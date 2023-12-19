Ростовский губернатор пообещал оказать помощь семье погибшего бойца Рудакова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего бойца Романа Рудакова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам главы региона, он поручил связаться с родными военнослужащего. В Батайске, где они проживают, их уже навестили глава администрации города и представители Минобороны РФ. А брату Романа Алексею оказывают необходимую ему помощь.

"Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", - заверил Василий Голубев.