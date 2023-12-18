Неизвестный СССР: интернационализм Сталина дорого обошёлся Красной Армии в первые годы войны

В поэме «За далью даль» Александр Твардовский писал:

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Он мог на целые народы

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Обрушить свой верховный гнев.

Представим себе ситуацию, сидит в кремлевском кабинете диктатор-параноик и думает, а с кем бы мне ещё расправиться… А что же было на самом деле? Реально в 1941 году всё было совсем наоборот. За интернационализм Сталина Красная Армия заплатила сотнями тысяч жизней.

Ленин и Троцкий, и всё руководство Советской республики недооценивали национализм. Они были уверены, что рабочие и крестьяне всех стран будут воевать на стороне Страны Советов.

Гражданская война в целом подтвердила этот тезис. На стороне большевиков сражались свыше 250 тысяч бойцов-интернационалистов – венгров, чехов, немцев, финнов, китайцев и др.

Любопытно, что генерал Корнилов летом 1918 года приказал не брать в плен, а расстреливать всех китайцев. Белочехи в 1918-1919 годах расстреливали всех пленных немцев, венгров, китайцев и других интернационалистов. Наши историки умалчивают, что командующий чехословацким корпусом генерал-лейтенант Радола Гайда в июле 1919 года во Владивостоке поднял мятеж против белогвардейцев. Гайда и несколько тысяч чехов были белыми брошены в концлагеря. От гибели их спасло лишь заступничество американцев.

В апреле-мае 1918 года Украина, Крым и Грузия были оккупированы кайзеровскими войсками. Однако в ноябре-декабре оттуда возвращалась в фатерлянд уже германская советская армия. Батальонами управляли солдатские Советы, которым подчинялись офицеры. Другой вопрос, что особых конфликтов не было, поскольку и те, и другие рвались домой.

В апреле 1919 года в Севастополе на четырёх французских линкорах были подняты красные флаги. А Красная Армия была в 20 километрах. И если бы не британский флот и греческие сухопутные части, могло быть ого-го-го!

В результате к 1941 году Сталин оставался ещё «интернационалистом-ленинцем». Он был уверен, что население всех регионов, включая новоприобретённые, в случае войны, «как один человек за свободную Родину встанет».

К моменту вступления в состав СССР Эстонии, Литвы и Латвии у них имелось, соответственно, четыре дивизии (20 тысяч человек), четыре дивизии (25 тысяч человек) и три дивизии (28 тысяч человек), итого: 11 дивизий (73 тысячи человек).

17 августа 1940 г. нарком обороны С.К. Тимошенко издал приказ о сохранении существующих в Эстонии, Латвии и Литве армий. При этом национальные армии преобразовывались в корпуса из двух стрелковых дивизий.

Всего в каждом корпусе имелось 15 142 человека. Корпусам присваивались наименования: Эстонскому корпусу – 22-й стрелковый корпус, Латвийскому корпусу – 24-й стрелковый корпус, Литовскому корпусу – 29-й стрелковый корпус.

В составе Латвийского и Литовского корпусов сверх указанных выше частей находилось по одному кавалерийскому полку по 1175 человек каждый.

Все дивизии были очищены от неблагонадёжных офицеров. Однако большинство личного состава было настроено националистически.

К концу 1941 года все «национальные» прибалтийские дивизии были разгромлены, а большая часть их личного состава разбежалась или перешла на сторону немцев. Советскому командованию оставалось только отдать приказ об их расформировании. Позже номера этих дивизий получили другие части, но там уже не было прибалтов.

Тоже самое произошло с мобилизованными из западноукраинских областей. Большинство западенцев разбежались по хатам или перешли на сторону врага.

В 1920-1930-е годы большевики в Крыму действовали в духе «пролетарского интернационализма». Была создана Крымская АССР в составе РФСР. Государственными языками республики стали русский и татарский. Большевики проводили политику «коренизации» (татаризации) Крыма. В результате татары получили больше привилегий и прав, нежели другие народы полуострова.

С началом войны из крымских татар было сформировано четыре дивизии народного ополчения, переформированные позже в стрелковые. Кроме того, тысячи татар были привлечены к формированию партизанских отрядов. Ряд татарских коммунистов стали командирами оных отрядов.

А сколько же крымских татар находилось среди партизан? На 1 июня 1943 года в крымских партизанских отрядах было 262 человека, из них 145 русских, 67 украинцев и... 6 татар.

На 15 января 1944 года, по данным партийного архива Крымского обкома Компартии Украины, в Крыму насчитывалось 3733 партизана, из них русских – 1944, украинцев – 348, татар – 598.

В связи с наступлением Красной Армии с октября 1943 года лидеры татарских националистов начинают покидать Крым. В ходе эвакуации с полуострова вместе с немецкими частями в марте-апреле 1944 года выехало не менее трёх тысяч крымских татар. Большая часть из них, как и беженцы 1943 года, осели в Румынии, некоторым разрешено было перебраться в Германию.

Вывезенные из Крыма в Румынию татарские подразделения в июне 1944 года были сведены в Татарский конно-егерский полк СС трёхбатальонного состава.

Ну а что делал «злодей Сталин» в 1942-1943 годах? Он всё ещё находился в эйфории большевистских теорий классовой борьбы и пролетарского интернационализма. Крымский обком партии, состоявший в большинстве из татар, съехал на Кавказ ещё задолго до пришествия Манштейна.

Славные обкомовцы регулярно доносили в Ставку о том, как татарское население, все как один, поднялось на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Только одна беда – руководители партизанских отрядов не знают об этом и, наоборот, нападают на татарские селения, провоцируя межнациональную рознь.

По приказу Ставки в конце 1942 года руководителей крымских партизан Алексея Мокроусова и Павла Макарова самолётами доставили на Кавказ. Оба были арестованы. Их ждал трибунал. Помощь к ним пришла из… Арктики. Начальник Севморпути, имевший права наркома, Иван Папанин лично обратился к Сталину.

Почему Папанин? Да потому, что три друга – Мокроусов, Папанин и Макаров – в 1920 году руководили партизанским движением в Крыму. Их отряды громили угольные копи Врангеля, а затем до подхода Красной Армии заняли все города Крыма.

Сталин прозрел лишь весной 1944 года. В мае началось выселение крымских татар. Согласно секретному отчёты НКВД, всего за время операции изъято: миномётов – 49, пулемётов – 622, автоматов – 724, винтовок – 9888 и боепатронов – 326 887 штук. То есть в татарских домах было найдено вооружение двух дивизий военного времени, пусть без артполков. А сколько оружия осталось в схронах?

Движение эшелонов с крымскими татарами продолжалось 15-20 дней. Смертность 0,13% (по 10 человек в день) для населения с повышенной долей стариков и детей – это меньше, чем естественная убыль крымских татар в мирные предвоенные годы…

Что же касается душераздирающих историй о том, как «солдаты НКВД хватали мертвецов, выбрасывали их в окна вагонов», то их абсурдность более чем очевидна. Депортируемые крымские татары – контингент строго подотчётный. Если по прибытии эшелона на место в нём окажется меньше пассажиров, чем было отправлено, начальник эшелона обязан доложить, куда именно делись недостающие люди. Умерли? А может, сбежали? Или, того хуже, отпущены конвоирами на свободу за взятку?

Поэтому каждый случай смерти спецпереселенцев обстоятельно документировался.

Сухие цифры статистики говорят, что Сталин устроил не геноцид крымских татар, а скорее наоборот.

С начала XVI века по 1941 год численность татарского населения в Крыму в разное время составляла 180-250 тысяч человек, то есть почти не менялась. А вот так называемая «сталинская депортация» привела к демографическому взрыву! Так, только в Узбекистане, куда переселили 151,7 тыс. татар, у них к 1950 году родилось 188,3 тыс. детей. За последующие 30 лет число крымских татар увеличилось, по разным данным, от 10 до 15 раз.