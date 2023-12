Эффект «зловещей долины»: почему нейросеть не может превзойти художника

Новое исследование ученых из Государственного университета Боулинг-Грин (США) показывает, что люди уже не могут отличить картины, созданные ИИ от картин, написанных художником-человеком. Однако бессознательно все же больше тянутся к «человеческому» искусству. Научная статья вышла в Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.