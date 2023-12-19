В чем феномен популярности «Волги» ГАЗ-21 и что о ней писали за рубежом?

«Детектив без погони – как жизнь без любви». Это цитата из любимого миллионами фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Когда в 1966 году эта картина вышла на экраны, она произвела фурор не только в СССР. Режиссер получил за нее дипломы кинофестивалей в Эдинбурге и Сиднее. А Иннокентий Смоктуновский за роль Юрия Деточкина был признан лучшим актером года.

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В фильме главный герой угонял исключительно автомобили «Волга» ГАЗ-21. О том, отчего они ценились в СССР больше всего, что особенного было в их дизайне и конструкции и почему их выбирали и чиновники, и спецслужбы, читайте в нашем материале.

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Просторные мягкие диваны и ручка переключения скоростей на руле

«У автомобиля ГАЗ-21 был небывалый для того времени уровень комфорта, – говорит директор пермского автомобильного музея «Ретро-Гараж», автогонщик, механик Александр Черепанов. – У него был очень вместительный салон (сравниться с ним могли только автомобили классом выше, например, ЗиМ). Салон был просторнее, чем в «Победе» – панорамное лобовое стекло, мягкие высоченные диваны, очень удобная посадка за рулем. При этом, трехступенчатая коробка передач с очень тяговитым двигателем. Первая передача редко использовалась, и только при сильно загруженной машине. Обычно автомобиль уверенно трогался сразу на второй передаче. А езда по городу чаще всего была на третьей передаче, причем переключения практически не требовалось, потому что и на низких оборотах мотор тянул хорошо, и для полного разгона третьей передачи вполне хватало».

Интересная особенность: переключение передач у «Волги» находилось на рулевой колонке. Ручной тормоз тоже располагался под рулем.

Но все же первым делом впечатляла комфортность салона. По словам руководителя профессиональной гоночной команды Андрея Севастьянова, большие кресла-«диваны» очень хорошо воспринимались всеми, кто ездил на этих автомобилях. Удобно сидеть, мягко спать, если приходилось отдыхать в автомобиле при дальних поездках. К тому же и передние, и задние сиденья можно было разложить и получалось минимум два просторных спальных места.

«У советских граждан личная машина была скорее роскошью и признаком состоятельности семьи, чем обычным явлением, как в современном мире, – говорит автоэксперт. – В момент появления серийного производства автомобили были мечтой практически всех, а значит, и воспринимались на ура. Кроме того, советский гражданин не был избалован и не обращал большого внимания на некоторые недочеты или особенности в виде жесткого открытия двери или каких-либо скрипов во время движения. Все водители знали, что надо регулярно смазывать подвеску. А рулевые тяги изначально имели такую конструкцию, что их «подтягивали» во время проведения ТО – для того, чтобы уменьшить появляющийся люфт и сделать автомобиль более «собранным», насколько это вообще было возможно, принимая во внимание, что шины были с высоким профилем, и они, в том числе, создавали дополнительную мягкость хода».

Как рассказывает заведующий кафедрой управления транспортными комплексами Государственного университета управления, д.э.н., профессор Алексей Степанов, «Волга» была второй моделью отечественного автопрома после «Победы» и значительно превзошла предшественницу по качеству и дизайну. «Она была нашей гордостью. Она была невероятно престижной. Этот автомобиль хотели все, хотя он был очень дорогой, и его было сложно купить, – вспоминает эксперт. – Я хорошо помню этот автомобиль еще с детства, когда этих машин было не так много. Он был очень красивый. Когда во дворе видели «Волгу», то всем хотелось ее рассмотреть. Кроме того, в Советском Союзе «Волга» обладала одними из лучших технических характеристик: и скоростных, и по качеству проходимости. Это был высокий автомобиль, который имел достаточно хорошую скорость. А мощность его двигателя составляла от 65 до 80 лошадиных сил».

Идеальный автомобиль для чиновников, такси и спецслужб

«Волга» активно использовалась в такси, потому что была удобна для таксомоторных перевозок – благодаря своей вместительности. Впрочем, как вспоминает Алексей Степанов, «Волга» была автомобилем, который был приспособлен практически ко всем сферам деятельности. Очень много кинолент вышло с использованием «Волги» в кадре. Помимо уже упомянутого фильма «Берегись автомобиля», где ее постоянно угоняли, можно вспомнить «Три тополя на Плющихе», где на «Волге» ездил главный герой в исполнении Олега Ефремова, «Бриллиантовая рука», где автомобилем пользовались и милиция, и бандиты. А в фильме «Три плюс два» снимали сразу два автомобиля. И сразу была видна разница между «Волгой» ГАЗ-21 и «Запорожцем»: красноречиво показано, насколько «Волга» больше и солидней.

По словам Андрея Севастьянова, изначально этот автомобиль рассчитывался как служебный – для государственных чиновников. А для граждан планировалось производство автомобилей поменьше – «Москвич», а позже «Жигули».

Новенькие «Волги» поначалу были в основном у секретарей горкомов и райкомов партии. Это уже потом их стали использовать в такси. Ходили упорные слухи, что у КГБ была спецверсия «Волги» с более мощным двигателем. «Действительно есть информация, что порядка 600 автомобилей было изготовлено с двигателями V8, имевшими большую мощность и лучшую динамику, – говорит Андрей Севастьянов. – Как правило, такие автомобили предназначались для специальных служб, где скоростные характеристики имели определяющий фактор, а расход топлива не имел особого значения. В принципе, это актуально и в наше время. Мало что изменилось в этом вопросе».

По словам Александра Черепанова, у КГБ была спецверсия «Волги» с двигателем от «Чайки», она называлась ГАЗ-23. «Сперва базовые версии «Волги» предполагалось делать с автоматической коробкой передач, – говорит эксперт. – Но потом от этого отказались, потому что в то время еще не было в нужном количестве необходимых масел, а также специалистов, которые могли бы обслуживать коробки автомат».

Как рассказал Андрей Севастьянов, до запуска в серийное производство «Волги» делались автопробеги, на которых выявляли дефекты. И очень быстро вносили изменения для того, чтобы с конвейера завода сошли уже доработанные автомобили, а обслуживали их специальные автокомбинаты или таксопарки, которые не испытывали особых проблем с ремонтом этих автомобилей.

Куда делась фигурка оленя с капота?

«Волга» ГАЗ-21 получила Гран-При на всемирной выставке в Брюсселе. «Награда выдавалась по совокупности качеств, начиная с внешнего вида, удобства салона, и заканчивая конструктивными особенностями. – говорит Александр Черепанов. – Лучшие инженерные решения того времени были использованы в «Волге», включая массу собственных подходов. Также «Волга» обладала небывалой прочностью. После того как «Волга» за рубежом попала в аварию с трамваем, и трамвай завалился на бок, в газетах появилась статья с заголовками «На европейских дорогах русские танки!». После этого ДТП «Волгу» стали называть «русским танком». Наша «Волга» с успехом участвовала в международных ралли. Она экспортировалась во многие европейские страны. Для Англии и для Японии было специальное исполнение с правым рулем».

Особенностью узнаваемого дизайна автомобиля изначально были не только эффектная форма кузова, блестящие бампера и объемные двери, но и наличие на капоте фигурки оленя с массивными рогами. Почему именно застывший в прыжке олень был выбран в качестве символа марки – остается загадкой. Возможно, фигурка животного ассоциировалась с характеристиками автомобиля – быстротой, надежностью, мощью и красотой.