Сухой закон: почему самая пьющая улица Петербурга превратилась в тихую

Улица Думская в центре Петербурга долгое время считалась самой пьющей и тусовочной улицей города. Здесь отдыхали все – от студентов до Сергея Шнурова. Местные бары видели массовые драки, перестрелки, тонны разлитого по полу пива и тысячи счастливых в моменте людей. Но теперь многие заведения тут принудительно закрыты, а власти хотят полностью поменять концепцию улицы. О том, как Думская приобрела и потеряла свой культовый статус и что ее ждет в будущем, – в материале «ФедералПресс».

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«Маски-шоу» на Думской

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Дата 22 марта 2023 года стала рубежом, который поделил на до и после жизнь легендарной барной улицы Петербурга – Думской. Тогда в местные злачные места зашли оперативники с «маски-шоу» и опечатали около 20 заведений. Столь решительные действия стали реакцией на сообщения о продаже несовершеннолетним посетителям спиртного. Опечатанные бары стали вещдоками, а силовики возбудили уголовное дело по статье 151 УК – о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя.

Теперь на Думской работает лишь несколько заведений – и по ночам и вечерам тут весьма тихо. Но годами именно это место для петербуржцев и частных гостей города оставалось «синонимом угара и треша». Именно так в своем телеграм-канале написала телеведущая Ксения Собчак.

«Для следующих поколений Думская, видимо, станет синонимом скуки «организованного семейного досуга», – предположила Собчак.

Пока же этого преобразования не случилось, вспоним историю той «пьяной» улицы, которую любили и ненавидели, где люди братались, стреляли, пили и дрались. Именно тут в полной мере проявлял себя своенравный дух Петербурга, отличающийся чрезмерной тягой к хтонической маргинальности.

Почему Думская стала самой «пьяной» улицей Петербурга

Изначально Думская возникла как место политической значимости. В 1804 году здесь, на перечении с Невским проспектом, возвели здание с неоклассицистической башней – по проекту Джакомо Феррари. Место это предназначалось для городской думы – отсюда и название.

Долго Думская оставалась вполне заурядной центральной улицей. Все изменилось в 2004 году – в день, когда свои двери для гостей распахнул бар «Дача». Его открыла немка Анна-Кристин Альберс вместе со своим партнером – основателем клуба «Грибоедов» Антоном Белянкиным. Концепцию места можно было описать двумя словами – дешево и стильно. Заведение обустроили в духе минимализма, барную стойку заставили дешевым спиртным, а на потребу публики устраивали диджей-сеты с популярным танцевальным британским роком. В миг оказалось, что запрос на такой досуг есть у всех слоев населения – от бедных студентов и жаждущих приключений иностранных туристов до городских андеграунд-селебрети. Например, «на огонек» регулярно забегал Сергей Шнуров из «Ленинграда» или Вася Васин из «Кирпичей».

Успех «Дачи» был заметен невооруженным глазом – в выходные пространство внутри и возле бара полностью забивалось людьми. Заведение быстро обзавелось и ежедневными гостями. Историю успеха почти сразу попытались повторить другие предприниматели, ринувшиеся открывать на Думской питейные заведения с концепцией «громко, дешево и весело».

«Честно говоря, я даже опасался заходить в заведения на этой улице – уж больно шумно и грязно там было. Не должны места общепита ассоциироваться с грязью. Но в какие-то бары на углу Садовой и Ломоносова я заглядывал – и в них было приятно и прилично», – говорит президент федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

Публике формат Думской понравился. Но спустя годы именно он привлек в заведения не совсем добродушно настроенный контингент. Место танцев все чаще стали занимать разборки. По словам Гарбара, аудиторией заведений на Думской стали люди «не очень воспитанные».

«Тогда сошлись запрос потребителя на отчасти маргинальный движ с дешевой выпивкой с предложением. Стоит сказать, что тогда еще повсеместное чувство опасности, доставшееся людям от 90-х, еще было обыденным», – отмечает ресторатор Сергей Миронов.

В сентябре 2013 года здесь, например, произошла массовая перестрелка между двадцатью спортсменами и охранниками бара Poison. Одному человеку прострелили бедро, другому – стекло машины. Через месяц у клуба «Руки вверх» группа мужчин начала упражняться в меткости стрельбы против администрации заведения. Повреждение получил один из сотрудников и гость.

Как Думская стала угасать

К середине 2010-х Думская в первый раз стала «не та». Тогда это выразилось в том, что молодежного, но безопасного веселья (а ведь в «нулевые» многие шли именно за ним) здесь не осталось. Частое упоминание улицы в криминальных сводках намекало, что вместе с парочкой шотов там так же легко получить по лицу. Поэтому цивильная публика перестала ходить на Думскую.

«Конечно, экстремалы или любители пощекотать нервы туда ходили. Но потом жалели об этом», – говорит Гарбар.

В апреле 2016 года Альберс объявила о закрытии легендарной «Дачи», сославшись на снижение посещаемости в последние два года.

Почти всю «загульную» эпоху Думской собственники квартир единственного жилого дома номер 5/20 жаловались на крики и громкую музыку по ночам и на отходы жизнедеятельности у подъездов по утрам. Они годами писали жалобы в инстанции. Реакции долго не было. Но в марте 2023-го, с приходом в бары силовиков, она оказалась весьма резкой.

«Сейчас у таких заведений, как на Думской, отпал потребитель. Он повзрослел, стал старше и изысканней, обзавелся семьей. Ему стали интересней другие места. А новая молодежь на Думскую не пришла, потому что у нее другие ценности, культура, восприятие жизни. Им нужно что-то более модное, интересное и безопасное», – говорит ресторатор Сергей Миронов.

Что будет с Думской в будущем

Власти Центрального района Петербурга уверены, что на Думской улице следует создать туристический кластер с гастрономическим пространством и отелем на месте бывших касс РЖД. Все это, по мнению чиновников, сделает некогда тусовочную улицу очагом семейного или тихого туристического отдыха.

Думскую хотят сделать тихой семейной и туристической улицей

«Шансы на качественное преобразование есть. Нужно комплексное развитие кластера, квартала. Это должно быть не 10 отдельных заведений, их должна объединять какая-то идея, концепция», – комментирует инициативу Леонид Гарбар.

Петербургский урбанист Даниил Воронин же не очень понимает, как власти будут реформировать улицу.

«Будет ли передел собственности? Ведь клубы зарабатывают деньги, ориентируясь на целевую аудиторию. Что чиновники сделают – запретят им работать в своем формате, принудят стать семейными кафе? Мне кажется, что это спорная инициатива, потому что насаждается искуственно», – подчеркивает эксперт.

Говоря об опыте Думской, он признает, что в современных городах могут быть места, не очень одобряемые жителями и «очерняющие» облик места, но привлекающие тысячи туристов.