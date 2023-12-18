Мужчина едва не выбросил призовой лотерейный билет на 180 миллионов рублей

29-летний американец из штата Мичиган решил сыграть в лотерею и купил билет стоимостью 20 долларов (около 1800 рублей). Он потер окошко с цифрами и, не обнаружив выигрыша, положил пустой билет на приборную панель своего грузовика — к другим таким же.

Через четыре месяца жена дала ему несколько билетов с просьбой проверить их в магазине. Американец решил заодно убедиться в том, что не пропустил выигрыш в одном из билетов, лежавших в машине. Когда он отсканировал билет, который считал пустым, то получил неожиданное сообщение с призывом обратиться к организаторам лотереи. Тогда он еще раз внимательно осмотрел окошко с цифрами и заметил, что в его билете есть номер, выигрыш по которому составляет два миллиона долларов (около 180 миллионов рублей). Мужчина признал, что билет «лишь чудом не оказался в мусоре».