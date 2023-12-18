Приметы и поверья на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день

18 декабря в народном календаре – Саввин день, Савва Зимний, Савва с гвоздем. Не принято было ходить в гости – люди собирались в кругу семьи дома. На Руси считали, что в этот день Савва реки «салит» – они покрываются льдом, и натачивает гвозди. «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает», говорили люди про Варварин день (17 декабря), Саввин день (18 декабря) и Николин день (19 декабря).

Запрещается в этот день работать. Беременным нельзя мыть голову, иначе у ребенка будет плохая память. Нельзя ходить в лес или незнакомое место – можно заблудиться. Люди верили, что если кто-то умрет в этот день, то в течение года будет еще одна смерть близкого человека. Девушки в этот день начинали вышивать полотенца для суженого, считалось, что чем быстрее закончишь работу, тем быстрее выйдешь замуж. Этот день удачный для сватовства – брак будет долгим и счастливым.