбы».

Немецкий генерал и военный историк Курт фон Типпельскирх отмечал:

Для проведения любой десантной операции с последующими наземными боями американцы усматривали свою задачу в том, чтобы тщательно подготовленными скачками последовательно, одну за другой захватывать японские авиабазы, оборонявшиеся, как правило, более или менее крупными сухопутными силами

Несмотря на то, что число авианосцев США росло, палубной авиации было недостаточно для надежной поддержки с воздуха крупных морских десантных операций. Необходимо было захватывать сухопутные аэродромы, для размещения там достаточного количества самолетов прикрытия.

Адмирал Честер Нимиц

По итогам дискуссии был принят компромиссный вариант, согласно которому США наступают на Тихом океане от Перл-Харбора на запад, а также с юга на север в направлении Рабаула, при этом действия американцев поддерживают доминионы Великобритании — Австралия и Новая Зеландия.

Чтобы начать операцию против Рабаула, американцам требовалось захватить ряд Соломоновых островов, в том числе Нью-Джорджию и Бугенвиль. К началу октября 1943-го американцы зачистили Нью-Джорджию от противника, потеряв убитыми почти 1200 человек, лишившись 93 самолетов и несколько кораблей.

Японским эсминцем был протаранен торпедный катер PT-109, которым командовал лейтенант Джон Кеннеди. Двое моряков погибли сразу, остальные одиннадцать спаслись, доплыв за пять часов до небольшого острова. При этом будущий 35-й президент США, несмотря на травмированную спину, тащил на себе одного из раненых матросов.

Командир американского торпедного катера РТ-109 лейтенант Джон Кеннеди

1 ноября 1943-го солдаты 3-й дивизии морской пехоты США высадились на Бугенвиле, который расположен юго-восточнее Новой Британии. В морском сражении в заливе Императрицы Августы японский флот потерял один крейсер и один эсминец, однако морпехам не удалось пробить вражескую оборону на самом острове.

Видя, что быстрого результата получить не удастся, американское командование разработало операцию Cartwheel («Колесо обозрения»). Было решено захватить западную часть Новой Британии и постепенно двигаться к Рабаулу, который периодически подвергался воздушным налетам с авианосцев.

В бой вступает пятый полк морской пехоты Были учтены кровавые уроки Гуадалканала, где японский гарнизон насчитывал более 36 тысяч солдат, а американские потери только убитыми составили более семи тысяч человек. Новая Британия была в несколько раз больше по площади, чем Гуадалканал, а численность вражеских войск на острове доходила до почти 100 тысяч солдат и офицеров. Пятый полк морской пехоты, находившийся в резерве Рупертуса, 29 декабря был десантирован на мыс Глостер и по приказу комдива предпринял фланговый маневр на юго-запад, помогая первому полку наступать вдоль побережья. К концу дня неприятельскую оборону удалось прорвать, захватив большую часть одного из японских аэродромов.

Морпехи пятого и седьмого полка теснили остатки 53-го и 141-го японских пехотных полков, которые периодически огрызались, переходя в яростные контратаки. 2 января 1944 года американцы были остановлены у речки Самоубийц, наткнувшись в густых джунглях на хорошо организованное сопротивление противника. Прорвать японские позиции удалось лишь 4 января, когда на помощь пехоте пришли танки и артиллерия.

«Положение в Рабауле стало невыносимым»

Тропические ливни сильно мешали противникам. Леки отмечал: «Стволы винтовок покрывались голубоватым налетом плесени, их приходилось носить дулом вниз, чтобы защитить от всепроникающего дождя. В магазинах слипались пули, и пулеметчикам приходилось ежедневно выполнять дополнительную работу — вынимать, смазывать и снова вставлять патроны в ленты, чтобы предотвратить выход из строя пулемета в самый ответственный момент».

Рядовой первого класса Джордж Миллер во время боев за мыс Глостер на острове Новая Британия

Тем временем на отбитые у японцев аэродромы в западной части Новой Британии начала прибывать авиация США. Американские ВВС теперь действовали в двух направлениях: на восток — в направлении Рабаула и на запад — против северной группировки противника на Новой Гвинее.

Разная тактика американцев и австралийцев В условиях боев в густых джунглях обычная артиллерийская поддержка пехоты оказалась малоэффективной. Куда лучше тяжелых орудий с этой задачей справлялись пикирующие бомбардировщики. При этом у американских и австралийских летчиков оказался разный метод подготовки к бою. Первые, пройдя тренировки в США, завершали учебный курс, атакуя слабо защищенные наземные цели врага на Новой Гвинее, после этого их направляли в район реальных боев, например, на Новую Британию. Вторые, получив базовую подготовку дома, не понюхав пороха, сразу же бросались в пекло воздушных сражений, что влекло за собой более высокие потери и не столь удовлетворительные результаты, как у американцев.

Начальник штаба 26-й военно-воздушной эскадрильи ВМС Японии капитан второго ранга Окумия Масатакэ вспоминал: «Теперь мы ясно смогли оценить ужасную мощь американской военной машины. Несмотря на яростное и отважное сопротивление наших войск, противник неуклонно продвигался на север. В итоге наши пилоты с трудом удерживали контроль в воздухе над самим Рабаулом».

5 и 6 января 1944-го морпехи захватили ряд важных высот и, отбив японские контратаки, вынудили 16 января части Мацуда отступить. Сражение за мыс Глостер было завершено. В ходе него 1-я дивизия морской пехоты потеряла 310 солдат убитыми и 1083 ранеными.

24 февраля завершились боевые действия на Араве, где солдаты 112-го кавалерийского полка при поддержке танков и авиации окончательно зачистили островок от врага. Американцы лишились убитыми, ранеными и пропавшими без вести 474 человек, потери японцев составили 304 погибшими и 3 пленными.

В конце января 1944-го началось вторжение новозеландских войск на Зеленые острова, расположенные в 240 километрах к востоку от Рабаула.

Масатакэ свидетельствовал:

К этому времени мы уже балансировали на грани окончательного поражения на юге Тихого океана. Вражеская армейская авиация день и ночь бомбила наши позиции. К 20 февраля наше положение в Рабауле стало невыносимым, и авиационные части начали покидать остров

К концу февраля американские войска высадились на Адмиралтейских островах архипелага Бисмарка, расположенных к северо-западу от Новой Британии. На захваченных территориях союзники спешно строили авиационные базы, с которых совершали регулярные налеты на Рабаул, который оказался в кольце вражеских гарнизонов.

Японские военнопленные на острове Новая Британия, август 1944 года

Японские армейские части стали отходить к Рабаулу. 6 марта пятый полк морской пехоты был десантирован на полуостров Вильоме на севере Новой Британии с целью захватить деревню Таласеа. В боях противники не щадили друг друга.

Леки отмечал: «Бессмысленный фанатизм японцев достиг такой степени, что поневоле вызывал уважение и заставлял собрать все силы, чтобы защитить себя. Высочайший боевой дух делал плохо обученного и слабо вооруженного японского солдата опаснейшим противником».

«Как не унизить себя перед духами предков?»

К весне 1944 года гарнизон в Рабауле оказался прочно отрезанным от основных сил. Американская авиация активно охотилась за любым вражеским самолетом и кораблем, будь это катер или даже баржа. Тем самым японская база на Новой Британии была до конца войны нейтрализована.

Захваченный американцами японский истребитель Кавасаки Ki-61 «Хиен» на аэродроме мыса Глостер

Бои на острове временно затихли, а 1-я дивизия морской пехоты была выведена для доукомплектования. Ее сменила 40-я пехотная дивизия США генерала Раппа Браша. В октябре 1944-го пехотинцы Браша были переброшены на Филиппины, а задача освобождения восточной части Новой Британии была возложена на австралийские войска, благо Канберра желала вернуть себе прежние колонии.

На острове появились части 5-й австралийской дивизии под командованием генерала Алана Рамсея, которые в декабре 1944 года начали наступление на полуостров Газелль, где к северу от Рабаула располагались основные японские войска.

Наступление развивалось медленно из-за бездорожья, проливных дождей и японского сопротивления, в первую очередь в районе горы Суджи. Тем не менее силы японцев таяли, тогда как к австралийцам периодически прибывали свежие подкрепления.

К августу 1945 года, после того как в войну вступил СССР, а американцы нанесли ядерные удары по японским городам Хиросиме и Нагасаки, положение Страны восходящего солнца стало безнадежным. 15 августа император Хирохито обратился к подданным с воззванием:

Мы приказали нашему правительству сообщить правительствам Соединенных Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза о том, что наша империя принимает условия их совместной декларации. (...) Сегодня перед нами стоит вопрос: как нам спасти миллионы наших подданных и не унизить себя перед священными духами наших императорских предков?

После этого гарнизон Рабаула прекратил сопротивление. Японские войска начали складывать оружие и в других местах, в том числе на Бугенвиле и Новой Гвинее. Потери Японии в Новобританской кампании составили около 30 тысяч погибшими, умершими в основном от голода и болезней.

Отдельные фанатики продолжали борьбу и после Второй мировой войны, перейдя к тактике партизанских действий. Например, младший лейтенант Хиро Онода сдался филиппинским войскам лишь 10 марта 1974 года. Много лет японец не верил, что война закончилась, и считал, что это дезинформация противника.

Хиро Онода сдается филиппинским властям, март 1974 года

Переубедил его лишь бывший командир — майор Есими Танигути, специально для этого вызванный из Японии. 52-летний Онода находился в прекрасной физической форме, и несмотря на то, что его обмундирование сильно износилась, винтовка была в исправном состоянии и к ней имелось несколько сотен патронов.