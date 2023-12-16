Арктическое путешествие, бросившее вызов нацистам

Книга журналиста Уильяма Жеру "Корабли-призраки" — это документальный рассказ о четырех судах, которые взяли курс на изменение истории.

© Unsplash

Казалось, что история Второй мировой войны изучена вдоль и поперек. Но тем не менее в ней регулярно появляются новые главы. Иногда это происходит из-за переосмысления уроков прошлого. А иногда из-за того, что всплывают ранее упущенные аспекты. Книга Уильяма Жеру "Корабли-призраки" относится ко второй категории. Книга, которая запоздала на десятилетия. Книга, которая отдает дань уважения морякам Торгового флота США военного времени.

Видео дня

Моряки торгового флота оказали незаменимую поддержку союзникам. Автор считает, что без них война была бы проиграна. Они несли службу в невообразимо тяжелых условиях. Отсюда пропорционально большие потери. Больше, чем в любых других войсках.

Хотя президент США Франклин Рузвельт и генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр признали усилия "гражданских" моряков, они фактически были вычеркнуты из истории Второй мировой войны. Как гражданским лицам им и их семьям отказали в военных льготах.

Жеру поставил перед собой задачу рассказать об этих людях и их вкладе в результат Второй мировой войны. "Корабли-призраки" — это захватывающая и детально исследованная история о бесстрашных моряках, которые выполнили свою миссию и бросили вызов смерти.

Предыстория кораблей-призраков началась со вторжения нацистской Германии в СССР в июне 1941 года. Тогда Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль пообещали Иосифу Сталину огромное количество военных припасов, которые будут отправлены с морским конвоем.

Следующий конвой в СССР получил кодовое название PQ-1. Буквы P и Q были инициалами штабного офицера Британского королевского флота Филипа Квеллина Робертса, который помогал с организацией конвоев, а цифра 1 означала, что этот был первым из запланированной серии. Последующие конвои получали названия PQ-2, PQ-3 и так далее. На обратном пути в Исландию конвои именовались QP — инициалы Робертса менялись местами.

Конвои отходили либо от Шотландии, либо от берегов Исландии и направлялись в Мурманск. Но затем Мурманск разбомбили немцы, поэтому кораблям союзников пришлось изменить пункт назначения. Они плыли в более отдаленный Архангельск. Будущие корабли-призраки были частью конвоя PQ-17, который в конце июня 1942 года взял курс на Архангельск из Исландии.

На этом пути конвою предстояло столкнуться с чередой опасностей. Начнем с того, что корабли были больше похожи на ржавые корыта, бороздящие самые бурные моря на земле. Экипажам приходилось выдерживать резкие перепады температур, густой туман и природные условия, в которых невозможно использование как магнитных компасов, так и гидролокаторов. Добавляем к этому крайне нестабильное полярное ледяное поле. Немецкие бомбардировщики и подводные лодки, дислоцированные в Норвегии, постоянно охотились за кораблями. Но это еще не все. Конвою PQ-17 предстояло плыть летом в условиях круглосуточного полярного дня. А это не давало кораблям возможности укрыться в ночной темноте.

Из-за подстерегающих опасностей торговые суда плавали в составе конвоя. Первоначально PQ-17 состоял из 35 грузовых судов (в основном американских), сопровождаемых 25 кораблями Королевского военно-морского флота Великобритании. Сначала казалось, что плавание идет хорошо. Но 4 июля 1942 года из Лондона пришел приказ: конвою необходимо было рассеяться. В этот момент корабли находились в точке, наиболее уязвимой для нападения со стороны Германии.

Приказ исходил от первого морского лорда Великобритании Дадли Паунда. Он изначально враждебно относился к идее арктических конвоев, которые должны были отвлекать на себя внимание немцев. Да и в целом вся задумка с конвоями была сопряжена с риском потери большого количества людей и кораблей Королевского военно-морского флота. Переломным моментом для Паунда стало исчезновение у берегов Норвегии гигантского немецкого военного корабля "Тирпиц". Паунд был убежден, что "Тирпиц" направляется на столкновение с конвоем PQ-17 (чего на самом деле не было). Поэтому лорд принял катастрофическое решение.

В результате десятки плохо оснащенных кораблей рассеялись, как и тысячи напуганных людей на них. Большая часть книги Жеру подробно описывает их последующую борьбу за выживание.

Командиры четырех судов — трех грузовых и траулера Королевского военно-морского флота, капитан которого пренебрег приказом Паунда, — решили, что лучше всего направиться туда, где немцы будут искать их в последнюю очередь. Они отправились на север, в смертельно опасные ледяные поля Арктики, чтобы оттуда окружным путем добраться до Архангельска.

Эти четыре корабля стали известны как корабли-призраки. Они получили такое название не только потому, что были признаны пропавшими. Но и из-за цвета. Экипажи кораблей выкрасили свои суда в призрачно-белый цвет, чтобы сливаться с глыбами льда. В итоге их запланированное восьмидневное путешествие из Исландии в Архангельск продлилось четыре недели.

На протяжении всей книги Жеру сопоставляет историю конвоя PQ-17 с геополитическим водоворотом, который породил арктические конвои и одновременно поставил их под угрозу. Невозможно не сравнивать поведение экипажей, чья храбрость и изобретательность были основными факторами высокой выживаемости PQ-17, с часто неблагородными действиями лидеров союзников, ведущих войну.

Сталин был главным бенефициаром конвоев, поскольку на них было вооружение для советской армии. Но добравшиеся до Архангельска члены экипажей засвидетельствовали, как советский режим обращается со своими героями. Рузвельт стремился сохранить Сталина в качестве союзника. Поэтому заставил конвои двигаться в период полярного дня, когда светлое время суток длится 24 часа. А Черчилль слишком доверял Паунду и до конца жизни отказывался брать на себя какую-либо ответственность за судьбу конвоя PQ-17.

Тем не менее Жеру приходит к выводу, что арктические конвои стоили того риска.