Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

Православные верующие 18 декабря чтят память святого и преподобного Саввы Освященного, жившего в V веке. И, если предыдущий день, 17 декабря, считали женским праздником, то 18 декабря – мужским.

© Unsplash

Этот день наши предки предпочитали проводить в спокойствии, избегая любых конфликтных ситуаций, сплетен, осуждений и даже просто негативных мыслей. Согласно поверьям, нарушение этой традиции могло привести к череде неудач, а также к проблемам в хозяйстве.

Одинокие девушки 18 декабря начинали вышивать полотенце для своего будущего мужа. Считалось, что чем быстрее шитье будет завершено, тем скорее произойдет счастливая встреча девушки с ее суженым.

Саввин день отлично подходил для совершения помолвки или празднования заключения брака. Согласно поверьям, семья, созданная в этот день, должна стать счастливой.

Что нельзя делать 18 декабря Беременным женщинам в такой день не стоило принимать ванную, душ или ходить в баню – мытье головы и волос может стать причиной плохой памяти у будущего ребенка.

Плохой приметой считалось ходить в этот день по гостям, без повода выходить из дома, общаться с малознакомыми или вовсе чужими людьми. Наши предки были убеждены, что игнорирование этого запрета приведет к тому, что человек привнесет в свой дом проблемы, болезни и беды чужих людей. К этому же пункту можно отнести запрет на путешествия.

Рукоделие в Саввин день так же не приветствовалось. Колющие и режущие предметы могли спровоцировать несчастный случай и получение травмы. Исключение являлись лишь те самые полотенца, вышиваемые для своего суженого одинокими девушками.