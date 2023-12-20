"Тройной удар": как защититься от тридемии инфекций

Как и прогнозировали инфекционисты и эпидемиологи, во второй половине декабря мы все наблюдаем разгар всевозможных "простудных" инфекций.

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Специалисты говорят о "тридемии" - когда в равной степени вероятности можно заразиться ковидом, гриппом либо другой респираторной инфекцией негриппозной этиологии (всего таких вирусов известно более 200, плюс свою лепту вносит микоплазма и бактериальные агенты).

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Все эти заболевания имеют сходные симптомы, диагноз без лабораторной диагностики поставить сложно. Причем инфекции опасны осложнениями - в том числе, на сердце и сосуды.

Как защититься от заражения, что делать, чтобы выздороветь побыстрее и избежать осложнений, если уже заразился? На эти вопросы "Российской газете" ответил доктор медицинских наук, главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.

Чем опасна "тридемия"?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что подъем заболеваемости гриппом средней интенсивности начнется в конце года. И сейчас параллельно с распространением гриппа продолжает нарастать и COVID-19, и другие патогены, поражающие дыхательную систему. Вот это явление специалисты и назвали "тридемией".

Мы с ней, наверное, так явно сталкиваемся с первый раз. С 2020 года у нас доминировал коронавирус, другие респираторные инфекции встречались мало. А до пандемии у нас были сезонные ОРВИ и ГРИПП. А вот все вместе они проявляются в этом эпидемическом сезоне.

И это действительно что-то относительно новое, и, к сожалению, нам предстоит не самый простой период.

- Как быть, если не удалось уберечься, и человек заразился?

- Если говорить об угрозе осложнений, наверное, самый неприятный прогноз связан с коронавирусной инфекцией - это заболевание по-прежнему может дать молниеносно развивающиеся осложнения.

Поэтому рекомендация простая - если заболели, нужно сделать хотя бы экспресс-тест, чтобы понять - это "корона" или нет.

Дальше станет понятно, как лучше лечиться. Если это не коронавирус, то при гриппоподобных симптомах в первые же сутки можно выпить противовирусный препарат. У нас есть зарегистрированные лекарства с доказанным эффектом как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Но начинать терапию ими нужно как можно раньше - в идеале, сразу же после появления симптомов (именно поэтому так важно экспресс-диагностика).

- А если не успели начать противовирусную терапию вовремя?

- Если не успели, то дальше - симптоматическое лечение в зависимости от симптомов: насморка, кашля, першения и боли в горле и так далее.

Если течение заболевания осложняется - несколько дней продолжается высокая температура, развивается пневмония, то нужно обратиться к врачу - возможно, потребуется лечение антибиотиками под присмотром врача.

- Как протекают острые респираторные заболевания в нынешнем сезоне?

- Первые признаки у всех трех заболеваний похожи. Чаще всего они начинаются с подъёма температуры. Это может быть и незначительное увеличение - до 37,2 - 37,5, и сильный жар - до 39 и иногда выше. Это проявляется индивидуально.

У молодых людей до 40 лет может быть до 38 и выше, так как реактивность организма высокая, иммунная система быстро и активно реагирует на вторжение вируса.

У людей постарше - 45-65 лет - может быть более стёртая картина заболевания.

А в общем симптомы характерны для всех респираторных вирусных инфекций - лихорадка, признаки интоксикации - ломота в суставах, болит голова, першит горло, закладывает нос или, наоборот, начинается насморк.

Сейчас при заражении коронавирусом нет таких характерных симптомов, как это было в первые два года эпидемии - когда заболевший часто терял ощущения запаха и вкуса. Последние штаммы "омикрона" практически не отличаются по своим проявлениям от сезонного гриппа.

- Есть ли угроза появления особо патогенного штамма короновируса (условно говоря - новой "дельты")?

- Коронавирус постоянно мутирует, как и все другие вирусы - ни одно инфекционное заболевание не стоит на месте. На сегодняшний момент в обозримом будущем, то есть в ближайшие месяцы, ученые не ожидают опасных штаммов, которые могли бы повторить ситуацию, которая была в первые годы пандемии. Это общемировая точка зрения.

Но обещать наперед, что до весны у нас точно ничего серьезного не будет - это неблагодарное дело. Сейчас прогнозы о том, как поведет себя коронавирус, мы можем предсказывать максимум на один - два месяца.

Из эпидемиологии - науки, которая изучает вирусы и их поведение, распространение, - мы знаем: когда появляется новый штамм, он развивается определенным образом: в начале сильная волна, потом слабее, потом самая сильная волна. И такой волнообразный характер распространения патогена сохраняется и в дальнейшем.

- Изменились ли рекомендации по профилактике COVID-19?

- Когда шла активная фаза эпидемии коронавируса, специалисты понимали, что рано или поздно заболеют все. И чтобы иметь возможности оказать помощь всем, нужно было растягивать заболеваемость во времени - чтобы не болели все разом. Отсюда - и карантины, и такая активная пропаганда средств личной гигиены, масок, перчаток. Все это актуально и сегодня, и во время подъема респираторных инфекций.

И все же если говорить о предупреждении заражения и тяжелого течения заболевания, это только одно главное средство- прививка.

Иммунитет к коронавирусу (ровно как и к сезонным инфекциям, и к вирусам гриппа) очень скоротечный - максимум до шести месяцев. Поэтому от COVID-19 мы прививались два раза в год.

Недавно было сообщение, что зарегистрирован обновленный состав вакцины "Спутник" - эффективный против новых штаммов линии "омикрон". Кроме того, у нас есть вакцина "Конвасэл", разработанная ФМБА, она доступна.

Если мы говорим о сезонной прививке, то она однозначно показана - нужно вакцинироваться и от коронавирусной инфекции, и от сезонного вируса. К сожалению, до сих пор существует предубеждение в отношении прививок. Необходимость вакцинации даже называют "мировым заговором". Но болезнь реально существует, и на самом деле очень много людей спасено именно благодаря прививкам.

- Какие могут быть осложнения от ковида и криппа?

- От самой инфекции никто не погибает, погибают от ее осложнений. Для коронавируса были характерны осложнения на легкие. Если говорить о гриппе, сезонных инфекциях, то часто поражается сердечная мышца. Это, конечно, опасно - сердце перестает адекватно распределять кровь по организму, и от этого страдают все органы и системы. Более того, миокардит чаще всего уже не вылечишь.

Поэтому - повторю еще раз - так важны прививки. Основной эффект вакцин - даже не в том, что они помогают избежать болезни (100-процентную защиту от заражения они не гарантируют), но они помогают избежать осложнений.

- Как можно ускорить лечение гриппа, коронавирусной инфекции и "обычных" простуд?

- Нет убедительных данных, проведенных по всем правилам научных исследований, которые бы доказали эффективность применения витаминных комплексов. Но в клинической практике мы видим, что витамин С укрепляет иммунитет, облегчает течение заболевания и ускоряет выздоровление. Также "работает" и витамин Д, только получать его лучше естественным путем, а не в таблетках. Кроме того, проверенные средства - полноценный сон, регулярное и качественное питание.

- Когда нужно обращаться за медицинской помощью?

- Правило простое - если в начале заболевания температура больше трех дней держится выше 38,5 - это повод обратиться к врачу.

Но вызывать врача (или проконсультироваться с доктором) советую в любом случае, потому что врач всегда лучше, чем вы оценит степень тяжести болезни.