12 причудливых новогодних традиций из разных уголков мира

Новый год и Рождество — это один из самых долгожданных и волшебных праздников во всём мире. Дети ждут подарков и волшебства, а взрослые наряжают ёлки, украшают дома и надеются на чудо.

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Многие наряжаются в карнавальные костюмы, готовят угощения, поют песни и водят хороводы. И конечно же, каждый соблюдает традиции и обычаи, которые должны принести удачу в наступающем году.

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А знаете ли вы, что в некоторых уголка мира Новый год отмечают не так, как мы привыкли? Если в России всё понятно – новогодний стол, записки с желаниями в шампанском, оливье и Дед Мороз, то в некоторых странах мандарины заменяют виноградом, а вместо гуляний ходят вокруг дома с чемоданом.

Сегодня мы собрали для вас 12 необычных и чудных традиций, которые поднимут вам настроение, а может, и вдохновят на новогодние приключения.

1. Испанская хитрость

Всем известно, что Испания – страна вина. Главная задача фермеров – продать как можно больше винограда. Как правило, фрукты скупают виноделы и холдинги, но, когда выдаётся очень урожайный год, нужно продать как можно больше винограда, чтобы окупить убытки прошлых лет.

Тогда фермеры придумали поверье, что если есть виноград в новогоднюю ночь, то это сулит счастье и достаток семье. Прилавки виноградников пустели на глазах, а со временем это переросло в национальную традицию.

В канун праздников в магазинах можно легко найти уже готовые, упакованные 12 виноградин, которые надо съедать в полночь, под бой часов, запивая шампанским. После такого ритуала обязательно должны исполниться все мечты. Важно было при этом стоять на левой ноге, чтобы правой успеть шагнуть в новый год.

Чтобы новый год принёс изобилие и достаток, испанцы бросают в бокалы с шампанским золотые кольца, а если добавить к ним зёрна чечевицы, то в будущем году не будешь голодать. Для верности испанцы кладут в новый год зубчик чеснока в кошелёк, чтобы наверняка деньги в нём не перевелись.

2. Кубинские водопады

Новый год на Кубе – это всегда праздник воды. Перед самим празднованием все жители заполняют всевозможные ёмкости с водой, ожидая полуночи. Как только начинают быть куранты, кубинцы выливают воду. В ход идут ковши, тазы, вёдра и всё, во что можно набрать воды.

Вода льётся ото всюду. Кубинцы выливают воду из окон, выходят на улицы, а некоторые даже обливаются сами. По традиции это принесёт удачу, счастье и достаток в наступающем году.

3. Греческие сладости

Если мы привыкли, что на новогоднем столе обязательно должны быть мандарины, то у греков всё наоборот. Они очень любят сладкое, поэтому главным блюдом новогоднего стола должен быть огромный торт.

Угощение обязательно печётся с секретом. В процессе приготовление в торт прячется монетка, кому она попадётся – тому сулит много удачи и счастья в новом году.

Новый год в Греции совпадает с днём Святого Василия, греческого Деда Мороза. В это время все дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что святой Василий принесёт им подарки.

4. Бразильский праздник

Бразилия известна своими карнавалами и особой любовью к праздникам. Это всегда масштабно, шумно и весело. В новогоднюю ночь все бразильцы надевают белые наряды и отправляются к океану.

Белый цвет в Бразилии символизирует успех, удачу, изобилие и счастье. Поэтому это главный цвет новогодней ночи. По традиции бразильцы поклоняются богине моря и отпускают в океан букеты из белых цветов. Вслед они отпускают в море лодки с подарками. Завершается празднование танцами, без которых в Бразилии не проходит ни один праздник.

5. Итальянские страсти

Если бразильцы наряжаются в белые одежды, то итальянцы обязательно надевают красное бельё. Они верят, что это обязательно принесёт им удачу.

С особым пристрастием к этой традиции относятся незамужние девушки. Они верят, что такой наряд поможет им обрести личное счастье в новом году.

Важно для итальянцев и то, кого они первым встретят в новом году. Женщина должна была встретить мужчину, а мужчина женщину.

Для процветания в наступающем году итальянцы едят днём суп из чечевицы, а на новогодний стол ставят блюда из морепродуктов.

6. Американские записки

В США есть традиция выходить в сочельник на центральную площадь и проводить обряд избавления от плохих воспоминаний. Это называется у них «День хорошего избавления».

Американцы веселятся, отпускают все невзгоды и пишут записки с желаниями, которые обязательно должны исполниться в новом году.

7. Болгарские тумаки

Вместо новогодней ели, в канун Нового года болгары украшают ветви кизила. После боя курантов они собираются и ходят в гости, при этом важное условие – переступив порог, побить веточкой кизила хозяина дома.

Такой обряд сулит удачу и достаток в доме. Взамен хозяева угощают гостей сладостями и монетами.

Если кто-то чихнёт накануне Нового года, это считается хорошим предзнаменованием. А первое родившееся в новом году животное получит имя человека, который чихнул в канун Нового года.

8. Шведские рукоделия

Шведы перед Новым годом погружаются в рукоделие, потому что лучшим подарком считают свечу, да не простую из магазина, а сделанную своими руками.

В канун праздника шведские папы всегда выходят выбрасывать мусор, чтобы потом незаметно переодеться и вернуться в дом в образе Деда Мороза.

9. Эквадорская масленица

В Эквадоре в канун Нового года изготавливают чучела, которые символизируют всё плохое, что случилось за прошедший год. Часто эти куклы символизируют либо каких-то нехороших людей, либо плохие события. Под бой курантов всей семьёй эти чучело сжигают и загадывают только хорошее на грядущий год.

Молодёжь наутро переодевается в так называемых «новогодних вдов», ходят по улицам и просят милостыню на похороны своего супруга. Такой спектакль веселит эквадорцев, и они с радостью подыгрывают. Всю выручку ряженые вечером прогуливали в барах и кабаках.

10. Филиппинские духи

На Филиппинах очень боятся злых духов, поэтому праздники у них проходят максимально шумно. Они считают, что таким поведением они отгоняют духов и не привлекают беду в свой дом. Особо суеверные ходят вокруг дома с кастрюлями, в которых брякают монеты. Считается, что так они привлекают в дом богатство.

На новогоднем столе обязательно должно быть 12 круглых фруктов, которые символизируют 12 месяцев в году. И неспроста круглых, ведь круг у филиппинцев — это символ процветания и изобилия. И да, праздничные наряды у них тоже в кружочек или в горошек.

Особая традиция у филиппинцев – наполнить перед сочельником кошельки деньгами. Как символ удачи и благосостояния в наступающем году. Дети же прыгают на месте, считается, что если прыгнуть высоко, то можно вырасти в новом году.

11. Японские колокола

В Японии Новый год, так же как и в России – это праздник подарков, желаний и очищения. Новый год в Японии называется O-Shōgatsu, что означает первый месяц года.

До наступления сочельника они стараются закончить все дела, убрать квартиры, отдать долги и простить обиды. Провожают старый год японцы с благодарностью, отмечая праздничным ужином с главным блюдом – гречневой лапшой.

В полночь в Японии бьют колокола буддийских храмов, 108 раз. Это число в религии обозначает 108 соблазнов, которым может подвергаться каждый человек.

Новый год японцы отмечают три дня и обязательно посещают храм. Свои дома они украшают орнаментами из сливы, сосны или бамбука, как символ процветания и долговечности.

Особо везёт в Новый год детям, которым принято дарить деньги.

12. Мексиканские и аргентинские причуды

Жители Мексики и Аргентины, а также Боливии и Венесуэлы, так же как и все, украшают дома. В цветах они отдают предпочтение белым, красным, жёлтым и зелёным оттенкам.

В новогоднюю ночь многие из них берут чемодан и начинают ходить с ним вокруг дома. Считается, что это принесёт много удачи и путешествий в наступающем году.

В каждой стране есть свои традиции. Да что уж там в стране, в каждой семье есть свои новогодние обычаи. Кто-то готовит определённое блюдо, кто-то наряжается в символ наступающего года. Главное, что все ждут от Нового года обыкновенного чуда и капельку волшебства.