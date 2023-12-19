19 декабря. Какой сегодня праздник

В 2023 году 19 декабря отмечаются День рождения линолеума, День военной контрразведки России, День снабженца и День памяти святителя Николая Чудотворца

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День рождения линолеума

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Ровно 160 лет назад британский химик Фредерик Уолтон запатентовал новое напольное покрытие – линолеум. История гласит, что однажды ночью ученый забыл запечатать контейнер с льняным маслом, которое использовал как разбавитель для краски, и поверх масла образовалась твердая пленка. После этого он задумался над применением эластичного вещества. Уолтон провел целый ряд экспериментов, чтобы создать продукт, который впоследствии начали производить в промышленных масштабах.

Название "линолеум" происходит от латинских слов linum (лен) и oleum (масло). Уолтон основал компанию Linoleum Manufacturing Company Ltd., а его продукт экспортировали в остальную Европу и США.

У британского химика был конкурент – сэр Майкл Нэрн, производитель клеенки в Шотландии. В 1887 году он открыл в американском штате Нью-Джерси компанию American Nairn Linoleum Company, продавая продукт собственной марки, что обернулось разбирательствами. Однако суд вынес решение не в пользу Уолтона. Причиной стал тот факт, что химик не смог зарегистрировать линолеум в качестве торговой марки, да и сам материал стал настолько обычным явлением, что его определили как общий термин.

За долгие годы линолеум стал популярным материалом для напольных покрытий благодаря своей относительной долговечности, водостойкости и удобству в уходе. С течением времени производственные технологии улучшались, и его начали производить в различных цветах и дизайнах.

В этот день также отмечаются:

День военной контрразведки России. В этот день в 1918 году в стране появился новый орган по борьбе со шпионажем. Это произошло благодаря объединению фронтовых и армейских Чрезвычайных комиссий с органами военного контроля. Военная разведка нацелена на обеспечение безопасности страны, работает в тесном контакте с военной прокуратурой и другими органами. Первым шагом к получению профессии считаются незапятнанная биография, высокий уровень физической и теоретической подготовки.

День снабженца. Праздник специалистов, которые отвечают за своевременное обеспечение предприятий необходимым сырьем. Это позволяет производствам работать эффективно и бесперебойно. Снабженцев также называют менеджерами по закупкам. В их обязанности входят подготовка документов, распределение и обеспечение своевременной доставки товаров до организаций, оптимизация логистики и контроль качества транспортировки.