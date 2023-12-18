Трагедия "Суэц Мару": как было совершено одно из ужаснейших преступлений на море

Жертвы дружественного огня

© UBL/Vostock Photo // Японское грузопассажирское судно «Суэц Мару»

Женевская конвенция 1929 года не содержала статей, регламентировавших перевозки военнопленных морем. В 1940–1942 годах призывы Международного Красного Креста помечать транспорты с пленными особыми знаками не нашли отклика у участников шедшей тогда Второй мировой. Это привело к целому ряду трагических инцидентов, большая часть из которых произошла в Тихом океане. По незнанию американские и британские подлодки топили японские суда, имевшие на борту пленных солдат и офицеров Вооружённых сил США и их союзников.

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Японцы использовали пленников как рабочую силу, распределяя их по всей территории своей империи. Условия во время перевозок были ужасными. Люди неделями мучались, будучи запертыми в трюмах без еды и воды, а о соблюдении санитарных норм и говорить не приходилось. За это японские транспорты прозвали «адскими судами».

По подсчетам австралийских историков, за время войны на 134 таких транспортах, совершивших более 150 рейсов, было перевезено 126 тыс. человек из числа военнопленных и населения оккупированных Японией территорий. Но точно определить число пленных, перевезенных таким образом, сложно, поскольку некоторых из них перемещали по нескольку раз. В целом из этих 126 тыс., по разным оценкам, около 50–60 тыс. приходится на британских, австралийских, американских и голландских военнопленных.

Перевозившие их «адские суда» неоднократно подвергались нападениям подлодок и самолетов союзников. В результате около 20 из них затонули или получили серьезные повреждения, еще один транспорт сел на мель во время тайфуна. Приблизительно 22 тыс. военнопленных, находившихся на борту этих судов, погибли, причем 19 тыс. из них – в результате дружественного огня. Таким образом, на «адских судах» умерло больше пленных солдат союзников, чем при постройке японцами знаменитой «Дороги смерти» между Бирмой и Бангкоком.

Помимо пленных, на «адских судах» часто перевозили сырье и даже японских солдат. Порой японцы обращались со своими военнослужащими не лучше, чем с врагами: они находились примерно в тех же условиях, что и военнопленные. Таким образом, в ряде случаев японские солдаты оказывались в трюмах бок о бок с солдатами вражеских армий.

Пассажиры с разными судьбами

В лагерях на Молуккских островах военнопленные ежедневно умирали от голода, болезней и травм, нанесенных охранниками. Многие пленники были слишком истощены, чтобы работать. Больных японцы решили отправить обратно на Яву. Рано утром 26 ноября 1943-го в порт Амбон были доставлены более 500 голландцев и британцев (по другим данным, свыше 1000 человек), которых должен был принять на борт транспорт «Суэц Мару». Некоторых из них принесли на носилках. Перед отправкой пленных осмотрели японские медики, признав две дюжины слишком слабыми для морского путешествия.

Партию пленных разместили в трюмах №3 и 4, отведя два других трюма для японских раненых, также поднятых на «Суэц Мару». Поскольку рядом с Амбоном уже вовсю действовали американские подлодки, отвечавший за пленников лейтенант Косио запросил инструкцию на случай торпедирования судна. Начальство дало ему четкий ответ: «Ни один пленный не должен выжить или попасть в руки врага».

После полудня «Суэц Мару» вместе с судном «Ничиан Мару» вышел из Амбона под охраной тральщиков W-11 и W-12. Поначалу ничто не предвещало беды. Косио даже разрешил вынести на палубу тех пленников, чей конец был уже близок. Сделал он это не из человеколюбия, а чтобы их тела сразу же можно было сбросить за борт, как только те испустят дух. На следующий день W-11 покинул конвой, а 28 ноября ушел и «Ничиан Мару», оставив «Суэц Мару» и W-12 следовать далее по маршруту вдвоем. Тем же вечером тральщик отстал от своего подопечного, чтобы поохотиться на обнаруженную неподалеку подлодку. Всю ночь «Суэц Мару» шел в одиночестве, пока утром 29-го W-12 не вернулся.

Нужно отметить, что к марту 1943-го после взлома японских кодов США знали маршруты вражеских конвоев, включая время их отправления. Это позволило американцам наводить на них свои подлодки. Но конвой «Суэц Мару», видимо, был атакован субмариной «Боунфиш» случайно, так как в ее документах нет упоминаний о разведсведениях.

www.navsource.org/Wikimedia Commons // Субмарина ВМС США «Боунфиш», 7 марта 1943

Эта подлодка вошла в строй в мае 1943-го, после чего была направлена в Австралию, откуда уже в сентябре вышла в первый поход для действий в Южно-Китайском море. Командир лодки Том Хоган отлично проявил себя, потопив там три японских судна.

22 ноября «Боунфиш» вышла из Фримантла во второй поход, направившись в море Сулавеси. Миновав пролив Ломбок, она вышла в Яванское море, где утром 29 ноября севернее острова Кангеан заметила густые черные дымы «Суэц Мару» и W-12.

Сблизившись с целями до 2,3 км, в 8:17 Хоган выпустил в них четыре торпеды, после чего наблюдал два попадания в транспорт.

Но это был оптический обман – в судно попала лишь одна торпеда, а вторая, оказавшись бракованной, рванула перед ним. W-12 дал «Боунфиш» сдачи, сбросив глубинные бомбы. Непосредственно после атаки Хоган в перископ заметил самолет, поэтому сразу ушел на глубину, где слышал шумы погибавшего «Суэц Мару». Всплыв под перископ в 10:04, американец увидел на поверхности лишь тральщик, после чего покинул место боя.

Пока лодка была на глубине, на борту тонущего судна разыгралась трагедия. Торпеда попала в корму «Суэц Мару», где находился трюм №4. Почти все находившиеся там погибли. Несмотря на панику и неразбериху, часть пленников из трюма №3 смогли выбраться на палубу. Но они были слишком слабы, чтобы вытащить наверх своих лежачих товарищей. Тем временем японцы и корейцы, служившие охранниками, спустили на воду плоты. За ними последовали раненые японские солдаты и те пленники, кому хватило на это сил. В 9:40 «Суэц Мару» затонул, унеся на дно раненых и больных людей, не сумевших покинуть это судно.

И море покраснело от крови

После гибели транспорта в воде барахтались сотни выживших, моля о помощи. W-12 радировал в эфир, вызывая другие корабли себе на подмогу, но никто не пришел. Тогда тральщик стал кружить вокруг места катастрофы, вылавливая японцев и корейцев, закончив их спасение к 14:00.

А что же пленные? От 200 до 300 из них находились в воде, цепляясь за плоты и обломки транспорта.

Тем временем на W-12 состоялся разговор между его командиром Кавано и Косио. Моряк заявил лейтенанту, что маленький корабль переполнен и не может больше никого принять на борт. Поэтому Кавано хотел знать, что делать с находящимися в воде. Косио передал ему слова армейского начальства: никто из них «не должен попасть в руки врага». Тогда Кавано приказал расстрелять всех оставшихся в живых пленных, поскольку рядом еще могла находиться вражеская подлодка.

В носовой части W-12 разместились 12 человек, вооруженных винтовками и пулеметом, и еще по шесть вооруженных японцев встали с каждой стороны носовой палубы. Под руководством Кавано, Косио и еще одного офицера расстрельная команда приготовилась вести огонь, имея приказ целиться точно, потому что несколько японцев еще не были найдены.

Бойня началась в 14:15. На малой скорости корабль шел мимо людей в воде. Стрельба из пулемета и винтовок продолжалась до тех пор, пока море вокруг не покраснело от крови. Некоторые храбрецы, понимая, что их все равно убьют, поднимались на обломках, за которые цеплялись, и сознательно подставлялись под пули. Никому из находившихся в воде выжить не удалось.

Без права на правосудие

Закончив кровавую работу, W-12 вернулся на базу, где Кавано и Косио доложили, что все пленные погибли вместе с судном, так как были заперты в его трюмах. Вероятно, об этом преступлении никто бы и не узнал, если бы не проснулась совесть у Ёсио Касики – одного из раненых солдат, спасенных W-12. В 1949 году, когда уже завершились Нюрнбергский и Токийский процессы, он сообщил комиссии союзников о совершенном в 1943-м военном преступлении.

На основании заявления Касики были допрошены десятки свидетелей, чьи показания позволили выдвинуть обвинение против Кавано, Косио и прочих участников расстрела. Однако суд над ними так и не состоялся и преступники не понесли наказания из-за особой позиции Лондона.

Как утверждается, британский лорд-канцлер Джоуитт, ознакомившись с делом «Суэц Мару», сказал:

«Случай зверства на "Суэц Мару" особенно отвратителен, и он вызвал бы большие волнения в нашей стране, поскольку он касается стольких солдат союзников, погибших в море...»

В результате британское правительство предпочло замять эту историю, чтобы не провоцировать резкую реакцию общества.