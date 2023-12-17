Как в СССР охотились на инопланетян

Вы когда-нибудь задумывались о том, существовала ли в СССР своя «Зона 51»?

Зона 51

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Прежде чем погружаться в историю СССР, давайте разберёмся с «Зоной 51». Это секретная военно-исследовательская база в пустыне Невада. За десятилетия ее существования появилось множество мифов и загадок ( хотя этому в большой степени поспособствовала поп-культура)

На карте она, конечно, не отмечена, так что ни войти туда, ни даже просто посмотреть у обычного человека естественно не получится. Секретность и охрана там такие, что даже просто представить, что же там такое, не хватает никакой фантазии..

Finlay McWalter

Эта база была создана ещё в 1955 году, и, по слухам, там тестировали разные суперсекретные самолеты и другие военные разработки. Самолёты-шпионы, беспилотники и прочие высокотехнологичные ноу-хау.

Кроме того, ввелись в «Зоне 51» и исследования которые связаны с космосом: изучались вопросы аэродинамики, разрабатывались технологии для полетов. Участвовала база и в проектах с привлечением космических аппаратов.

Но вот что интересно — частые истории о НЛО в этой местности (летающие тарелки, странные зеленые человечки, все как мы любим). Некоторые даже утверждают, что там занимаются не только научными исследованиями, но и общаются с инопланетянами (и/или вскрывают их). Подтверждений этому, конечно же, нет, но, как говорится, истина где-то рядом.

Долгое время правительство США даже не признавало существование «Зоны 51». Лишь в 2013 году они вроде как подтвердили, что такая база действительно существует, но и всё на этом.

pinterest.com

Несколько лет назад, кстати, «Зону 51» хотели штурмовать такие вот любители конспирологии. На штурм собиралось около 2 млн человек, но в итоге пришло всего 4 тысячи ( ну да, не все любят исполнять обещания)

А до ворот базы и вовсе дошло только 75 человек, парочку из которых даже арестовали. Их остановили у въезда на базу из-за незначительных правонарушений. А один из них даже попытался проникнуть туда, начав что-то рыть под забором.

mavink.com

В общем, «штурм» провалился полностью.

А ещё, не так давно Дэвид Граш, бывший офицер разведки ВВС, на слушании в Палате представителей заявил (под присягой), что у США есть всякие корабли НЛО и останки «нечеловеческих» пилотов. Правда, всего этого он сам не видел, а ему рассказали другие военные. Выводы делайте сами.

U.S. House Subcommittee on National Security, the Border, and Foreign Affairs

Это уже к собственно «Зоне 51» не относится, но слишком эпично, чтобы не упомянуть: в конгрессе Мексики показали «трупы» инопланетян, причём жутко древние — им типа 1000 лет.

Журналист-уфолог Хайме Мауссан заявил (под присягой), что их нашли при раскопках в Перу (ага, и пирамиды Египта и Центральной Америки пришельцы построили).

Советские инопланетяне

А как обстояли дела с секретными базами, где якобы изучают всякое внеземное в СССР? И что есть в России сейчас?

Слухи разные ходят: такие объекты могут находиться в Мытищах, на Урале, за Уралом…

Кто-то говорит про загадочный город Межгорье, который также расположен на Урале, недалеко от перевала Дятлова. Город то и правда существует, но навыдумывали про него всякое.

bashinform.ru

И каких легенд только нет: там и подземные коммуникации всякие, и ядерные боеголовки с «мёртвой рукой», и инопланетян изучают вместе с тарелками. А в самой горе Ямантау, у которой он расположен, и вовсе находится самый секретный таинственный объект.

Также по сети гуляет информация о сверхсекретном проекте «Орион». Это типа советский аналог немецкой Аненербе (той самой, что искала Шамбалу и спонсировала изучение всякой сверхъестественной мути). По приказу Андропова создали ведомство, которое получило кодовое название «Ромб», а его папки маркировались кодом «Орион».

Ну и якобы Советы там изучали древние цивилизации, искали Атлантиду, какие-то полости под Антарктидой. И инопланетян, конечно же.

Какие-то конспирологи

Какие-то конспирологи

Какие-то конспирологи

Какие-то конспирологи

Впрочем, всё это существует на уровне слухов, легенд, а то и вовсе фейков (как в случае с «Орионом» — неплохая такая фальсификация получилась).

Но, кое-что, судя по всему, было вполне настоящим. И это — проект «Сетка».

«Сетка»

Итак, началось всё с «петрозаводского феномена». В сентябре 1977 года к четырём часам утра небо внезапно осветилось, словно зажглась огромная звезда, будто бы похожая на медузу. И от неё начали расходиться светящиеся полосы.

Причём, свидетелей этого события была уйма, не только в Петрозаводске, но и во всем северо-западном регионе. Они-то как раз и рассказывали, что полосы эти сверкали разными цветами.

Эту штуку также увидели и в Финляндии, и в Швеции. Финны даже обратились к нашим высшим чинам с просьбой разъяснить, что это было то вообще? ( Они подумали, что это может быть тестирование какого-то нового вооружения). Все это привело к международному ажиотажу.

К тому же, о петрозаводском явлении написали даже в центральных газетах. И именно тогда было принято официальное решение назначить комиссию учёных, чтобы разобраться, что же всё-таки произошло.

На самом деле, это был пуск ракеты со спутником «Космос-955» из Плесецка, но про этот космодром говорить ещё было нельзя. К тому же руководство посчитало, что если и сказать про ракету, то народ мог бы и не поверить, что это «просто ракета». Поэтому созвали учёных, чтобы придать вес исследованию.. Потому и созвали учёных, чтобы придать веса исследованию.

Бонусом к этому ещё и накопилось много разных сообщений о всяких НЛО в разных частях страны. Отличный повод, так сказать.

Лишь спустя некоторое время, когда секретность запуска с Плесецка сняли, в газетах было рассказано, что да, это была ракета «Восток-2М» с высоким наклонением 80-82 градуса. Ракета поднялась до высоты 200 километров, выхлопные струи двигателя оказались в областях, освещённых солнцем. Вот и получилась «медуза».

Собственно, после Петрозаводска о неопознанных явлениях нужно было сразу сообщать КГБ. И в 1981 году появился проект «Сетка», который имел свои отделы в Министерстве обороны и в Академии наук.

В целом о «Сетке» известно совсем немного. Проект включал в себя два основных направления:

«Сетка-МО» фокусировалась на анализе аномальных явлений и их воздействии на технику и психологию военнослужащих. «Сетка-АН» занималась изучением природы НЛО.

Первым направлением руководили специалисты из Министерства Обороны, а вторым — учёные. Правда, ни одно из исследований свет так и не увидело. Слишком уж секретно.

В 1991 году проект, как, собственно, и Союз, развалился. Дальнейшая судьба документов и архивов неизвестна, но ходят слухи, что какую-то их часть прикупило ЦРУ (в этих архивах якобы хранились описания примерно 400 контактов с НЛО и аномальными событиями).

А то, что было не таким интересным и важным, просто сожгли. Такие дела.

Что-то же сохранилось?

Юлий Платов, ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН), один из руководителей «Сетки», говорит, что как минимум один необъяснимый случай всё-таки был.

В начале 1990-х годов, где-то под Харьковом, на одном из лесных озёр свидетели наблюдали взлёт неопознанного дискообразного объекта, который затем исчез в небесах.

Подойдя к озеру, они обнаружили странную круглую область на поверхности воды. И вот на их глазах из глубин поднялся ледяной диск, точно закрыв эту прорубь.

На льду остались лишь чёткие следы — три ровных круга разного диаметра, как будто нарисованные циркулем.

Что это было — так и не поняли.

Ещё гуляет информация о контакте с инопланетянами в Казахстане. В июне 1979 года неподалеку от города Державинск, были зафиксированы неопознанные объекты, экипажи которых пробыли на Земле несколько суток. Удивительно, что никакого вреда людям они не причинили.

По свидетельствам детей, отдыхавших в пионерском лагере, эти незнакомые существа были ростом выше трёх метров и отличались только цветом поясов. Они имели хрупкую комплекцию и передвигались, вытягивая руки вперёд.

Когда инопланетяне исчезли, дети увидели на горизонте нечто, похожее на палатки. Однако на этом месте оказалась лишь выгоревшая трава. В тот же год, 26 июня, поступила информация о светящемся объекте, который наблюдали на небе в этом районе.

Конкретных выводов по данному инциденту сделать также не удалось.

Научный подход

В общем, отделы «Сетки» занимались анализом всех данных о замеченных НЛО. Около 90% этой информации оказывались всего лишь вымыслами свидетелей или имели куда более простые объяснения, такие как ракетные запуски или метеорологические исследования.

Константин Ложеницын

Цель проекта состояла в разъяснение и классифицирование неопознанные объекты. Исследователи стремились понять природу аномальных явлений, а не поддерживать мифы о внеземных цивилизациях.

Официальные лица заявляли, что в рамках проекта не зафиксировано ни одного достоверного сообщения о посадке инопланетных НЛО, контактах с пилотами или похищении людей.

Может быть, вся территория СССР была закрыта для посещения инопланетян? Или всё куда проще, и гипотеза инопланетного происхождения неопознанных объектов несостоятельна.

Истина в деталях

Что имеем в сухом остатке? Да, в СССР был свой проект по изучению НЛО и аномалий, но назвать его аналогом «Зоны 51» некорректно — аналогичного флёра мистики и тайн у нас не было.

Во Вселенной множество разных миров, и отрицать существование внеземных цивилизаций, как мне кажется, было бы глупо. Сегодня поиски внеземной жизни ведутся довольно активно, в том числе, например, ищут сигналы внеземного происхождения.