Какие секреты Служба внешней разведки зашифровала в драгоценных камнях

- А вот про эти алмазы мы во время экскурсий не рассказываем, - признается старейший экскурсовод Алмазного фонда Лидия Дмитриевна Капилина. - Если, конечно, на экскурсию к нам не приходят те, кому положено все знать. Но даже они порой удивляются: так, значит, вот где они!

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Тверже не бывает

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На черном бархате - четыре алмаза, каждый связан с разведкой. В форме, весе и др. качествах камней зашифровано что-то важное.

Венчает собрание алмаз массой 116,91 карата "100 лет СВР России". Он лежит на "планшете" (эх, не те планшеты вы дарите своим детям - смотрите, какие надо дарить). Если отбросить две единички, первую и последнюю, то получаем "169". Приказ под таким номером 20 декабря 1920 года подписал Феликс Дзержинский: о создании Иностранного отдела ВЧК при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. В разные эпохи внешнюю разведку называли по-разному, сегодня это СВР.

Рядом - драгоценный камень, названный в честь Геворка и Гоар Вартанянов, супругов-нелегалов. Среди их подвигов - предотвращение покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 году в Тегеране. Группа Вартаняна нейтрализовала фашистское подполье в Иране - 400 агентов.

Алмаз Вартанянов на сленге геммологов - "двойниковый сросток", т.е. это два сросшихся алмаза. Редкость. В Алмазном фонде мы нашли еще лишь один "именной сросток", он посвящен президенту Чили Сальвадору Альенде.

Алмаз "Алексей Ботян" назван в честь разведчика, который начинал как партизан. Часть его подвигов еще засекречены. Из рассекреченного - спасение заминированного фашистами Кракова.

Это бомба

О подвигах Вартанянов и Ботяна сняты незаурядные фильмы: детектив "Тегеран-43" с Арменом Джигарханяном и Аленом Делоном, трехсерийный художественный "Майор Вихрь" (по книге Юлиана Семенова). О разведчике Алексее Козлове - пока только документальные: "Испытание смертью", "В погоне за атомной бомбой" (в роли Козлова - Олег Тактаров) и совсем свежий "Разведка. Письмо из Африки" Сергея Брилева. Триллера нет. А ведь, наверное, нужен.

Алмаз "Козлов" весит 57 каратов. Столько весил (не в каратах, конечно, а в килограммах) нелегал Алексей Михайлович Козлов, когда вышел из тюрьмы в ЮАР. Притом что во время ареста весил 90 кг. С 1980 по 1982 год его пытались сломать: держали в камере смертников, водили "на казнь". Свои не бросили: его обменяли на 10 немецких шпионов и одного пленного офицера ЮАР.

Если вкратце, то Алексей Козлов раскрыл ядерную программу ЮАР. На первый взгляд - ну и что? Не самая важная в военном отношении страна (всего шесть ядерных зарядов). Ну, было в "ядерном клубе" 10 стран, без ЮАР стало 9. А вот для понимания важности работы в Африке Алексея Козлова надо кое-что знать. ЮАР создавала ядерные бомбы из урана, добытого в Намибии, а целями для ядерных ударов были базы кубинских войск (где были и наши) в Анголе. Ядерное оружие южноафриканцы создавали совместно с Израилем. Есть данные, что Израиль передал партнерам технологии космических ракет, на основе которых в ЮАР начали создавать межконтинентальные ракеты. Готовили ядерные испытания в пустыне Калахари, но из-за огласки (заслуга нашей разведки, в т.ч. и космической) отменили. Позже спутники зафиксировали ядерный взрыв в районе необитаемого острова в Индийском океане...

Подвиг Алексея Козлова не только в том, что из-за огласки и скандала ЮАР отказалась от ядерного арсенала. Это еще и ускорило крах апартеида. Сегодня, когда мы выводим отношения с Африкой на новый уровень, вспомнить об этом уместно.

Благодаря нашему разведчику в мире стало на ядерную страну меньше

Не без гордости отмечу: самые интересные и содержательные интервью с Алексеем Козловым вышли в "РГ" из-под пера нашего коллеги, легендарного историка спецслужб Николая Долгополова.

Конкретно

Табличек и указателей в Алмазном фонде не было, нет, да и не планируется. Там два зала: неофициально сотрудники их называют большой (XX век) и малый (он же "исторический"). Ориентир: камни в честь разведчиков - в большом.

Кстати

Разведчик Вартанян пользуется огромным уважением также и в Армении. Там учреждена военная медаль "Геворк Вартанян". А профессиональный праздник органов безопасности в Армении отмечают, как и в России, 20 декабря.

Важные сведения для отбора алмазов в честь нелегалов руководство Гохрана узнало из "РГ"

На вопросы "РГ" отвечает управляющий делами Гохрана Илья Плахотник.

Илья Алексеевич, кому принадлежит идея назвать алмазы в честь разведчиков: Гохрану или СВР?

Илья Плахотник: На протяжении многих лет Гохран был частью органов государственной безопасности России. И на предложение СВР увековечить в истории имена легендарных разведчиков-нелегалов мы обратились к доброй традиции называть уникальные алмазы в честь выдающихся личностей.

Но почему именно алмазы? Не было мысли, к примеру, огранить их, сделав бриллиантами?

Илья Плахотник: Алмаз - природный минерал, совместивший в себе изящество и непревзойденную твердость. Его показатель твердости по шкале Мооса равен 10, это максимум среди минералов естественного происхождения. Широко известны героические подвиги разведчиков, обладающих необычайно твердым характером. Разведчик-нелегал - это уникальный алмаз среди людей.

Ботян - единственный из них, кто видел "свой" алмаз. Что сказал?

Илья Плахотник: В честь его столетнего юбилея мы подобрали исключительный алмаз весом 100 карат. Алексей Николаевич человек очень скромный, но было видно, что встреча с "драгоценным" тезкой была ему приятна. И внешне - очень трогательна.

Об Алексее Козлове известно меньше, чем, скажем, о чете Вартанянов и о Ботяне. И в Гохране вряд ли могли знать такие детали, как, например, сколько он весил после пыток в южноафриканской тюрьме - эти цифры зашифрованы в весе алмаза. Вы специально искали алмаз по характеристикам, которые предоставила разведка?

Илья Плахотник: Каждый алмаз из собрания Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ уникален по своим качественно-весовым характеристикам, и наша задача состояла в том, чтобы подобрать по смыслу символичную пару выдающемуся разведчику и уникальному алмазу. Так, исключительно редкой особенностью камня "Геворк и Гоар Вартанян" является то, что состоит он из двух сросшихся алмазов, образуя единое целое. О несгибаемости и твердости духа нашего разведчика, который после двух лет плена весил 57 кг, я уже сказал. А необходимую цифру мы нашли в его давнем интервью "Российской газете".

Если представителя старшего поколения попросить назвать имя великого разведчика, то, полагаю, мы услышим: "Штирлиц!" Но это собирательный образ. Продвинутый обыватель, скорее всего, назовет имена Рихарда Зорге, Рудольфа Абеля, Кима Филби... В чью честь называть драгоценные камни - решать, конечно, руководству разведки. Но чисто технически: есть ли в ваших хранилищах достойные, но безымянные алмазы, чтобы назвать их в честь незаурядных личностей? Или надо ждать, пока такие камни найдут в Якутии?

Илья Плахотник: Запасы драгкамней - тема не публичная, потому отвечу так: в Гохране для каждого выдающегося соотечественника найдется уникальный алмаз.

Алмазы, названные в честь разведчиков, в свое время показывали Путину. Как он отреагировал?