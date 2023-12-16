Какие праздники отмечают в России и в мире 16 декабря

В мире и в России в частности в субботу, 16 декабря, отмечают интересные и важные праздники, которые связаны с разными сферами общественной жизни.

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В эту дату празднуют День покорения вершин, День риелтора в России и День лохматых.

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День покорения вершин

Это праздник не только альпинистов и скалолазов — покорителей высот в буквальном смысле этого слова. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще это дата — повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на «завтрашний» день.

Считается, что изначально название праздника не было метафорическим — то есть дата была инициирована именно любителями экстремального отдыха, которые отмечали в этот день новые покоренные высоты. Но позднее событие приобрело более широкое значение и проникло в повседневную жизнь как синоним достижения цели.

День риелтора в России

Для России данная профессия относительно нова, первые риелторские компании появились в стране в начале 90-х годов XX века. А в 1996 году был неофициально проведен первый День риелтора, инициатором установления которого выступила Московская профессиональная гильдия, с целью отметить вклад российских специалистов в формирование цивилизованного рынка недвижимости в государстве и достижения сотрудников в данной отрасли.

Сегодня в честь праздника во многих городах страны проводятся различные мероприятия самого разного плана и масштаба, но для самих риелторов — это не только повод отдохнуть и поздравить коллег с праздником, но и реальная возможность встретиться в кругу друзей, единомышленников, в непринужденной обстановке наладить новые контакты и связи.

День лохматых