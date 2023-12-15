День в истории, 15 декабря: знаменательные события

15 декабря произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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«Рамблер» рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 15 декабря.

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В США ратифицирован Билль о правах, 1791

Билль о правах в США — первые 10 поправок к Конституции США, представляющие собой совокупность взаимодополняющих гарантий прав личности и ограничений деятельности федерального правительства и правительств штатов.

Билль о правах появился благодаря Магна Карте (1215), английскому Биллю о правах (1689), борьбе колонистов против короля и парламента, а также постепенно расширяющейся концепции равенства среди американского народа.

В Санкт-Петербурге создан Пушкинский дом, 1905

Институт русской литературы начал свою жизнь в декабре 1905 года как главный центр изучения А. С. Пушкина в императорской России. Комиссия по сооружению памятника Пушкину в Петербурге, возглавляемая Сергеем Ольденбургом и Алексеем Шахматовым, предложила создать постоянное учреждение для хранения подлинных пушкинских рукописей.

Коллекции Пушкинского дома, частично размещенные в современном корпусе, скрытом за неоклассическим фасадом, включают в себя многочисленные рукописи, начиная с XIII века, портреты и личные документы ведущих русских писателей, а также множество редких музыкальных записей.

В США прошла премьера фильма «Унесенные ветром», 1939

Около 300 000 человек собрались в Атланте на премьере фильма в театре Loew's Grand Theatre. Она стала кульминацией трехдневных празднеств, организованных мэром Уильямом Б. Хартсфилдом, которые включали парад лимузинов с участием звезд фильма, приемы, тысячи флагов Конфедерации и костюмированный бал. Эврит Д. Риверс, губернатор штата Джорджия, объявил 15 декабря государственным праздником. По оценкам, 300 000 жителей и гостей Атланты выстроились вдоль улиц на протяжении семи миль, чтобы посмотреть на процессию лимузинов, доставивших звезд из аэропорта.

Автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила посадку на Венеру, 1970

Космический аппарат «Венера-7» был одним из серии советских полетов к Венере для исследования поверхности горячей планеты. Космический аппарат состоял из сферического посадочного зонда и космической платформы для его доставки на Венеру.

«Венера-7» должна была войти в атмосферу Венеры и развернуть парашют, чтобы замедлить падение к поверхности. Но во время спуска парашют порвался и разрушился, в результате чего "Венера-7" находилась в свободном падении в течение 29 минут, прежде чем врезалась в поверхность Венеры. Казалось, что в это время зонд перестал подавать сигналы, но, несмотря на обстоятельства, он продержался около получаса.

Зонд смог передать данные о температуре Венеры (475 градусов по Цельсию), атмосферном давлении (92 бара) и скорости ветра 9 км/ч.