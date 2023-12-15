Неизвестный СССР: Тухачевского сделал великим полководцем Хрущев

К 1956 году о маршале Тухачевском помнили не более двух процентов населения СССР. Но вот с трибуны XXI съезда КПСС Хрущёв вознёс хвалу великому полководцу. Немедленно подключился хор служивых историков. В РСФСР в честь Тухачевского назвали 72 улицы, 6 переулков и одну набережную, в Белоруссии – 4 улицы, плюс одну улицу на Украине – в Луганске.

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Тухачевский стал кумиром советских «образованцев». Другой кумир, Г.К. Жуков, в своих «Воспоминаниях и размышлениях» писал: «На посту первого заместителя наркома обороны М.Н. Тухачевский вёл большую организаторскую работу, творческую и научную работу, и мы все чувствовали, что главную руководящую роль в Наркомате обороны играет он… Он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах».

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Поэт Расул Гамзатов выдал:

Бойцам запаса посланы повестки,

Пехота немцев лезет напролом,

Поторопитесь, маршал Тухачевский,

Предстать войскам в обличье боевом.

Пусть гений ваш опять блеснёт в приказе

И удивит ошеломлённый мир.

И лишь в 1978 году опальный 88-летний Вячеслав Молотов сказал о Тухачевском: «Он был изменником, гнуснейшим изменником, опаснейшим».

Дело Тухачевского на декабрь 2023 года так и не рассекретили. Мало того, руководитель архива заявил, что оно не будет раскрыто при жизни нашего поколения.

Уже 60 лет нам внушают, что поражения 1941 года – следствия того, что Сталин «обезглавил Красную Армию». Но почему-то никто не вспоминает, что Наполеон тоже «обезглавил» французскую армию.

Любая революция и гражданская война – страшная беда для армии. Генералами в период смут становятся горлопаны, интриганы, пусть они даже бесстрашные вояки. Увы, все они неспособны стать стратегами.

Пусть Сталин обезглавил Красную Армию. А куда делись 80 тысяч белых офицеров и генералов, бежавших из России? Их матушка-история взяла за шкирку и выбросила в мусорный ящик. Они лезли воевать куда угодно – в Албанию, Испанию, Китай. Там их использовали, как «пушечное мясо». Кто из них стал великим полководцем? Ну, а когда РОВС – главная организация белогвардейцев – в июле 1941 года предложил свои услуги, генерал Йодль послал их: «Вермахту нужны пара сотен переводчиков, а остальные…»

Таким образом, уровень командования Красной и белых армий был явно не на высоте. В такой компании подпрапорщик Тухачевский был наголову выше Ворошилова, Шкуро, Врангеля, Петлюры, Котовского и т.п.

После окончания Гражданской войны наркомом обороны стал луганский слесарь Клим Ворошилов, образование – двухлетняя школа в селе Васильевом. А замом наркома и начальником вооружений РККА стал Михаил Тухачевский. Он окончил в 1914 году Александровское военное училище, больше нигде не учился, а только учил других.

Вот передо мной книжка С. Будаевского «Курс артиллерии – руководство для военных училищ» (Санкт-Петербург, 1912). Обратим внимание – это 8-е издание, то есть переиздавалась книга ежегодно.

Написан сей курс на уровне советских учебников для допризывников. Вот по Будаевскому Тухачевский и прошёл ликбез по артиллерийскому делу. Увы, подпоручик Тухачевский в отличие от младшего лейтенанта Буона-Парте трактатов по баллистике не писал. Боевой опыт мировой войны у подпоручика был близок к нулю. На фронт он попал в конце сентября 1914 года, а уже 21 февраля 1915 года оказался в плену.

Хрущёв с 1961 года смаковал записку Тухачевского Сталину: «Будущая война будет войной моторов». А «безграмотный» Сталин написал на ней: «Как может марксист нести такую ахинею?» Ну, а я в архиве нашёл подлинник: «… войной моторов с классово неоднородным противником» – решающие три слова были выкинуты мошенником Хрущёвым.

Согласно стратегии Тухачевского, достаточно напугать супостата тысячами танков с «картонной» бронёй, радиоуправляемыми самолётами, безоткатными пушками и сверхдальними снарядами, и рабочие и крестьяне в мундирах империалистических армий поднимут руки вверх и запоют «Интернационал».

В марте 1930 года Тухачевский потребовал ввести в состав РККА 50 тысяч (!) танков. Это как минимум 150 тысяч танкистов, не менее 10 тысяч офицеров среднего и высшего звена, не менее 400 тысяч автомобилей для обслуживания такой армады. Сотни или даже тысячи ремонтных частей и т.д. Думал ли об этом наш гений?

Ну, предположим, советская экономика выдержала эту непосильную нагрузку. А дальше что? Пятьдесят тысяч танков, изготовленных в 1930-1933 годах, через 5 лет станут рухлядью и металлоломом.

В начале 1930 года фирма «Виккерс» изготовила 6-тонный танк t6, а в США инженер Кристи изобрёл быстроходный колёсно-гусеничный танк. Военные министерства Англии и США послали оба танка довольно далеко.

Зато эти танки привели в восторг гениальных маршалов Михаила Тухачевского и Юзефа Пилсудского. Ну, прямо как Эллочка-«людоедка» при виде золотого ситечка: «Хочу!»

Ну, и наклепали у нас тысячи танков Т-26 (6-тонный «Виккерс») и БТ-2, БТ-5, БТ-7 (танк «Кристи») – и все с «картонной» бронёй. В Зимнюю войну 1939-1940 годов потеряно 3178 танков.

А между тем ещё в сентябре 1936 года в Англии начались испытания пехотного танка «Матильда» с лобовой бронёй 60 мм, которая была непробиваема для всех противотанковых пушек мира вплоть до 1942 года.

В СССР к строительству танков с противоснарядной бронёй приступили только после устранения Тухачевского. Первый опытный танк КВ с лобовой бронёй 70 мм 18 декабря 1939 года атаковал Хоттиненский УР «линии Маннергейма». Танк получил 47 попаданий артиллерийских снарядов, но ни один снаряд не пробил брони и лишь один повредил ствол 76-мм пушки. В остальном танк остался боеспособным, а пушку заменили вечером того же дня.

Огромные потери на «линии Маннергейма» были следствием отсутствия в РККА артиллерии особой мощности. Самое мощное наше орудие – 203-мм гаубица Б-4 – могла пробить финский дот, лишь попав два раза в одно и тоже место. Ах, у финнов были доты-«миллионеры»! В 1941 году финны сумели захватить всего лишь один дот Карельского УРа (у Белоострова). Чтобы его отбить, в июле 1944 года подкатили на 100 метров две Б-4, палили весь день, но советский бетон выстоял. Ночью сапёры подтащили 400 кг взрывчатки и подорвали дот.

Тухачевский считал, что для войсковой ПВО достаточно «универсальных» пушек, то есть дивизионных орудий с увеличенным углом возвышения. Ни одна армия мира таких орудий на вооружение не приняла.

Немцы в 1931 году продали СССР два десятка 20-мм и 37-мм зенитных автоматов фирмы «Рейнметалл» со всей заводской документацией. Но они не понравились Тухачевскому. В итоге к 1 сентября 1939 года (началу Второй мировой войны) СССР был единственным государством Европы, не имевшим зенитных автоматов, в отличие от прибалтийских государств, Финляндии, Польши, Румынии и т.д. Первые зенитные автоматы – 37-мм 61К – стали поступать в РККА в конце 1940 года.

По приказу Тухачевского были изготовлены свыше 5 тысяч негодных безоткатных пушек Курчевского, и все они к 22 июня 1941 года пошли на лом. Ах, два гения опередили время! Ведь с 1943 года безоткатные орудия постепенно поступили на вооружение всех стран мира!

Да, это были безоткатные орудия с уширенной каморой, инертной массой, открытой трубой, работы над которыми запретили Курчевский с Тухачевским. А вместо нормальных безоткатных орудий гнали хлам Курчевского – обычные орудия с нагруженным стволом, у которых вместо затворов в стволы вставлены сопла Лаваля.

Тухачевский пошёл на поводу прожектера Бекаури, который предложил создать армию радиоуправляемых роботов – самолётов, подводных лодок, торпедных катеров, торпед, танков, бронепоездов и даже дотов. Были созданы сотни, если не тысячи подобных роботов, но ни один из них не использовался в Великую Отечественную войну.

Двадцать лет по указанию Тухачевского создавались орудия сверхдальней стрельбы (на 120 и более километров). Идея с самого начала порочная. Снаряды давали огромное рассеивание, а их фугасное действие было меньше, чем у 122-мм гаубицы. Да и целей для них у Красной Армии просто не было.

Перечень всего, чего лишил Красную Армию Тухачевский и сколько заведомо негодного хлама пустил он в серию, займёт не одну страницу.

Лично у меня в книге «Большой блеф маршала Тухачевского» это заняло 366 страниц. Там нет ни слова про «заговор маршалов», процесс Тухачевского и т.д. Вполне достаточно описаний негодного оружия, протоколов испытаний. Так, например, ни одна из трёх десятков безоткатных авиационных пушек Курчевского калибром 37-100 мм не выстрелила без задержки хотя бы 30 раз. А для приёма нормальной авиационной пушки требуется 6000 выстрелов без задержки.

При этом практически все пушки Курчевского шли в серию, не пройдя нормально ни полигонных, ни тем более войсковых испытаний.