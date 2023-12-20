Эффект «зловещей долины»: почему нейросеть не может превзойти художника

Новое исследование ученых из Государственного университета Боулинг-Грин (США) показывает, что люди уже не могут отличить картины, созданные ИИ от картин, написанных художником-человеком. Однако бессознательно все же больше тянутся к «человеческому» искусству. Научная статья вышла в Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.

© Bowling Green State University

Картина слева сгенерирована ИИ, справа - написана Полем Сезанном

Авторы исследования предложили добровольцам пары картин, нужно было определить, какая из них написана художником, а какая — сгенерирована искусственным интеллектом. Участники исследования правильно определили это лишь в немногим более половины случаев. Точность почти не превышала случайную. И даже когда давали ответ, люди сомневались в его правильности.

Испытуемых также спрашивали, какие картины больше нравятся лично им. В этом случае люди уверенно в большинстве случаев называли именно произведения, созданные живыми художниками. Но когда ученые просили объяснить, почему выбрали именно эти картины, участники эксперимента затруднялись ответить: «Просто нравится, что-то внутри отзывается».

Картина слева сгенерирована ИИ, справа - написана Паулем Клее

Прошлые исследования показали, что если люди знали, какие картины сгененированы нейросетью, а какие людьми, то говорили, что первые им не очень нравятся. В этом случае подозревали предвзятость, но оказалось, что результат тот же, если испытуемые не знают, кто на самом деле автор.