В приюте для бездомных нашли уникальные кроссовки за 1,8 миллиона рублей

В США во время сортировки пожертвований в приюте для бездомных нашли уникальные кроссовки. Об этом пишет NBC Philadelphia.

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Бывший бездомный из Портленда, а теперь один из сотрудников благотворительного фонда «Портлендская спасательная миссия» разбирал ящик с добровольными пожертвованиями, когда наткнулся на яркие золотистые кроссовки фирмы Nike. Это оказалась редкая пара из линейки Air Jordan 3s. Как выяснилось позже, уникальная обувь была сшита специально для американского режиссера Спайка Ли. Ее примерная стоимость оценивается в 20 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей).

Дизайнер Nike Тинкер Хэтфилд создал эту модель в 2019 году специально для того, чтобы Ли появился в них на церемонии награждения кинопремии «Оскар». В идентичной паре Ли получил свою статуэтку за создание сценария к ленте «Черный клановец». Найденные кроссовки не принадлежали Ли, однако были одной из нескольких пар, которые Nike передали ему в качестве подарка для близких.

Хэтфилд посетил приют и подтвердил подлинность обуви. Он также подписал коробку из-под кроссовок и подарил «Портлендской спасательной миссии» другие товары Nike.

Кроссовки было решено продать на аукционе Sotheby’s, при этом аукционный дом отказался от комиссии. Все вырученные средства будут переданы «Портлендской спасательной миссии», которая с 1949 года помогает людям, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах.

Личность того, кто пожертвовал обувь, остается загадкой.