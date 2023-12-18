Реальная история героя из фильма «В диких условиях»

Картина Шона Пенна «В диких условиях» вышла в 2007 году и сегодня считается культовой. Однако некоторые зрители так и не прониклись историей Криса Маккэндлесса. Народ увидел в нем эгоиста, а не свободного духом человека. Много лет спустя вышла книга его сестры Карин «Смерть в диких условиях», где она рассказывает о том, что на самом деле вынудило ее брата стать отшельником.

© Кадр из фильма «В диких условиях», 2007 год.

О реальной истории Криса Маккэндлесса читайте в нашем материале.

Биография Криса Маккэндлесса

Имя Криса Маккэндлесса прозвучало в США в 1992 году после статьи известного журналиста Джона Кракауэра. Американцев заинтересовала история о молодом человеке, чьи останки обнаружили в брошенном в аляскинских лесах автобусе. Полиция долгое время не могла установить его личность, потому как последние месяцы жизни тот, путешествуя по стране, представлялся под вымышленными именами.

Спустя время следствие выяснило, что останки умершего от голода мужчины принадлежат Кристоферу Маккэндлессу, выходцу из обеспеченной и очень религиозной семьи. Ее стали атаковать журналисты и кинематографисты. Вторые предлагали родственникам снять о Крисе фильм, но те отказывались, не желая поднимать темные страницы биографии покойного. Однако Шону Пенну удалось найти подход к сестре Криса Карин, которая была с ним очень близка.

Кадр из фильма «В диких условиях», 2007 год.

В 2007 году состоялась премьера фильма «В диких условиях». Зрители увидели в решении главного героя уйти жить в леса признак свободного духа. Однако среди киноманов оказались и те, кто принял Криса за эгоистичного парня, который оставил отчий дом, желая доказать родителям, что справится без них. Однако жизнь его в итоге закончилась трагически, продемонстрировав тем самым, что персонаж —обычный избалованный мальчик из богатой семьи, страдающий максимализмом.

В 2014 году Карин выпустила книгу «Смерть в диких условиях», где объяснила мотивацию поступков брата. Вместе с тем девушка рассказала неприглядную правду об их родителях, из-за которых Крис, как предполагают читатели, и стал отшельником.

Родители-тираны

Часть зрителей фильма «В диких условиях» увидели в решении Криса отказаться от машины и денег, чтобы поселиться в лесу, наивность. Мол, парень из богатой семьи попытался что-то доказать родителям, но в итоге умер, отравившись растением. Якобы Крис — обычный избалованный богатством молодой человек, который хотел таким образом привлечь к себе внимание.

В действительности Крис и Карин росли с родителями-тиранами. Отец избивал и всячески унижал их мать. Бывало, жертвами их постоянных ссор становились и сын с дочерью. Уйти от мужа Вильгельмина боялась из-за детей. Впрочем, когда гнев отца перекидывался на них, женщина вставала на сторону супруга. Ее будто не смущало то, что он срывается на детей из-за мелочей и имеет пагубные пристрастия.

Мать Криса опасалась разрушать семью, не желая терять социальный статус и уважение среди прихожан местной церкви. Об этом позже рассказала Карин.

Став взрослым, Крис решил, что будет жить иначе. Он не хотел просиживать штаны на работе, будучи состоятельным, но несчастным, как его родители. Парень получил образование, на чем настаивали мать с отцом, но затем отправился в путешествие. Родители устроили перед поездкой сына скандал. Они считали, что нельзя жить, не имея плана действий. Но тот все же уехал.

Дух первооткрывателя

Карин рассказывала, что в их детстве были и теплые моменты. Например, мать с отцом часто вывозили детей на природу. Крис и Карин полюбили походы и единение с окружающим живым миром. Однако Крис умел найти что-то интересное даже на их собственном участке.

По словам сестры, они с Крисом любили играть в разных уголках их придомовой территории. А еще собирать всякие безделушки на участке. Крис воображал, что это сокровища, которые они с Карин обнаружили в ходе странствий по дальним странам. Он всегда любил путешествовать, а в свой последний путь его позвал вовсе не эгоизм, а желание исследовать мир и жить собственной жизнью без ругани родителей.

Желание выжить

Некоторые зрители картины «В диких условиях» посчитали смерть Криса глупой. Парень был уверен, что готов к выживанию, прихватив с собой справочник по диким растениям и несколько художественных книг. Однако все равно умер.

Анализ места смерти Кристофера Маккэдлесса показал, что у него при себе оставалось около 300 долларов США и водительские права. Это значит, он планировал вернуться к людям. Однако молодой человек не смог этого сделать из-за усиления течения реки Текланика, которая в будущем унесет несколько жизней.

Кадр из фильма «В диких условиях», 2007 год.

Следователи считают, что Крис предпринял попытку перейти ее, но отступил из-за слабости. А умер он вовсе не потому что совсем плохо знал аляскинскую флору. Мужчина перепутал растения и съел ядовитые, вызывавшие у него нарушение работы нервной системы. Крис не мог передвигаться и искать себе пропитание, умерев от истощения летом 1992 года.

Автобус, оказавшийся последним пристанищем Кристофера Маккэндлесса, после его смерти стал местной достопримечательностью. Туристы сделали это место своего рода священным. Жизни некоторых из них оборвались в бурном течении реки Текланики, которую Крис летом 1992 года не смог перейти из-за слабости и истощения. В 2020 году власти перенесли автобус, чтобы предотвратить новые трагедии. В сети пишут, что транспорт будет выставлен в Музее Севера в аляcкинском городе Фэрбэнкс.