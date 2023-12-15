Почему пиратов изображают с попугаями

В нашем представлении классический пират — это суровый мужчина с деревянной ногой, повязкой на глазу, вооруженный до зубов и с попугаем на плече. Такой образ создала массовая культура и, разумеется, он собирательный. Но все же, почему пиратов изображают именно с попугаями?

Во многих литературных произведениях и кинофильмах попугаи показаны как питомцы пиратов. Птицы, непременно говорящие, сопровождают своих хозяев повсюду, сидя у них на плече. Такой выбор кажется очень странным, ведь на паруснике логичнее и проще держать кошку. Она проще в уходе, а кроме этого может бороться с грызунами, становившимися для моряков настоящим бедствием.

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Оказывается, попугаи для пиратов были совсем не питомцами. Морской волк с птицей на плече впервые появился в романе «Острове сокровищ» Стивенсона, вышедшем в 1883 году. Произведение стало невероятно популярным и сразу стало классикой пиратского романа. Из блестящей книги шотландского автора пираты «разбрелись» по сотням других книг, а потом и фильмов. Конечно же, попугай на плече это было так интересно и экзотично, поэтому образ прижился. Но был ли попугай выдумкой Стивенсона как, например, знаменитая «черная метка»? Историки утверждают, что не совсем. Попугаи и правда часто становились спутниками пиратов в 18-19 столетии, правда, ненадолго. Для мореплавателей птица была не питомцем, а… товаром.

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Бизнес, и ничего более

Когда по морям ходили под парусами, поход в далекие страны мог занимать месяцы. Поэтому все, что привозилось оттуда, ценилось оч Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru ень высоко. Большим спросом у богачей Старого Света пользовались экзотические животные их Южной Америки, Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии. За обезьян и попугаев они были готовы платить огромные деньги.

Иллюстрация к «Острову Сокровищ». На плече Джона Сильвера краснохвостый жако

В 18 столетии за попугая ара, жако или какаду платили сумму, сравнимую с трехмесячной зарплатой простого матроса. Поэтому моряки не упускали возможности подзаработать и приобретали или отлавливали в далеких странах этих красивых и умных птиц. Пользовались спросом и обезьяны, но из-за сложности транспортировки с ними моряки связывались редко.

На этой иллюстрации к роману Стивенсона попугай в клетке. Это более соответствовало действительности