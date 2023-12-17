Как понять, что ваша собака — гений

Ваша собака умеет сортировать игрушки? Возможно, у вас гениальный питомец.

© Ferra

В ходе недавнего исследования эксперты изучили поведение собак со способностью к изучению слов (GWL). Это те, кто знает названия своих игрушек и может доставать их по команде (к примеру, если вы попросите такую собаку принести игрушку-улитку, то она с ней и вернётся). Именно такие питомцы и считаются гениями среди собак.

Tres Hanley-Millman

Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали, что такие собаки встречаются крайне редко. Размер выборки составил при этом 41 пса. Оказалось, что гениальные собаки в среднем знали 29 названий игрушек. Вместе с тем к окончанию исследования 50% участвовавших в нём собак знали названия более 100 игрушек.

Владельцы гениальных собак также сообщают, что их одарённые щенки могут выучить название новой игрушки менее чем за 30 минут.