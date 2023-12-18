Зачем советских разведчиков вооружали водяными пистолетами

Развитие оружейного дело привело к тому, что разработчики стали трудиться не только над надёжностью, точностью и скорострельностью. В их круг интересов вошёл уровень шума. Результатом работы отечественных оружейников в результате прошлого столетия стал «водяной» пистолет – револьвер Гуревича.

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Тишина – залог успеха

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Великая Отечественная война показала – важно не только быстро ликвидировать противника, но и сделать это максимально тихо – не привлекая к себе внимания. Стоявший на вооружении Красной Армии глушитель братьев Митиных «Брамит» последнему критерию, очень важному для разведчиков, уже не соответствовал. А ведь от тишины стрельбы порой зависел исход операции!

Решить эту проблему было поручено инженеру из Архангельска Евгению Гуревичу, который работал оружейником в структуре НКВД. Евгений Самойлович занимался изобретательством с 1936 года и уже мог кое-какие разработки продемонстрировать. Но вот над системой оружейного шумопоглощения Гуревичу пришлось поломать голову. Прежде чем напасть на верный след, он испробовал десятки вариантов. И, наконец, в мае 1943 года оружейник разработал патрон, стреляющий без дыма и шума. Добился же такого результата новатор с помощью… воды.

Водная начинка

Суть нового подхода состояла в отсечении пороховых газов в патронной гильзе и использовании принципа «водяного толкателя». Порох в гильзе находился в нижней части, а в верхнюю заливалась дистиллированная вода. Разделяла же «две стихии» специальная прокладка-пыж. При выстреле пыж давил на воду, а пороховые газы при этом оставались внутри гильзы. Вроде бы проблема была решена – Гуревичу удалось избавиться от звуковой ударной волны. Но вот при экстремально низких температурах вода в гильзе могла замёрзнуть. Позже жидкость в гильзе заменили на раствор – 60% спирта и 40% глицерина.

На следующем этапе реализации проекта потребовалось под инновационную пулю создать специальное оружие. Так на свет появился револьвер, названный в честь своего создателя. Пятизарядный пистолет оказался достаточно громоздким, что объясняется длиной патронов. Для револьвера Гуревича она превышала 74 миллиметра. Но несмотря на размеры, револьвер выглядел аккуратно и элегантно.

Достойный конкурент, быстро ставший историей

Испытания «водяного» револьвера начались летом 1944 года. Звук стрельбы из новинки больше походил на звук открывания пробки бутылки. К тому же разработка Гуревича обошла по кучности стрельбы револьвер системы Нагана.