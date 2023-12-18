Сальдо заявил о наличии возможности восстановить Каховскую плотину

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о наличии возможности восстановить Каховскую плотину, так как в архивах сохранились проектные документы.

Как он рассказал РИА Новости, благодаря современным технологиям восстановить плотину по документам можно гораздо быстрее, чем когда её строили в первый раз.

«Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займёт какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро», — отметил Сальдо.

По его словам, если в прошлом плотину строили три года, то сейчас это будут куда меньшие сроки.

Он также добавил, что плотина использовалась для двух основных задач: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. Для той части, где шла выработка энергии, потребуется всё отстраивать заново.

«Часть плотины, которая земляная, она сохранилась, разрушена только та часть, которая железобетонная», — указал губернатор, отметив, что именно по ней целенаправленно били ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что киевские власти поставили конкретное задание украинским военным, приказав разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел.

Истории
Владимир Сальдо