Звезды вложились в искусственные бриллианты. Как поддельные драгоценности завоевывают мир?

Одни покупают искусственные бриллианты, чтобы сэкономить на натуральных, другие — ради защиты окружающей среды, а третьи слепо подчиняются модному тренду. О полной замене природных камней лабораторными говорят уже не первый год. Некоторые крупные компании вовсю используют маркетинговые хитрости в надежде продать «синтетику» по цене оригинала, а голливудские звезды активно вкладывают в это миллионы долларов.

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Действительно ли у искусственных драгоценностей появился шанс победить в битве с натуральными — разбиралась «Лента.ру».

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Бережливый король

Однажды, гуляя у реки Рейн, эльзасский химик и ювелир Георг Фридрих Штрасс заметил под ногами сверкающий камень. Сначала он принял его за алмаз, но потом выяснилось, что это — всего лишь горный хрусталь. Тогда ювелиру пришла в голову идея изготовить из расплавленного горного хрусталя искусственные алмазы, а для большего блеска он стал применять висмут и таллий. Штрасс получил камни различных оттенков — от абсолютно прозрачного до желтовато-зеленого и синеватого.

Поддельные бриллианты оказались настолько похожими на оригинальные, что Штрасс стал именовать их искусственными драгоценными камнями. Позже их назвали в его честь — стразами

Все это происходило во времена короля Людовика XV и его фаворитки маркизы де Помпадур. Людовик славился своей бережливостью, и изобретение Штрасса повергло его в восторг. Теперь король мог дарить любимой недорогие украшения под видом настоящих драгоценностей. Высочайшим указом Георг Фридрих Штрасс был зачислен в штат в качестве придворного ювелира, и с 1730 года он полностью посвятил себя разработке имитаций бриллиантов. Через некоторое время химик открыл в Париже мастерскую и наладил производство поддельных камней: самые богатые столичные особы начали щеголять в подделках, не догадываясь об этом.

И идея имитации драгоценностей прижилась. «Искусственные визуальные заменители бриллиантов — муассаниты — появились еще в 1910-1930 годы. Искусственный жемчуг был очень популярен в 1930-1960-е — вспомнить хотя бы метровые нитки "жемчуга" на шее великой Габриэль Шанель. Искусственные сапфиры начали массово производить в 1970-е, а искусственные бриллианты сейчас синтезируются по технологиям 2000-2010 годов», — рассказывает начальник управления по корпоративным финансам АЛРОСА Сергей Тахиев.

С ним соглашается и основательница бренда Shaniq, ювелир и дизайнер Анастасия Шульженко. «Синтетические бриллианты — продукт технического прогресса. Поэтому в украшениях современного стиля, аналогичных стилю хайтек в архитектуре, можно и нужно использовать современные материалы и технологии, в том числе и искусственные алмазы», — считает эксперт.

Новый ювелирный тренд

Недавно популярная датская компания Pandora Мексики, Бразилии и Австралии.

$4450 стоят помолвочные кольца Pandora с двухкаратным синтетическим бриллиантом, которые уже продаются в США, Великобритании и Канаде

Ранее у Pandora были украшения с природными ограненными алмазами, но марка отказалась от них еще в 2021 году. По официальной версии, это случилось по причине нарушения прав рабочих на алмазных приисках и гранильных фабриках, а также из-за их высокого углеродного следа. Последнее звучит как абсурд, ведь алмаз — и есть углерод, а точнее его кубическая аллотропная форма.

Что касается искусственных камней, Pandora не одинока в своих радужных прогнозах. Согласно отчету Stats & Research за 2021 год, мировой рынок ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами, который на тот момент оценивался в 6,6 миллиарда долларов, будет расти на 8,4 процента в год, в то время как рынок природных алмазов — всего на 5,6 процента.

Маркетологи компаний, торгующих искусственными камнями, активно распространяют слухи о скорой «гибели» природных алмазов как материала для создания украшений. Возможно, благодаря этому трендом на «синтетику» заинтересовались даже звезды Голливуда. Так, главный экологический активист Голливуда Леонардо Ди Каприо, который, к слову, играл в фильме «Кровавый алмаз» о неэтичной добыче природных камней, вложился в акции калифорнийского производителя искусственных бриллиантов Diamond Foundry. А миллиардер Уоррен Баффет стал совладельцем Helzberg’s Diamond Shops Inc.

От эйфории до полного забвения

Сегодня производители применяют две технологии синтеза рукотворных алмазов: HPHT (High Pressure, High Temperature — «высокое давление, высокая температура») и CVD (Chemical Vapor Deposition — «химическое осаждение из газовой фазы»). В первом случае камни получают с использованием электрического тока, пресса и нагревания до 1500 градусов Цельсия. Во втором — горячая реакционная газовая смесь конденсируется на контролируемую поверхность (специальную подложку) и там превращается в кристалл.

Отличить готовый ограненный искусственный камень от натурального бриллианта можно только с помощью профессионального оборудования

Но стоит отметить, что все заменители природных камней проходили одни и те же этапы — от потребительской эйфории до полного забвения. По словам Тахиева, сначала синтетический камень позиционируется как полный аналог натурального, что вызывает большой интерес на рынке. Прибыль торговцев такими украшениями растет на фоне высоких цен. Эта прибыль, в свою очередь, провоцирует и рост инвестиций в производственные мощности, выпускающие синтетические минералы, и увеличение количества таких производств, конкурирующих между собой.

А дальше начинается неизбежный спад: ведь любой товар, который не является уникальным природным сырьем, можно произвести в большом количестве. Рост выпуска синтетических камней, подогретый конкуренцией производителей, приводит к снижению цен на эти камни. И снижение это порой драматическое — так было и с искусственным жемчугом, вскоре ставшим бижутерией, и с синтетическими корундами (рубинами и сапфирами). В случае с лабораторными бриллиантами, которые изначально стоили почти как натуральные, падение цены составляет до 90 процентов.

10% от цены натурального может составлять стоимость синтетического каратного бриллианта

Украшение или безделушка?

Падение стоимости искусственных камней сделало их доступными для производства ювелирных изделий в бюджетном сегменте. Природные бриллианты там не используются в силу их. Яркий пример — та же Pandora и ее средний чек, который равен 50-100 долларам (1,9-4,5 тысячи рублей) за украшение.

Из-за большой разницы цен на природные и синтетические камни последние уже прочно ассоциируются с недорогими вещицами из масс-маркета вроде Pandora или Thomas Sabo. Природные ограненные алмазы, в свою очередь, либо используются в категории украшений к особым событиям (совершеннолетие, помолвка, выпускной или другой памятный подарок), либо приобретаются с инвестиционными целями и часто без оправы.

Особенно важно, отмечает Тахиев, что для природных бриллиантов существует развитая сеть вторичного рынка, а для камней-«симулянтов» такого рынка нет совсем. То есть, вкладываясь в серебряное колечко или подвеску с синтетическим камнем, покупатель должен понимать, что продать их не то что с прибылью, но хотя бы за какую-то приемлемую цену ему не удастся. Максимум он сможет сбыть изделие на интернет-площадке или сдать в ломбард по цене металла.

Это украшение — безделушка, чуть более дорогая, чем просто бижутерия. А если говорить о бижутерии Chanel или Louis Vuitton, то она может быть дороже изделия с «синтетикой»

Проще говоря, серьги или кольцо с синтетическими камнями — это эмоциональная инвестиция. Нечто, приобретенное «под настроение», «на память», «в приступе шопоголизма», но не более того. Эмоциональные инвестиции потому и называются «инвестициями», что имеют свою определенную ценность: чувства, ностальгию, воспоминания и прочее. Но поскольку сентиментальная значимость предмета деньгами не измеряется, то и продать его подороже не получится.

Беспроигрышная инвестиция

Совсем другая ситуация — с природными бриллиантами, особенно высокого уровня. «Природные бриллианты — это беспроигрышная инвестиция, а также наиболее надежное средство сохранения капитала. Их рынок максимально стабилен, а стоимость за карат продолжает расти на фоне дефицита алмазного сырья. Безусловно, наибольшей ценностью обладают крупные экземпляры (от трех карат). Именно на них стоит обратить внимание при выборе камня для инвестиции», — утверждает директор по развитию продаж MIUZ Diamonds Вадим Шпильман. Кроме природных бриллиантов в качестве способа сохранения и приумножения своих сбережений можно рассмотреть и другие драгоценные камни — изумруды, рубины, сапфиры.

Я особенно отметил бы танзаниты: они добываются в единственном месте на планете и достаточно высоко ценятся на ювелирном рынке. Однако ни один из этих минералов не гарантирует такого постоянства, как бриллианты Вадим Шпильман директор по развитию продаж MIUZ Diamonds

Важно отметить, что у производителей украшений в классическом стиле союз с искусственными бриллиантами не сложился. Lightbox, бренд «алмазного гиганта» De Beers, в сентябре 2023 года объявил, что закрывает линейку помолвочных колец с искусственными бриллиантами. Эксперты De Beers признали, что это экспериментальное направление бизнеса с большой вероятностью нежизнеспособно.

Они считают, что ретейлерам необходимо каждые два года удваивать количество каратов синтетических бриллиантов, чтобы поддерживать на прежнем уровне абсолютную валовую прибыль. Но проблема в том, что число желающих покупать «синтетику» вряд ли будет стремительно расти — даже в сегменте масс-маркет.