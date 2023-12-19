Харьковский трибунал: первый в СССР открытый процесс над иностранными военными преступниками

В рамках проекта "Без срока давности" Центр общественных связей ФСБ впервые опубликовал рассекреченные архивные материалы к 80-летию Харьковского процесса.

© wikipedia.org // Первый день оккупации Харькова. 25 октября 1941

Харьковский военный трибунал, который шел с 15 по 19 декабря 1943, стал первым на территории СССР открытым судебным процессом, где перед судом предстали не только пособники нацистов, но и немецкие военные преступники. В допросах немецких военнопленных и свидетелей массового истребления советских граждан активное участие принимали сотрудники Следственного отдела ГУКР "Смерш" НКО СССР.

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28 сентября 1943 года начальник "Смерш" комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов направил в Государственный комитет обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову докладную записку о многочисленных фактах истребления мирных советских граждан в Харькове путем удушения в специально оборудованных для этой цели автомашинах-"душегубках".

"Только в одном Харькове немцы путем удушения, расстрелов и сожжения истребили свыше 26 тысяч советских граждан", - писал Абакумов в документе.

Он также указал, что "в отличие от процесса в Краснодаре, где о "душегубках" показывали только советские граждане, в настоящее время выявлены и арестованы немцы...".

В заключении Абакумов отметил, что целесообразно "организовать по делу гласный процесс, с освещением его в печати".

Из перечисленных в записке трех немецких военнопленных - Рейнгарда Рецлава, Роберта Киршфельда и Ганса Лойда, показавших на следствии о применении "душегубок", обвиняемым на процессе в Харькове был только обер-ефрейтор Рецлав. Киршфельд был осужден к смертной казни через повешение на Смоленском процессе в декабре 1945 года. В ходе следствия сотрудниками "Смерш" были выявлены и арестованы еще два немецких военнослужащих, непосредственно участвовавших в массовых убийствах советских граждан в Харькове - капитан Вильгельм Лангхельд и унтерштрумфюрер СС Ганс Риц. В итоге подсудимыми на Харьковском трибунале стали старший ефрейтор Рейнгард Рецлав и капитан Вильгельм Лангхельд, немецкий полицейский чиновник унтерштрумфюрер СС Ганс Риц и шофер Харьковского отделения гестапо Михаил Буланов.

Согласно показаниями бывшего сотрудника тайной полевой полиции Рейнгарда Рецлава, ему много раз приходилось принимать непосредственное участие в погрузке в "душегубки" советских граждан, содержавшихся в Харьковской тюрьме.

Как отмечал Рецлав, ему поначалу показалось, что в кузове "душегубки" уместится не более 30 человек. "Однако впоследствии… мы помещали в него до 60 человек, правда, для этого их приходилось ставить плотно друг к другу", - добавлял он.

Докладная записка № 339/А начальника ГУКР «Смерш» НКО СССР в ГКО СССР. 19 декабря 1943 г. Москва

"… Поскольку дверцы машины находились на высоте от земли приблизительно в один метр, происходила задержка, пока обессиленные люди смогли забраться вовнутрь. В таких случаях нам приходилось подталкивать их прикладами винтовок и ногами, а если это не помогало, их просто бросали в машину", - говорил Рецлав.

Затем "душегубка" в сопровождении полицейских и чиновников отряда службы безопасности СД ехала за город, "где умерщвленных выбрасывали в имеющийся там овраг и засыпали землей".

"По моим подсчетам, за период с марта по июнь 1942 года было умерщвлено таким способом не менее 8 тысяч человек", - отмечал Рецлав.

Пособник нацистов, бывший шофер гестапо Михаил Буланов показал на допросе, что в числе массово убитых в "душегубках" были дети.

"Мне приходилось производить чистку кузова, где я часто обнаруживал оставшиеся там мужские и женские туфли, детские ботиночки и шапочки", - рассказал он на допросе.

Как сообщал Сталину Абакумов, следствие установило, что арестованных советских граждан немцы подвергали избиениям и мучительным пыткам.

"Арестованных избивали настолько жестоко, что душераздирающие крики избиваемых наполняли весь дом по Сумской улице в Харькове и были слышны далеко за его пределами", - отмечал на допросе Рейнгард Рецлав.

"Нам настоятельно внушали, что каждый русский человек - это партизан, зверь и что другого обращения русский человек не заслужил. Сотрудников, проявлявших жестокость к русским, высоко ценили и поощряли по службе", - показал он.