Платье принцессы Дианы продали за рекордную сумму

«Черное бархатное вечернее платье длины «балерина» было продано на аукционе Julien's Auctions за 1,14 миллиона долларов», – сказано в издании Telegraph. Платье сшил модельер Жак Азагури со своей командой. Первый раз принцесса надела его в 1985 году в Италии, передает ПРАЙМ. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о еще одной вещи принцессы Дианы, которую также продали на аукционе за немалые деньги. Это был шерстяной свитер, на котором изобразили овец. Фото: pxhere.com