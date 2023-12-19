Последний солдат Второй мировой капитулировал 49 лет назад

Тэруо Накамура — последний сдавшийся военнослужащий японской армии — прекратил сопротивление спустя 29 лет после окончания Второй мировой войны. Считалось, что причина в японском менталитете и в следовании завету всех японских солдат: быть верным императору и никогда не сдаваться. Однако Накамура вовсе не был японцем. Как последний солдат императора жил в джунглях, а потом стал китайцем — в материале «Газеты.Ru».

Доброволец

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Тэруо Накамура родился 8 октября 1919 года на острове Тайвань, который тогда принадлежал Японии. Накамура не был ни японцем, ни китайцем, а происходил из ами — австронезийского аборигенного народа рыболовов, родственного индонезийцам и филиппинцам. По данным некоторых источников, при рождении Накамуру звали Аттун Палалин, но известен он был по имени Сунио.

В ноябре 1943 года Сунио стал одним из добровольцев Такасаго — специального отряда тайваньских аборигенов. Однако сам боец утверждал, что информация о добровольной службе — ложь, и пойти в армию его заставили власти. В 1944 году его отряд отправился на индонезийский остров Моротай, который прикрывал южные подступы к стратегически важным для японцев Филиппинам. Осенью 1944 года 31-я пехотная дивизия США высадилась на острове и после непродолжительного боя овладела им, поскольку первоначальная численность гарнизона не превышала 500 человек.

Однако Моротай покрыт холмами и джунглями, а потому контроль над ним был весьма условным: американская армия контролировала лишь район базы ВВС и патрулировала основные маршруты. Японцы попробовали доставить на остров подкрепление, но все попытки организовать атаку на аэродром провалились. После последней отчаянной банзай-атаки организованное сопротивление японцев прекратилось, войска на острове утратили радиосвязь со штабом и выжившие солдаты перешли к партизанской тактике. Это особенно хорошо удавалось добровольцам Такасаго, поскольку язык тайваньских аборигенов похож на тот, которым пользуются жители острова.

Как именно проходил боевой путь Накамуры неизвестно. По его собственным словам, осенью его отряд пошел на разведку и столкнулся с американцами. Он успел как минимум единожды выстрелить в противника, но вскоре отряд был разгромлен, а Накамура бежал. По версии одного из бывших сослуживцев, все было совсем не так, и в действительности Накамура самовольно оставил отряд за день до высадки американцев из-за личных конфликтов, но доказательств этому нет. Так или иначе японская армия сочла его павшим в бою 13 ноября 1944 года. Как потом выяснилось, это было далеко от правды.

Японский Робинзон

Накамура стал жить в джунглях. Из снаряжения у него были лишь винтовка, каска, нож, котелок и зеркало, — но куда важнее оказались не предметы быта, а навыки. Поскольку Накамура родился в племени, ведущем традиционный образ жизни, он с детства умел выживать в диких условиях.

Не зная, что происходит за пределами джунглей, Накамура боялся быть обнаруженным и готовил только в темноте, чтобы люди не видели дыма. Он пытался сохранить счет времени, наблюдая за луной и завязывая узел на каждый цикл. По словам Накамуры, ему сильно помогло воспитание в горах и в бедности, которое подарило ему твердую волю и необходимые умения.

«Я сохранял спокойствие и выживал, — рассказывал он. — Хотя мне не с кем было поговорить, глубоко в душе, казалось, теплился проблеск надежды и ожидания. Единственным счастьем в то время было то, что я еще жив и не потерял чувство собственного существования», — цитировала Накамуру газета Taipei Times.

Как у любого человека, ведущего примитивный образ жизни, поиск еды занимал большую часть дня Накамуры. Он выращивал батат, фасоль, бананы и сахарный тростник, охотился на птиц и диких свиней. Большую часть времени он проводил голым, поскольку из одежды уцелела лишь подобранная американская армейская куртка. Ночевал он в построенной хижине.

Интересно, что в течение десятилетий отшельничества Накамура ухаживал за винтовкой и предъявил ее в полном порядке после сдачи.

Поддержание оружия в порядке — важная часть устава и самоидентификации солдат, что косвенно опровергает версию о дезертирстве.

Не до конца ясна мотивация Накамуры. Многие другие случаи отказа от капитуляции японских солдат обычно объясняют особенностями национального характера и культуры, но ведь ами по имени Сунио ни в коей мере не был японцем и даже не мог свободно говорить на японском языке. Тем не менее, объясняя свои действия, Накамура ссылается на полученный приказ: «Мой командир приказал мне сражаться до конца».

1975 год. Теруо Накамура (справа) во время встречи с женой и сыном в аэропорту Тайбэя

Гражданин Китайской республики

Все эти годы у Накамуры на острове был товарищ — местный житель Доядаиде. Он периодически помогал ему с припасами и каждый раз при встрече пытался убедить, что война давно закончилась. Накамура в это не верил и заставлял друга хранить факт своего существования в тайне от других жителей.

Доядаиде проболтался о последнем японском солдате лишь к концу жизни, тяжело заболев. По острову поползли слухи, индонезийская армия отправила на поиски отряд, который 18 декабря 1974 года обнаружил отшельника в то время, как он рубил дрова. Солдаты попытались спеть японский гимн для демонстрации мирных намерений, но Накамура все равно набросился на индонезийцев с винтовкой. В итоге отряд сумел его задержать, не причиняя вред.

Накамура был сильно удивлен, узнав, что война окончена. Например, он связывал частые полеты самолетов над островом с продолжающимися боевыми действиями, в то время как в действительности они по большей части были связаны с расположенной неподалеку индонезийской авиабазой.

Куда большее удивление ждало последнего солдата японской армии дома. Тайвань не принадлежал ни Японии, ни Китаю, а был де-факто суверенным государством. Накамура очень обрадовался, встретившись с женой, но вскоре она со слезами на глазах призналась, что считала его мертвым и вышла замуж за другого. Однако новый муж бывшей жены Накамуры так же обрадовался его возвращению и согласился развестись, так что пара воссоединилась спустя 30 лет.