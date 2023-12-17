Российские дизайнеры сделали роскошную виллу из заброшенного самолета

Российская дизайн-студия Geometrium сообщила о реализации проекта Private Jet Villa. Это первый в мире отель в самолете в сегменте люкс, расположенный на Бали, на скалах пляжа Ньянг-Ньянг (150 м над уровнем моря). Реализация проекта способствовала формированию новых стандартов в области инновационных жилых пространств. Для создания виллы дизайнеры выбрали фюзеляж самолета Boeing 737.

© Территория знамений

Территория знамений

Гости получают возможность, пребывая в самолете, насладиться роскошью и комфортом. Посетителям отеля открываются великолепные виды на Индийский океан. Клиенты смогут погрузиться в атмосферу полета и почувствовать себя владельцем бизнес-джета.

Территория знамений

По словам сооснователя студии Geometrium Алексея Иванова, главная цель команды дизайнеров сводилась к переосмыслению пространства авиалайнера, а также созданию функционального и гармоничного места для отдыха, комбинации архитектурного изящества и роскоши. Специалисты студии стремились к созданию опыта, способного преодолевать границы. Private Jet Villa станет настоящим аттракционом, который позволит взрослому человеку почувствовать себя владельцем личного самолета.