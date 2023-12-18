Как новогодние традиции проходят проверку на прочность

Новый год — период традиций. Особенно последнее время, когда мы только успеваем уворачиваться от летящей на нас действительности. Мы хотим привычного, посконного, скрепного. Елку домой, доставать игрушки из старого ящика, на котором еще папиной рукой написано: «Стекло!». Мы вспоминаем, как когда-то украшали елку ватой, рассказываем это (каждый год одно и то же!) своим детям. «Голубой огонек», бой курантов, тазик оливье — все это необходимые атрибуты, которые держат нашу последнюю нервную клетку.

Мы свято чтим традиции, потому что сами когда-то видели, как это делали наши родители. И даже мои дети поколения Z уже привыкли, что перед Новым годом надо посмотреть «С легким паром…» и, возможно, сами лет через 15 будут рассказывать своим детям про этот фильм, как моя бабушка рассказывала мне про премьеру Эйзенштейна.

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Новый год — это не только период годовых отчетов и корпоративов. Это время, когда традиционные ценности проверяются на прочность. Когда важно сохранять преемственность, чтобы «от отца к сыну» и «как деды завещали». И нет вопроса более важного в это время, чем класть или нет яблочко в оливье.

Возможно, этот француз — Люсьен Оливье, по какому-то чудовищному недоразумению ставший отцом главного русского салата, — смотрит на нас сверху и думает: «Я придумал его с рябчиками, крабовыми шейками, паюсной икрой и был готов, что вы как-то измените рецептуру. Вместо рябчиков — тетерева, вместо паюсной — красная икра. Но яблочко? Как? Почему?»

Никто не помнит, с чего начались споры о том, добавлять или нет тертое яблоко в оливье. По одной из версий, эту фразу про салат сказала героиня Светланы Немоляевой в «Служебном романе», когда хотела поддеть жену героя Басилашвили. По другой версии, это яблочко появилось от безысходности, когда было не купить свежих огурцов зимой. Главное, что каждую зиму в преддверии нового года начинались отчаянные споры по этому вопросу. И вроде все знают, что лучше спросить мать двоих детей, когда они пойдут за третьим, чем спросить у нее же про яблочко и оливье.

Ваш автор еще помнит времена, когда человек, задавший вопрос про яблочко, мог остаться вообще без оливье. Но не могу не заметить, что в последние годы этот вопрос, хоть и остался на повестке и все еще будоражит умы и генерирует десятки мемов, но уже перестает быть таким острым.

— Не мы создавали традицию, не нам и нарушать, — говорят сторонники традиционализма и убирают яблоко из оливье.

— Но любая традиция была когда-то чьим-то революционным решением, — отвечают им последователи «новой волны» и крошат яблоко в оливье.

И тут с новаторами нельзя не согласиться.

Сколько лет традиции отмечать Новый год 1 января? С точки зрения исторической — не так и много. Есть даже точная дата.

Петр I издал указ 20 декабря 1699 года. И новый год наступил 1 января 1700 года, а до этого он наступал 1 сентября. А еще раньше началом года считали 1 марта.

Первый «Голубой огонек» появился в 1962 году и, кстати, весной, а уж потом стал «зимним» праздником; а смотреть «С легким паром…» стали только в конце 70-х годов прошлого века.

Традиция телевизионного новогоднего обращения главы государства в том виде, в котором мы привыкли видеть, появилась в 1985 году при Михаиле Горбачеве.

Все эти события с точки зрения исторической — ничтожны, но мы все равно наделяем их статусом «традиций», потому что многие из нас не помнят времени без этих событий. Возможно, так же будет и с яблочком в оливье: побушуют консерваторы да привыкнут.