Рэп-баттлы: путь от культового феномена до забвения

С ютуб-каналов главных площадок рэп-баттлов России с вечера 19 декабря удалены или скрыты все выпуски. Поединки оскорбляющих друг друга МС недоступны для просмотра ни на Versus, ни на медийных страницах филиалов Slovo в регионах. Причиной стало возбуждение уголовного дела в отношении хип-хоп исполнителя Ислама Закирова под псевдонимом Рецедив из-за панча на одном малоизвестном ивенте. Недоступные теперь зрителям баттлы русских рэперов в 2010-х стали знаковым явлением в культуре России. В них участвовали самые известные МС страны, а главной точкой рифмованных дуэлей стал Петербург. О том, как начинались баттлы в Северной столице и к чему пришли, – в материале «ФедералПресс».

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Как в Петербурге появились рэп-баттлы

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Культура баттлов в русском рэпе расцвела с массовым распространением интернета. Словесные баталии в 2000-х происходили в основном в сети. Участники присылали песни на озвученную заранее тему, а далее судьи решали – кто изящнее и больнее оскорбил оппонента. Соревнования шли в классической спортивной турнирной сетке – и каждый онлайн-баттл выигрывал в итоге один МС.

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Датой, когда изменился привычный формат, можно назвать 1 сентября 2013 года. Тогда в подворотнях Лиговского проспекта, в баре 1703, состоялся первый Versus Battle. В отличие от онлайн-ивента, здесь МС стояли друг напротив друга вживую – и буквально сыпали друг другу оскорбления в лицо. Первыми участниками Versus стали Гарри Топор и Billy Milligan (ака Stim). Сражение третьей пары – Oxxxymiron'a* и Крип-А-Крипа – принесло новой баттл-площадке первую известность в узких кругах. А дальше она только росла.

В первом сезоне Versus в баттлах сходились многие знаковые для российской рэп-сцены исполнители: СД, Czar, Jubilee, Johnyboy, Yanix и многие другие. Их знали «в тусовке», но широкой аудитории эти артисты были неизвестны. Из популярных на тот момент рэперов в петербургском баттле поучаствовал лишь Noize MC*, сразившийся с Гарри Топором и проигравший ему по причине депрессивного периода.

Но оффлайн-формат словесных дуэлей почти сразу понравился российскому зрителю из-за полного отсутствия рамок и нормы. Оскорбления касались родственников оппонентов, их сексуальных ориентаций и прочего. Конечно, чаще всего это все делалось «ради баттла» и никакого негатива по отношению друг к другу МС не испытывали. Но бывали и исключения.

По ТВ такого не показывали ни до, ни после. Для интернета же такое действо было в новинку. Просмотры быстро стали исчисляться сотнями тысяч. Поэтому довольно быстро число желающих поучаствовать в баттлах МС быстро росло. Исполнители быстро получали узнаваемость и, соответственно, шанс привлечь к своему творчеству новых слушателей.

Versus стремительно развивался несколько лет. Помимо стандартных баттлов, в 1703-м появилась лига Fresh Blood, где в формате турнира пробовали себя молодые и неизвестные реперы. Периодически стали проводиться открытые ивенты на больших сценах.

В Петербурге походы на рэп-баттл стали модным культурным развлечением. Билеты на них раскупали практически мгновенно.

Как рэп-баттлы в РФ стали культурным феноменом

В апреле 2015 года на Youtube выходит баттл Oxxxymiron* VS Johnyboy. Именно он принес Versus'у огромную известность по всей стране и сделал Мирона Федорова большой звездой, а не нишевым артистом.

После успеха этого выпуска баттлы в сети стали набирать уже миллионы просмотров. Культура стала расширяться – в Петербурге и других городах страны появились и другие площадки, где словесно сражались менее известные МС. Самой громкой из них стала Slovo, открывшая таких знаковых для баттл-культуры артистов, как Слава КПСС и Денис Чейни.

Следующий виток популярности Versus был связан с первым баттлом блогеров – в марте 2016 года в баре 1703 сошлись Юрий Хованский и Дмитрий Ларин. Их поединок сразу побил все рекорды по просмотрам и долгое время был самым популярным на канале. После этот рекорд побил баттл Oxxxymiron* VS Слава КПСС в августе 2017 года, который на момент выхода обсуждали буквально все, а сюжеты о нем выходили на Первом и других ТВ-каналах. Именно после этого поединка рэп-баттлы стали общепризнанным культурным явлением России, а за рубежом местные баттл-МС завидовали миллионным просмотрам российских артистов.

В феврале 2018 года шума наделал баттл легенд русского рэпа из группы Centr – бывших товарищей Гуфа и Птахи. Он был интересен медийной составляющей, а также давней и сложной историей отношений соперников. После этого баттла выпусков, которые становились бы большим культурным событием, не было. Формат будто бы «сказал все, что мог». Баттлы на разных площадках продолжались – в классической форме, под биты, в комплементарном стиле. Но они вернулись туда, где были изначально – в андеграунд.

В петербургском Versus'e успели поучаствовать многие артисты, которые после стали известны благодаря основному творчеству, а не баттлам. Это, например, Олег ЛСП, ATL, лидер группы «Френдзона» Galat, а также блогер Эльдар Джарахов. Однако многие МС остались известными только в узкой нише «выхода в круг». И это относится не только к Versus, но и ко всем площадкам.

Почему в Youtube исчезли рэп-баттлы

Выпуски с Youtube-каналов основных баттл-площадок пропали из-за уголовного дела в отношении рэпера Ислама Закирова под псевдонимом Рецидив. На одном из поединков он зачитал строки о том, что бьет русскую беременную девушку и тем самым наносит «превентивный удар». В СК РФ заявили, что возбуждено уголовное дело по 282 статье УК. После этого Рецидив записал извинение на камеру.

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