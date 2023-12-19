Ростовский губернатор пообещал оказать помощь семье погибшего бойца Рудакова
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего бойца Романа Рудакова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
По словам главы региона, он поручил связаться с родными военнослужащего. В Батайске, где они проживают, их уже навестили глава администрации города и представители Минобороны РФ. А брату Романа Алексею оказывают необходимую ему помощь.
"Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать", - заверил Василий Голубев.
Роман Рудаков сражался в Марьинке в ДНР. Во время штурма их группа попала в окружение. Бойцы держали оборону до последнего патрона. При зачистке города на стене подвала одного из домов бойцы нашли послание от Рудакова, в котором он просил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.