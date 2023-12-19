Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о грядущей войне подтверждает воинственные настроения Запада в отношении России. На это в соцсети X Флориан Филиппо.
«"Европейский Союз должен быть готов к войне к концу десятилетия". Сумасшедшее заявление из Германии! Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить», — написал он.
Политик указал, что подобные высказывания подтверждают стремление к постоянной самоубийственной войне с Россией по инициативе Вашингтона. Также Филиппо увидел в этом желание Берлина создать в Европе единую армию под немецко-американским руководством. «Свободная Франция должна выступить против такого видения мира», — резюмировал он.
16 декабря Борис Писториус заявил, что странам Европы стоит готовиться к новым военным угрозам — для этого им нужно как можно больше укреплять оборонный потенциал. «У нас 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества», — сказал он.