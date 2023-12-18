Почему в СССР не делали стиральные машины с боковой загрузкой

До сих пор существует мнение, что до начала 1970-х годов стиральных машин в СССР не было и хозяйки с грязным бельем мучались исключительно вручную. Но это не так. Первые стиралки в Советском Союзе появились еще в 1925. Это были импортные модели, специально привезенные из-за границы для жен крупных партийных деятелей. А 1950-х начали изготавливать отечественные стиральные агрегаты. Однако тогда производить машины с боковой загрузкой белья считалось нецелесообразным. Но почему?

Все новейшее — для Прибалтики

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Через 5 лет после окончания Великой Отечественной войны страна, наконец, начала подниматься из разрухи. Помимо приоритета, касавшегося продуктов питания, появились и другие важные задачи. Например, потребовалось хоть как-то облегчить быт граждан. СССР начал выпускать телевизоры и стиральные машины. В основном такую технику делали в прибалтийских республиках.

В 1950 году к изготовлению стиральных агрегатов первым приступил Рижский электромеханический завод. Его инженеры разработали и запустили в производство стиральные машинки, у которых медленно вращался внутренний бак. Агрегаты назывались «ЭАЯ-2» и «ЭАЯ-3». Их заводская себестоимость выходила около 1500 рублей, но населению техника предлагалась по цене 600 рублей. Найти ее можно было только в магазинах прибалтийских республик. Правда, и за эти деньги купить такую «чудо-помощницу» могли единицы. Один среднестатистический гражданин подобную сумму денег зарабатывал в среднем за месяц. И их едва хватало на продукты и другие обязательные траты.

Конечно, большинство советских женщин было вынуждено стирать белье в корыте на речке или под краном в тазу, если в доме имелся водопровод. А вот в «рижские стиральные баки» воду наливали и сливали через шланг, но прокрученное винтом белье все равно отжимали руками.

Сибирский полуавтомат

Не секрет, что все стиральные машины, произведенные в СССР, были конструктивно похожи на аналогичные западные образцы. Например, агрегаты следующего поколения, также выпущенные на прибалтийском заводе, под названием «Рига-54» и «Рига-55», являлись копией шведской стиральной машинки «Хускварна». Сегодня такую бытовую технику мы бы назвали стиралкой «активаторного» типа. То есть двигатель, расположенный в нижней части агрегата, вращал в баке винт, который в свою очередь и крутил белье.

Советские инженеры изучали западную технику, привезенную из-за границы, и новшества применяли в производстве аналогов на родине. Модели с верхней загрузкой белья с активатором внизу, спустя десятилетия уже выпускались в Челябинске, в Чебоксарах и в других городах СССР. Например, существовала машинка под названием «Волга-8», в которую вмещалось 30 литров воды и 1,5 кг сухого грязного белья. «Волга-10» уже считалась полуавтоматом, потому что сверху оснащалась валиками, через которые постиранное белье можно было отжать. Правда, валики так накручивали все на себя, что размотать крупные вещи было сложно. И такой отжим все равно не являлся сильным.

Но вскоре появилась мегапопулярная модель, под названием «Сибирь», выпускавшаяся в Омске. У этой стиралки имелось 2 двигателя: один для вращения активатора, а другой для бака-центрифуги. Но чтобы белье отжать, машинку надо было выключить, принудительно слить воду через шланг, а затем запустить центрифугу. Но отжим все равно был посредственным, белье приходилось «докручивать» руками. Но... почти автомат!

Первая «барабанная»...

И западные и советские инженеры прекрасно знали о недостатках стирки и отжима у машинок с активаторами, но устранить их было невозможно. Агрегаты, и так, частенько ломались и горели. Чтобы белье крутилось быстрее и хорошо отжималось, у машинки должна быть другая конструкция, например, барабанная. Но такой агрегат советским инженерам поначалу казался ненадежным. Ведь даже в середине 1970-х большая половина населения страны проживала в многоквартирных домах старого фонда — в лучшем случае постройки 1930-х годов, а то и до Революции 1917. И плесень в ванных и туалетных комнатах там была постоянно — вывести ее просто не представлялось возможным. О деревянных деревенских домах и говорить было нечего, для них стиральные машины даже не предназначались в виду отсутствия водопровода. Но если бак с активатором можно было легко помыть и вытереть насухо, то за машинкой с барабанной конструкцией ухаживать сложнее.

И все-таки в СССР подобные стиралки к концу 1970-х появились. Машинка называлась «Эврика», была рассчитана на стирку 3 кг сухого белья, оснащалась таймером, после выключения которого шел слив и отжим. Загрузка белья была вертикальной, то есть сверху, это считалось конструктивно верным решением. Официальная версия — сделано так для того, чтобы внутрь механизмов не попадала грязь с пола. Но на самом деле проблема была в резиновых уплотнителях крышек барабана и самой машинки, которые и так были ненадежными, а плесень сырых ванных комнат, в которых они стояли, все разъедала. Даже при такой загрузке вода и пена при вращении барабана выплескивались постоянно. Но сам барабан из бака вынимался и всю машинку можно было помыть и вытереть насухо.

Бесценный автомат

Модель, более похожая на современную автоматическую стиральную машинку с барабаном и боковой загрузкой белья, появилась в СССР только в 1981 году. Но чтобы это произошло, еще в 1974 кировский завод «Электробытприбор» купил лицензию у итальянской фирмы, которая и сегодня производит почти все европейские стиралки. Постройка производственного комплекса в Кирове завершилась к 1979, затем в Милане было закуплено необходимое промышленное оборудование. Некоторое время его монтировали и настраивали в цехах. И, наконец, в феврале 1981 года стиральная машинка под названием «Вятка-автомат» поступила в продажу. Приобрести ее могли только очень состоятельные люди. Первые модели стоили 600 рублей, спустя год, цену снизили до 500. И это в период жизни страны, когда медсестра в больнице или молодой инженер на заводе получали 60-80 рублей в месяц. Конечно, приобрести «почти итальянский» автомат они не могли, а вот какая-нибудь «Ока» или «Сибирь», стоившие 30-50 рублей, им были «по карману».

Теперь все импортное