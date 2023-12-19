На побережье Каспия в Дагестане нашли около 130 мертвых тюленей

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Комиссия обнаружила около 130 погибших нерп, занесенных в Красную книгу РФ, в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"На этих выходных на побережье было зафиксировано около 130 тушек. Большинство из них были уже разложившиеся, они могли погибнуть не только у берегов Каспийского моря в России, но и у берегов Азербайджана, Ирана. Точная причина пока не установлена", - отметили в ведомстве.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что гибель каспийской нерпы фиксируется ежегодно в течение последних лет, когда проходит активная миграция животных с Северного на Южный Каспий.

"Возможные причины уменьшения численности и деградации популяции каспийского тюленя - загрязнение среды обитания, глобальные изменения климата, случайный прилов и массовая гибель животных в сетях при промысле на рыбу, в том числе и нелегальной. По разным причинам каждый год погибают около 10 тысяч особей животных. Места гибели животных <...> не представляется возможным точно определить", - говорится в сообщении.

В в рамках научно-практической конференции в Астрахани замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) Вячеслав Бизиков подтвердил природный характер массовой гибели краснокнижных тюленей на Каспийском побережье в декабре 2022 года. Тогда сообщалось об обнаружении более 2,5 тыс. мертвых нерп.