Голод, мародерство, казни: распад СССР привел к кровавой войне в Таджикистане

30 лет назад гражданская война в Таджикистане достигла своего апогея. И светские, и исламистские вооруженные группировки занялись этническими чистками, уничтожая мирных жителей из-за принадлежности к тому или иному клану. На первое место в конфликте вышла не столько идеология, сколько региональная идентичность. Почему вскоре после распада СССР постсоветский Таджикистан вступил на путь крови и пороха, как военные столкновения переросли в погромы и массовые казни, а также кто смог убедить группировки закончить вражду — в галерее «Ленты.ру».

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Красные и зеленые

Танки на проспекте Ленина в Душанбе, 4 февраля 1990 года

Таджикистан, считавшийся наряду с Киргизией беднейшей республикой позднего Советского Союза, к концу 1991 года находился в глубоком политическом кризисе. В стране два года то и дело возникали массовые беспорядки, вызванные противостоянием бывшей прокоммунистической элиты и оппозиционных сил.

Последние состояли преимущественно из исламских партий, стремящихся выстроить в Таджикистане религиозное государство по образцу соседнего Ирана. В коалицию с ними вступили национал-демократы, которые также разделяли идею умеренной исламизации и дистанцирования от «русских колонизаторов».

Банды

Но в реальности и светские силы, объединившиеся в так называемый Народной фронт, можно было считать конституционными с большой долей условности. Движение, на стороне которого выступали армия, милиция, бывшие партийные организации и даже сотрудники Комитета государственной безопасности Таджикской ССР (позднее — КНБ, Комитет национальной безопасности), возглавлял уголовник со стажем Сангак Сафаров.

К своим 60 годам он провел за решеткой суммарно 23 года. Формально не занимая никаких государственных должностей, мужчина пользовался безусловным авторитетом во всех официальных органах власти

Моральный облик защитников коммунистической идеи был, мягко говоря, далек от идеала. За Сангаком Сафаровым в движение потянулись уголовники и просто авантюристы. Из позитивной повестки их объединяло разве что стремление сохранить дружбу с русскими и другими некоренными народами, проживавшими в Таджикистане.

Нет у революции начала

Формальной датой начала гражданской войны принято считать 5 мая 1992 года, когда сторонники вооруженной оппозиции захватили телецентр в Душанбе. Также они установили контроль над аэропортом и вокзалом. На их сторону перешел городской ОМОН и часть государственных служащих.

Уже через несколько недель боевые действия переместились в южные районы Таджикистана. Обе стороны призвали добровольцев вооружаться и становиться под свои знамена. Началось массовое бегство русского, немецкого и еврейского населения из республики.

250 тысяч человек бежали из Таджикистана после начала гражданской войны

Кланы

Митинги на площади Шахидон и Озоди разделяет милицейский кордон, выставленный правительством, 3 мая 1992 года

Однако идеология, ставшая причиной раскола страны в начале, очень быстро отошла на второй план. Дело в том, что за годы советской власти таджики так и не сумели стать единой нацией. Клановая и региональная идентичность становилась определяющей в вопросе выбора стороны.

С начала 1920-х годов доминирующую роль в политической жизни играли выходцы из Ленинабадской области — ленинабадцы, занимавшие высшие административные посты, с которыми активно сотрудничали выходцы из Куляба — кулябцы, занимавшие высшие посты в силовых структурах.

Таджикская пословица времен позднего СССР:

Ленинабад правит, Гарм торгует, Куляб охраняет, Памир танцует

После провозглашения независимости Таджикистана другие клановые группы — бадахшанцы, гиссарцы и гармцы — попытались изменить распределение ролей в управлении страной. Они упрощали диалект, обычаи и отношение к религии, принятые в том или ином регионе, и в большей степени определяли сторону, которую занимало население.

Считалочка

Пост сил Министерства обороны Таджикистана, 6 февраля 1996 года

Во время войны выходцы из Худжанда и Куляба воевали за красных, а гармцы и памирцы — за исламистов и демократов. Бои за столицу и другие крупные города, начавшиеся уже в 1992 году, сопровождались этническими чистками с обеих сторон.

Как вспоминал Игорь Ротарь, корреспондент «Ленты.ру» и свидетель гражданской войны в Таджикистане, в Душанбе была популярна проверка с помощью детской считалочки, выявлявшей диалект того или иного региона.

Если «экзаменуемый» произносил считалочку «неправильно», то его тут же убивали

Поле битвы

К середине 1992 года главными центрами противостояния красных и зеленых стали Кулябская и Курган-Тюбинская области. Взаимному террору подвергались жители Гарма, Каратегина, Курган-Тюбе, Горного Бадахшана и других городов.

К началу осени, на пике сражений, исламской оппозиции удалось нанести ряд серьезных поражений сторонникам конституционного строя. Заняв Курган-Тюбе, радикалы устроили резню в узбекском квартале. Нападениям подверглись также русские жители города.

Однако вовремя вмешалась 201-я дивизия Вооруженных сил России. Военные взяли под защиту гражданских и сумели предотвратить погромы

Внешние силы

Правительства России, Узбекистана и Казахстана с самого начала открыто выражали симпатии Народному фронту, а с течением времени стали поддерживать его напрямую. Соседи снабжали сторонников конституции оружием, деньгами, оказывали дипломатическую поддержку. Параллельно звучали и призывы к мирному урегулированию.

Но к началу 1993 года у сторонников исламского Таджикистана появились влиятельные союзники за рубежом. В страну начали стекаться террористы из Афганистана, где также полыхала кровопролитная гражданская война.

Объединенная таджикская оппозиция при поддержке афганских моджахедов все больше перенимала тактику партизанской войны. Попытки развернуть наступление на широком фронте не приносили успехов.

Отдельные отряды уходили в горы, нападали на пограничные заставы и колонны снабжения

Так, 13 июля 1993 года боевики силами одного батальона напали на 12-ю погранзаставу, где несли службу российские военнослужащие. В кровопролитном бою они потеряли 25 человек, однако не отступили, продержавшись до прибытия подразделений 201-й дивизии.

Проблемы мира

Траурный митинг и поминальная молитва в память погибших во время беспорядков в 1990 году, Душанбе, 12 февраля 1992 года

Осознав бесперспективность долгосрочного конфликта, стороны согласились начать переговоры об урегулировании. Дело в том, что к началу 1994 года ни одна из сторон не могла гарантировать победы вооруженным путем.

Сторонникам светского строя пришлось бы годами «зачищать» труднодоступные районы, оппозиции и вовсе не стоило мечтать о контроле над столицей и крупными городами. С апреля 1994 года по май 1997 года под эгидой ООН прошло восемь раундов переговоров. Демократическая партия к тому времени распалась на несколько движений, часть из которых так и не пожелали признавать дипломатический путь.

Тем не менее стороны сумели договориться о создании коалиционного правительства. Главой государства по итогам выборов стал бывший депутат Верховного совета Таджикской ССР от коммунистов Эмомали Рахмонов (после 2007 года — Эмомали Рахмон)

Вся власть — лидеру

Беженцы возвращаются в родные места после столкновений, 13 июня 1993 года

После примирения обстановка в стране постепенно стабилизировалась. Бойцы оппозиции по итогам соглашений официально влились в Вооруженные силы, умеренная часть исламистов и демократов получила места в правительстве и парламенте.

Отдельные банды не пожелавших мира продолжили сопротивление, они были окончательно разбиты только в 2009 году

Вся полнота власти в стране постепенно перешла к ее бессменному лидеру и левоцентристской Народно-демократической партии. Эмомали Рахмон продолжает возглавлять Таджикистан и в 2023 году.

Кровь и почва

Перестрелка бригады быстрого реагирования с боевиками полевого командира Кадыра Абдуллаева, не пожелавшими добровольно сдавать оружие, Турсунзаде, Таджикистан, 27 января 1997 года

Однако клановые различия окончательно не будут преодолены даже спустя 26 лет после подписания мира. Президент и его окружение станут представлять в большинстве Кулябский клан. Однако радикальные исламисты со временем будут выдавлены из политики. В последующие годы власти бросят все силы на контроль за распространением радикальных учений и борьбу с экстремистским подпольем.

Гражданская война в Таджикистане была первым конфликтом на территории бывшего СССР, где одна из противоборствующих сил использовала исламистскую идеологию. Но почти аналогичная ситуация вскоре повторится на Северном Кавказе, а идеология религиозного превосходства окажется одной из главных угроз для всего постсоветского пространства на многие годы вперед.