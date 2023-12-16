Как купцы Южный Урал осваивали

В освоении Южного Урала значительную роль сыграли купцы. Они занимались не только куплей-продажей, но и предпринимательской деятельностью.

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Одним из основных занятий купцов было сельское хозяйство. Кроме скупки, сельхозпродукции купцы строили мельницы и фабрики по переработке шкур животных. Это была уже предпринимательская деятельность, связанная с организацией нового производства. На Урале, богатом минеральным сырьём, купцы строили заводы и фабрики по его переработке. Это металлургия железа, меди и золота, обработка драгоценных и поделочных камней. А каким был быт уральских купцов 19 века, как проходила их обычная жизнь? Это можно понять на примере жизнеописания одного из торговых людей того времени.

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Иван Петров Шмаков поднялся на том, что построил мельницу на речке Каменка. Крестьяне стали привозить зерно на эту мельницу, а платой служила каждая десятина от привезённого зерна. Мука, полученная из этого зерна, отвозилась на завод и на ярмарку в Челябинск или Троицк, где её покупали за деньги. На эти деньги Иван построил ещё одну мельницу на другой речке.

Прибыль увеличилась, но требовались и работники. Привлечение работников было большой проблемой на Урале. Свободных рук не хватало. Можно было надеяться на переселенцев из центральных районов России. Местные жители, казаки, приписанные к заводам работники и башкиры идти в наёмные работники не могли или не хотели.

Иван беседовал с каждым из тех, кто обращался к нему в поисках работы, а потом приглашал их к столу. За столом он внимательно наблюдал, как они едят. Если человек ел быстро и аккуратно, не оставляя объедков, то такого работника можно было смело брать. Каков в еде, таков и в труде.

Будущие работники проходили ещё одно испытание.

Потенциальный хозяин посылал их на ярмарку узнать, откуда прибыли их соседи. Если работник быстро возвращался и сообщал, только о том, откуда они прибыли, то Иван понимал: такого работника можно использовать только для физического труда. Если работник узнавал не только о том, откуда они, но и о том, чем они торгуют и по какой цене продают товар, можно ли договориться с ними о скидке на покупку и возможности сотрудничать, то такого человека Иван брал, и тот становился правой рукой хозяина.

Однажды Иван попал на разработку золота из коренных пород южнее Качкаря. Процесс выглядел так: с помощью кувалды и клиньев из породы отбивали куски кварца. Эти куски свозили на бегунную фабрику. Это, по сути, была мельница. Бегуны представляют собой чаще всего два массивных катка (иногда – один каток), которые, перемещаясь по какой-либо поверхности, раздавливают (измельчают) своей массой находящиеся на этой поверхности куски материала. Масса катков бегунов может составлять несколько тонн.

Руда здесь дробилась до состояния муки. Дальше эту массу промывали в лотках. Золото тяжелее кварца в девять раз, поэтому оно садилось на дно лотка, а легкий кварц смывался водой. Бегуны были каменными, а многие детали деревянными. Это являлось причиной поломок и остановки мельниц. Иван считал себя специалистом по мельницам, а поэтому решил здесь построить свою фабрику. Многие детали, а главное, металлические бегуны, он заказал на заводе в Златоусте, где у него были давние связи. Железо, которое могло попасть в муку, также вымывалось, так как оно легче золота более чем в два раза.

Почитав литературу, Иван выяснил, что золото можно извлечь с помощью ртути. Этот способ называется амальгамация. Ртуть растворяет золото и при этом не растворяет, например, кварц. Есть способ с применением хлора. И, наконец, с использованием цианистых растворов. Всё это требовало дополнительного оборудования, которое во многих случаях было уникальным и очень дорогим. В конце 19 века на месторождении появились иностранцы, которые имели деньги и которые стали скупать прииски у местных. Продал свою фабрику и Иван.