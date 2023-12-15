Как формировалась и воевала 70-я армия войск НКВД

В годы Великой Отечественной войны на Урале сформировали 170 воинских частей и соединений, а войсковых объединений - только три. Широко известен боевой путь 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Много писали и о 22-й общевойсковой армии, организованной из частей Уральского военного округа в мае-июне 1941-го. Но лишь в последние годы появились материалы о третьем крупном войсковом объединении - 70-й армии войск НКВД, которая начиная с Курской битвы также героически сражалась с врагом.

© Курское отделение "Единой России" // Открытие памятника "Героям и командирам соединений 70-й армии"

Формирование

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В октябре 1942 года Государственный комитет обороны поручил Народному комиссариату внутренних дел сформировать отдельную армию войск НКВД. В постановлении ГКО указывалось: "На укомплектование армии обратить 55 тысяч человек за счет численности войск НКВД (в том числе 29 750 человек - из пограничных войск, 16 750 - из внутренних войск и 8500 - из войск по охране железных дорог)". Центром формирования армии выбрали Свердловск. Всего за три месяца были созданы пять дивизий из войск НКВД: Уральская, Сибирская, Среднеазиатская, Забайкальская, Дальневосточная и некоторые отдельные воинские части. Соединения (стрелковые дивизии) формировали в Хабаровске, Чите, Новосибирске, Свердловске, Челябинске и Ташкенте. Перед отправкой на фронт войска армии сосредотачивались в Свердловске, Красноуфимске, Ревде, Златоусте, Челябинске, Шадринске, Кунгуре. К 15 января 1943 года все дивизии собрались в районе Свердловска, где дислоцировался штаб и политотдел армии.

Перед отправкой на фронт воинов напутствовали трудовые коллективы. "Мы верим, что в грядущих боях вы не посрамите славного имени уральцев, - говорилось в письме рабочих Верх-Исетского металлургического завода. - Верим, что не дрогнет ваша рука, наносящая удар по врагу". В феврале армию войск НКВД передали в распоряжение Красной Армии и переименовали в 70-ю общевойсковую.

Подготовка

Боевое крещение соединение получило на Курском направлении. По приказу командующего фронтом Рокоссовского армия перешла к обороне на рубеже Верхнее Тагино - Брянцево протяженностью до 70 километров, шоссе Фатеж - Кромы прикрывала одно из важнейших направлений движения немцев на северном фасе Курской дуги. Армия тщательно готовилась к встрече с противником. Особое внимание командование уделило противотанковой защите. Впервые создавались противотанковые опорные пункты из 4-6 орудий, 6-7 противотанковых ружей, отделения автоматчиков. Опорные пункты объединялись в противотанковые районы. Кроме того, подобные участки образовывались из противотанковой артиллерии.

С переходом к обороне в апреле-мае 1943 года во всех соединениях прошли собрания партийного актива, на которых призвали усилить политическое, военное и культурное воспитание личного состава. Коллективным пропагандистом, агитатором в 70-й армии стала газета "За Родину!". Моральное состояние военнослужащих было очень высоким. Все упорно готовились к решающим боям.

Немецкое командование основную ставку делало на молниеносный прорыв нашей обороны мощными танковыми таранами при поддержке крупных сил авиации. На фронте протяженностью до 15 километров противник сосредоточил 39 пехотных батальонов, 1200 полевых орудий и минометов, 600 танков. В немецких частях впервые появились новые мощные типы боевых машин - танки Т-5 ("Пантера") и Т-6 ("Тигр"), самоходные орудия "Фердинанд" с усиленной броневой защитой.

Разведка доложила: главный удар враг готовит на стыке 13-й и 70-й армий, против прилегающего к нему правого фланга 70-й армии на полосе шириной восемь километров сконцентрировалась основная масса гитлеровцев - две танковые и две пехотные дивизии. К исходу июня по показаниям пленных установили точную дату наступления - утро 5 июля 1943 года.

Битва

Главная идея нашего командования, помимо создания глубоко эшелонированной обороны, состояла в том, чтобы сочетать упорное удержание позиций с решительными и смелыми контратаками.

Героизм войск поражает. В материалах Центрального архива Министерства обороны хранятся донесения о событиях июля 1943 года на этом направлении: "Когда немцы поднялись в атаку во весь рост и подошли к нашим окопам, парторг 5-й роты Аблязин собрал красноармейцев, и они в упор до последнего патрона расстреливали фашистов. В этом бою погиб командир взвода 4-й роты младший лейтенант Шмакин. Командование принял на себя командир отделения младший сержант Митройко, проявив исключительные стойкость и мужество, отражая атаки врага".

Ожесточенное сопротивление противнику оказала 280-я стрелковая дивизия. "Третий батальон шесть раз врывался на позиции русских, и шесть раз его выбрасывали", - рассказывал пленный солдат 19-го пехотного полка 7-й пехотной дивизии".

"Парторг 6-й роты 1033-го полка старший сержант Закин проявил героизм и отвагу. Отбивая атаки противника, он из ручного пулемета уничтожил почти роту фашистских солдат. Парторг 2-го батальона старший лейтенант Мурат Шуканов, отражая натиск немцев, принял на себя руководство боем и вывел личный состав из окружения". На взвод противотанковых ружей, которым командовал лейтенант Губанов, шли пять танков "Тигр" и рота фашистских солдат. Отрезав вражескую пехоту от танков, бойцы пропустили их вперед, а затем связками гранат подорвали две и сожгли три гитлеровские машины.

В районе Теплого 7-я и 8-я стрелковые роты 96-го стрелкового полка попали в окружение, почти все бойцы погибли, но поля боя не оставили. Подвиг совершил парторг 3-й стрелковой роты сержант Петр Еропалов. Он уничтожил семь гитлеровцев, а когда кончились боеприпасы и немцы пытались взять его живым, подпустил поближе группу вражеских солдат и с возгласом "Коммунисты в плен не сдаются!" взорвал себя и фашистов противотанковой гранатой.

Военный совет 70-й армии 10 июля направил в 140-ю дивизию радиограмму. В ней говорилось: "Спасибо вам, боевые товарищи, за мужество, железную стойкость и честное выполнение своего долга перед Родиной". В рядах армии сражалось более 200 Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. За боевые заслуги Верховный Главнокомандующий отметил 70-ю армию 18 благодарностями. Таким образом, бойцы 70-й не дали пройти 9-й немецкой армии. Благодаря их упорству 12 июля 1943 года началось контрнаступление Красной Армии на северном фасе - операция "Кутузов".

После Курской битвы 70-я армия прошла от Ельца до Бреста, от Бреста до Данцига, от Данцига до Одера, от Одера до Шверина - самой западной точки советско-германского фронта.

Памятник "Героям и командирам соединений 70-й армии"

Места, связанные с 70-й армией

В Екатеринбурге:

• музей боевой славы 70-й армии: ул. Крауля, 82а, школа № 63;

• музей Уральского окружного управления материально-технического снабжения МВД России: ул. Малышева 22, где находился штаб 70-й армии;

• здание монтажного колледжа: ул. Декабристов, 83, в котором размещались политотдел и редакция газеты "За Родину!";

• Музей боевой славы Урала: ул. Первомайская, 27, где хранится оригинал знамени 175-й дивизии.

В Ревде:

• Музей боевой славы 175-й Уральско-Ковельской Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии: ул. Спортивная, 16, школа № 10.

В Красноуфимске:

• краеведческий музей: ул. Советская, 42. В собрании музея имеются материалы об истории 140-й стрелковой Сибирской Новгород-Севской дивизии;