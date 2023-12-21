Почему выигравший миллионы в лотерею бросил все и стал отшельником

В середине декабря шотландские СМИ сообщили, что из жизни ушел самый странный миллионер на Британских островах. В 1990-е он с приятелем сорвал рекордный на тот момент джекпот в 22,6 миллиона фунтов стерлингов (около 53 миллионов фунтов стерлингов, или шесть миллиардов рублей по современному курсу). С тех пор победитель лотереи вел уединенную жизнь, а журналисты пытались узнать о нем хоть что-то. «Лента.ру» разбирается в таинственной истории отшельника Пола Мэддисона.

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Друзья постоянно играли в лотерею с одними и теми же числами

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Имена 45-летнего Пола Мэддисона и его 32-летнего друга Марка Гардинера облетели все мировые издания в 1995 году. Они вместе владели компанией Croft Glass по установке окон в Гастингсе, графство Восточный Суссекс. Их фирма не была лидером рынка, но вполне обеспечивала хозяев. У обоих мужчин были жены и дети, семьи много времени проводили вместе.

В 1995-м помимо походов по пабам и совместных поездок на отдых, друзья придумали себе новое развлечение — начали каждую неделю играть в лотерею, причем покупали дорогой билет за 50 фунтов стерлингов и ставили всегда на одни и те же числа. Удача улыбнулась им удивительно быстро.

Марк Гардинер победитель лотереи, друг Пола Мэддисона:

Нам страшно повезло. Мы выиграли через несколько недель. И даже после победы жена Пола говорила, что 50 фунтов в неделю на лотерею — жуткая трата денег. Это было очень смешно

Фотографии счастливых победителей, поливающих друг друга шампанским, облетели все таблоиды. По современным меркам выигрыш в 22 миллиона выглядит не таким уж большим (особенно на фоне миллиардных джекпотов некоторых лотерей), но в середине 1990-х он стал настоящим событием. Для Великобритании 90-х это был рекордный джекпот, полученный по одному билету.

Пол Мэддисон и Марк Гардинер

Мэддисон ушел из бизнеса и отгородился от мира

Друзья разделили выигрыш поровну и окунулись в новую жизнь. Гардинер сразу же начал вести себя, как положено победителю лотереи, который не очень представляет, что делать со свалившимся на него состоянием. Он Барбадосе, автомобиль Aston Martin и мотоцикл Harley-Davidson.

Мэддисон решил отойти от дел и уехал в шотландский город Перт «ради тихой жизни». А дальше произошло то, что до сих пор остается загадкой для его приятелей. Пол превратился в настоящего затворника. Раньше он был веселым, общительным человеком, но после переезда перестал общаться практически со всеми знакомыми. Гардинер признавался, что полностью потерял с Мэддисоном связь около 20 лет назад.

Марк Гардинер в интервью Daily Mail, декабрь 2023:

Он перебрался в Шотландию, а потом мы потеряли все контакты. Но я до сих его обожаю. Он был очень хорошим человеком. (...) Очень жаль, что мы больше не общаемся, но он выбрал другую жизнь, подвел черту под прежней

Если финансовые приключения Гардинера еще долго развлекали читателей таблоидов, то о Мэддисоне почти ничего не было слышно. Впрочем, всего через несколько месяцев после победы появилась информация, что он развелся с женой Рут, с которой весело танцевал канкан на фотографиях вручения чека на 22 миллиона.

Причем в статье Daily Mirror говорится, что она не просто ушла от Мэддисона, а убежала с любовником, прихватив миллион фунтов из выигрыша. Если это и правда, то никакого открытого расследования кражи или чего-то похожего не было

В 1997 году Мэддисон женился на шотландке Эвелин Макгиллаври, которая сначала работала уборщицей и садовницей в его особняке с шестью спальнями. После они купили поместье XVI века Robgill Tower в округе Дамфрис-энд-Галловей. Этот старинный дом, который СМИ называли «замком», Мэддисон превратил в настоящую неприступную крепость

Здание и так со всех сторон окружено скалами и лесом. По всей территории миллионер поставил камеры наблюдения. В доме почти не было прислуги, все ворота и калитки открывались с помощью дистанционного управления, а хозяева общались с внешним миром исключительно по интеркому, почти не выходя с территории поместья и не показываясь на глаза соседям.

Когда кто-то все же пытался взять у Мэддисона интервью, он отвечал через интерком:

«Мне абсолютно нечего сказать медиа. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я просто хочу уединения, понимаете?»

Мэддисон мог примкнуть к секте

Новое жилище Мэддисона было настолько хорошо отгорожено от внешнего мира, что им, как говорят, интересовался другой известный затворник — знаменитый американский певец Майкл Джексон. Правда, неизвестно, действительно ли он пытался купить дом.

Поведение новоявленного миллионера действительно могло показаться странным, потому что прежние знакомые описывали его как настоящего весельчака и очень компанейского человека.

Марк Гардинер в интервью Daily Mail, декабрь 2023:

На работе мы постоянно смеялись. Не могу сказать ни одного дурного слова о нем. Меня просто шокировало, что его больше нет. Настоящая тоска. Он ушел слишком рано

Впрочем, именно Гардинер одном интервью Шотландии его старый друг примкнул к «Свидетелям Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России — прим. «Ленты.ру»). Это могло бы объяснить многие странности в поведении Мэддисона — вроде затворничества и нежелания общаться с людьми из прошлого.

После известия о его женитьбы на Эвелин Макгиллаври в 1997 году в следующий раз британцы услышали о миллионере-затворнике два года спустя, причем это была очень странная история. В 1999-м году Мэддисон устроил шумное судебное разбирательство с прачечной, расположенной рядом с его домом. Он требовал от предприятия ровно 953 фунта стерлингов за некое старинное шелковое покрывало. Миллионер заявил, что прачечная не только не очистила пятно от чая, но и придала ему розовый оттенок, чем окончательно испортила.

Ответчик заявил, что предупреждал клиента об опасности, так как никаких инструкций по чистке к покрывалу не прилагалось. Эта странная история долгое время была единственной информацией о Мэддисоне, которого все таблоиды уже тогда стали называть эксцентричным миллионером-отшельником.

В последние годы о Мэддисоне никто ничего не знал

В 2008 году Мэддисон с женой продали Robgill Tower за 2,8 миллиона фунтов стерлингов и перебрались жить в Перт. Макгиллаври тогда пообщалась с прессой и заявила, что переезд будет следующим шагом в их жизни.

Эвелин Макгиллаври, жена Пола Мэддисона:

Это был замечательный дом, и мы были очень счастливы в нем, но теперь он стал слишком велик. Мы иногда переносили спальни из одного помещения в другое просто ради разнообразия. Теперь пришло время воплотить в жизнь нашу следующую мечту. А этот дом — настоящая фантазия победителя лотереи. Возможно, какой-то другой счастливчик купит его

После этого супруги пропали из поля зрения прессы. В начале 2023 года стало известно, что Макгиллаври, которой было 62 года, покинула этот мир. В ноябре за ней последовал 73-летний Мэддисон. Пока неизвестно, каким состоянием они владели в последние годы и кому оно достанется.

Марк Гардинер благополучно промотал свои 11 миллионов фунтов стерлингов. Нельзя сказать, что он остался ни с чем, но выигрыш не стал для него трамплином в новую жизнь. Он спустил деньги на дорогие покупки и неудачные инвестиции, несколько раз разводился и снова женился, а сейчас опять живет в родном Гастингсе.

Марк Гардинер