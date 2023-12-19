Киллер, маньяк, «банда амазонок»: как наказали самых опасных преступников в 2023 году

2023 год внес свои коррективы в российскую судебную практику: поджигателя военкомата впервые осудили по статье о теракте, а за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ впервые вынесли заочный приговор. Вместе с тем суды поставили точки в целом ряде громких процессов: сроки получили главный киллер России Аслан Гагиев по кличке Джако и казанский стрелок Ильназ Галявиев, напавший на гимназию №175, ангарский маньяк Михаил Попков и основатель компании Group-IB Илья Сачков, лидер запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин (внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и вор в законе Юрий Пичугин (Пичуга). Подробности о главных приговорах 2023 года — в материале «Ленты.ру».

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Январь. Первый заочно осужденный за фейки о Российской армии

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Приговор: восемь лет лишения свободы

В январе Басманный районный суд Москвы вынес первый в России заочный приговор за фейки о ВС РФ: майор полиции Олег Кашинцев получил восемь лет колонии общего режима. Его признали виновным по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти») УК РФ.

Олег Кашинцев

Кроме того, Кашинцева лишили звания, а также права администрировать соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет. Кашинцев скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Как установили следствие и суд, полицейский весной 2022 года опубликовал в соцсетях две публикации с критикой специальной военной операции (СВО) и действий президента России Владимира Путина.

Январь. Первый поджигатель военкомата — террорист

Приговор: 12 лет лишения свободы

Житель Югры Владислав Борисенко впервые в России был осужден за поджог военкомата по статье 205 УК РФ («Теракт») — приговор ему вынес Центральный окружной военный суд. Борисенко получил 12 лет лишения свободы: первые три — в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

В ночь на 4 мая 2022 года военкомат в Нижневартовске забросали коктейлями Молотова. На тот момент в здании находился только сторож: он не пострадал, однако огонь повредил отделку на площади одного квадратного метра. Первоначально уголовное дело по факту инцидента было возбуждено по статьям об умышленном повреждении чужого имущества и хулиганстве.

Владислав Борисенко в момент поджога военкомата

Однако позже обвинение переквалифицировали на теракт. Как установил суд, сообщник Борисенко Василий Гаврилишен из Нижневартовска списался с неустановленным заказчиком в одном из мессенджеров, который предложил вознаграждение в размере 1-3 миллионов рублей за поджог военкомата. Сообщники получили на криптокошелек задаток — тысячу долларов.

После этого Борисенко приобрел компоненты для коктейлей Молотова. Гаврилишен кинул семь бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата, а Борисенко снимал происходящее на видео для отчета. На суде оба признали вину, однако заявили, что пошли на преступление из-за денег, а не выполняли заказ с Украины. После приговора Борисенко Гаврилишена осудили на 13 лет, также признав его виновным в теракте.

Февраль. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Приговор: 22 года лишения свободы

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали виновным в особо тяжких преступлениях спустя два года после его задержания. 2 февраля в Люберецком городском суде Подмосковья присяжные вынесли Фургалу обвинительный вердикт, а несколько дней спустя был оглашен приговор — 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Трое остальных фигурантов дела получили от 9,5 года до 21 года колонии. Сам Фургал в своем последнем слове просил об оправдании, настаивая на своей невиновности. Суд установил, что он причастен к покушению на бизнесмена Александра Смольского и расправам над предпринимателями Евгением Зорей и Олегом Булатовым в 2004-2005 годах.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Теперь Фургала ждет второй процесс — на этот раз его будут судить за хищение денежных средств из МСП Банка, мошенничество, организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями, незаконное предпринимательство и отмывание преступных доходов.

По данным следствия, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитили более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов.

Апрель. «Банда амазонок»

Приговор: от 24 лет до пожизненного лишения свободы

Ростовский областной суд вынес приговор по делу одной из самых жестоких группировок в истории современной России — «банды амазонок». Суд вынес приговор на основании вердикта присяжных заседателей, которые сочли всех участников банды виновными в серии расправ.

Главарь группировки Инесса Тарвердиева вместе со своей дочерью и подельницей Викторией получили по 25 лет лишения свободы: этот срок — максимальный для женщин в России. Второй главарь банды, любовник Тарвердиевой Роман Подкопаев был ликвидирован при задержании.

Главарь «банды амазонок» Инесса Тарвердиева

Его сестра и участница банды Анастасия Синельник (Подкопаева) получила 24 года лишения свободы. Единственным мужчиной на скамье подсудимых оказался муж Анастасии Сергей Синельник, бывший милиционер. Он получил 25 лет колонии с лишением звания «старший лейтенант милиции».

15 декабря Третий апелляционный суд ужесточил наказание Синельнику до пожизненного срока

По версии следствия, в 2007-2013 годах жертвами «банды амазонок» стали как минимум 26 человек, включая водителей и милиционеров. Участники группировки совершили 60 краж и разбойных нападений.

В июле 2009 года они расправились с командиром нижегородского СОБРа Дмитрием Чудаковым и его семьей: женой, семилетним сыном и одиннадцатилетней дочерью. Бандитов задержали осенью 2013 года. Через четыре года им вынесли первый приговор, по которому они были осуждены на сроки от 16 лет до 21 года лишения свободы.

Апрель. Казанский стрелок Ильназ Галявиев

Приговор: пожизненный срок

Уголовное дело о вооруженном нападении 19-летнего выпускника Ильназа Галявиева на гимназию №175 в Казани Верховный суд Татарстана рассматривал полгода. Несмотря на полное раскаяние, Галявиев получил максимальное наказание, предусмотренное УК РФ за его преступление, — пожизненное лишение свободы.

Ильназ Галявиев

Казанского стрелка отправили в колонию особого режима №6 в Соль-Илецке Оренбургской области, больше известную под названием «Черный дельфин». Адвокат Галявиева пытался оспорить суровый приговор, однако не добился успеха. Нападение на казанскую гимназию №175 ее выпускник совершил 11 мая 2021 года.

Он открыл стрельбу в учебном заведении, что стало летальным для семерых детей и двух учителей. 143 пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью от огнестрельных ранений, а всего по делу были признаны потерпевшими 667 человек.

Июнь. Вор в законе Юрий Пичугин (Пичуга)

Приговор: пожизненный срок

Процесс над одним из самых влиятельных криминальных авторитетов России, вором в законе Юрием Пичугиным (Пичугой) начался в январе 2020 года. Вместе с ним в Верховном суде Коми судили 17 участников его организованной преступной группировки (ОПГ), которой вменялись 28 преступлений.

Вор в законе Юрий Пичугин (Пичуга)

Пичугин с вторым лидером ОПГ Хадисом Азизовым получили пожизненные сроки. Остальные подсудимые были приговорены к срокам от семи до 24 лет лишения свободы со штрафами от 500 тысяч до 10 миллионов рублей. После приговора против Пичугина возбудили новое дело — по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

По версии следствия, в начале 90-х Пичугин создал группировку, которая занималась вымогательством денег у коммерсантов. Средства предназначались для «общака», из которого шла поддержка представителей преступного мира, отбывающих наказания в местах лишения свободы.

Июль. Основатель компании Group-IB Илья Сачков

Приговор: 14 лет колонии строгого режима

Расследование уголовного дела в отношении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который считался одним из главных российских специалистов по кибербезопасности, длилось два года и завершилось обвинительным приговором. Несмотря на полное отрицание вины, Сачков получил 14 лет колонии.

Приговор суда был ожидаемым: основателя Group-IB обвиняли в госизмене, а в российской судебной практике нет ни одного оправдательного вердикта по этой категории дел. Само рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку в нем содержатся секретные материалы.

Основатель Group-IB Илья Сачков

Тем не менее уже после оглашения приговора Сачкову стало известно, что вещдоками по его делу были ноутбук, телефоны, а также визитные карточки агента ФБР и работника посольства Великобритании. Что конкретно совершил Сачков, общественность так и не узнала — на этот счет в открытых источниках есть две основные версии.

Согласно первой — от самого Сачкова, — он стал жертвой оговора своих врагов из IT-индустрии, хакеров, с которыми боролся

По второй версии, показания против основателя Group-IB дал экс-сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Сергей Михайлов, ранее осужденный за госизмену. Михайлов утверждал, что Сачков якобы передал ФБР данные на русских хакеров.

Основанная Сачковым в 2003 году компания Group-IB занимается предотвращением кибератак, безопасностью в сфере IT и разработкой соответствующего программного обеспечения. Пока Сачков был под стражей, менеджмент компании в апреле 2023 года выкупил российский бизнес Group-IB и сменил название компании на F.A.C.C.T.

Сентябрь. Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако)

Приговор: пожизненный срок

Суд над главарем крупнейшей в России ОПГ Асланом Гагиевым (Джако), которого журналисты окрестили главным киллером страны, длился пять лет. Как установили следствие и суд, Гагиев руководил группировкой, которая совершила больше 60 заказных расправ.

В частности, на счету киллеров Джако — жизни мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего вице-премьера республиканского правительства Казбека Пагиева, начальника республиканского УБОП Марка Мецаева, заместителя начальника управления уголовного розыска республики Виталия Чельдиева и майора милиции Ильи Касрадзе.

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако)

Кроме того, ОПГ расправилась с председателем правления банка «Национальный Капитал» Дмитрием Плытником, владельцем Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александром Слесаревым и его семьей, а также с председателем правления банка «Кутузовский» Олегом Новосельским.

Сам Гагиев несколько лет скрывался от российского правосудия в Европе, затем его поймали в Вене, но австрийские власти не спешили выдавать Джако

Лишь в 2018 году он был экстрадирован и предстал перед судом вместе с 11 участниками своей группировки, среди которых были трое бывших полицейских.

Выступая в суде, Гагиев пытался обелить себя: он заявлял, что просто помогал друзьям и родственникам в решении их проблем, причем в рамках закона. Однако суд признал участников ОПГ виновными в совершении особо тяжких преступлений и назначил наказания от 12 лет до пожизненного срока, который получил сам Джако.

Сентябрь. Московский отравитель Алексей Выговский

Приговор: 22,5 года лишения свободы

Раменский городской суд Московской области вынес второй приговор Московскому отравителю Алексею Выговскому, который в 2007-2008 годах отправил на тот свет 22 человека. Эти преступления следователи раскрыли, изучая 45 архивных дел, связанных с тяжелым отравлением людей на московских вокзалах и в электричках.

Московский отравитель Алексей Выговский

Как выяснилось, Выговский использовал нейролептик, который применялся при лечении психически больных людей. Серийный отравитель знакомился на площади трех вокзалов в Москве с хорошо одетыми, но выпившими мужчинами, а затем угощал их коньяком из своей фляжки, в который был подмешан лекарственный препарат.

Когда потерпевший терял сознание от острой сосудистой недостаточности, вызванной нейролептиком, Выговский забирал у него деньги и ценности. Таким образом он орудовал в подмосковных электричках на протяжении 15 лет. Его поймали в 2009 году и осудили за отравление 15 человек. Уже в местах лишения свободы Выговский признался в новых расправах.

Ноябрь. Ангарский маньяк Михаил Попков

Приговор: 10 лет лишения свободы

Суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову: он получил 10 лет лишения свободы за расправы над женщинами, совершенные в 1997, 1998 и 2003 годах.

Ангарский маньяк Михаил Попков

Бывший милиционер Попков, который ранее был приговорен к двум пожизненным срокам, считается самым страшным маньяком в истории России: на его счету — как минимум 83 жизни. При этом следователи намерены проверить его на причастность еще к 50 расправам на территории Дальневосточного федерального округа — от Владивостока до Улан-Удэ.

У Попкова есть своя тактика признания в новых преступлениях — маньяк, находясь в колонии особого режима, всякий раз сознается в 2-3 новых эпизодах, чтобы его на время следствия переместили в СИЗО с более легким режимом содержания, таким образом устраивая себе своеобразный «отпуск».

Ноябрь. Лидер РДК Денис Капустин

Приговор: пожизненный срок

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил 39-летнего Дениса Капустина (внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному сроку.

Он признан виновным по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка теракта»), статье 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. Капустина объявили в международный розыск.

Лидер РДК Денис Капустин

Будущий лидер РДК родился в Москве. Его дед, Ефим Карпманский, этнический еврей, прошел Великую Отечественную войну. В 2001 году вся семья Капустина переехала в Германию, где Денис примкнул к местной банде скинхедов. Вернувшись в Москву, он сошелся с футбольными ультрас и участвовал в массовых драках.

Капустин стал авторитетной фигурой среди неонацистов, позже перебрался на Украину и возглавил запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК).

Его покровителем стал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов

Именно по указанию Буданова участники РДК 2 марта атаковали брянские села: нападение унесло жизни двух мирных жителей, еще двое были ранены. Кроме того, Капустин организовал покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, под автомобилем которого преступники прикрепили самодельное взрывное устройство.